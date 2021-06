tout ce qui s’est passé au tribunal

Britney Spears demande de retirer la tutelle de sa succession 1:54

. – La chanteuse Britney Spears a comparu mercredi à distance devant le tribunal pour plaider sa cause en faveur de la levée de la tutelle de longue date sur la gestion de sa succession.

C’est tout ce qui s’est passé :

Les fans se sont exprimés : Des partisans et des militants de Spears se sont réunis à Grand Park dans le centre-ville de Los Angeles dans le cadre du rassemblement “#FreeBritney”. Pour aujourd’hui, d’autres manifestations similaires étaient prévues dans tout le pays et à l’étranger. Les participants espèrent que la tutelle de Britney Spears, qui laisse le père de Spears, Jamie Spears, en contrôle de sa succession de 60 millions de dollars, prendra fin.

Une vie de traumatisme : “J’ai dit au monde que je suis heureux et en bonne santé”, a déclaré Spears devant le tribunal du règlement qui est en place depuis près de 13 ans. “Je suis traumatisé. Je ne suis pas content, je ne peux pas dormir.

À propos de votre famille: Spears a demandé à parler à la juge Brenda Penny pour discuter du règlement. Le chanteur a assisté à l’audience virtuellement par téléphone. Spears a parlé pendant plus de 20 minutes en lisant une lettre. Spears a déclaré: «Il s’est passé beaucoup de choses au cours des deux dernières années, la dernière fois que j’étais devant le tribunal. Je ne suis pas retourné au tribunal parce que je n’avais pas l’impression qu’ils m’écouteraient. Spears a poursuivi en disant qu’elle avait l’impression d’avoir été forcée de partir en tournée en 2018 et de se produire à Las Vegas pendant sa résidence. En réponse à ses commentaires, Vivian Thoreen, l’avocate de Jamie Spears, a déclaré à CNN : “M. Spears aime sa fille et elle lui manque beaucoup.”

A propos des médicaments : Spears a déclaré mercredi qu’on lui avait prescrit du lithium contre son gré. C’est une drogue forte. Vous pouvez être mentalement endommagé si vous restez avec elle pendant plus de 5 mois. Je me sentais ivre, je ne pouvais même pas avoir une conversation avec ma mère ou mon père à propos de quoi que ce soit. Ils m’ont eu avec six infirmières différentes. Le lithium est couramment utilisé pour traiter le trouble bipolaire, qui provoque souvent des épisodes de dépression et de manie, une sensation d’excitation incontrôlée ou d’irritabilité. Il peut également être utilisé pour traiter la dépression. Devant le tribunal aujourd’hui, Spears n’a mentionné aucune condition médicale possible.

Pour fonder une famille : Spears a également déclaré qu’elle souhaitait fonder une famille avec son petit ami, Sam Asghari. Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. Ils m’ont dit que je ne pouvais pas me marier. J’ai un DIU à l’intérieur de moi, mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour le retirer parce qu’ils ne veulent plus que j’aie d’enfants. Cette tutelle me fait beaucoup plus de mal que de bien. Elle a également ajouté qu’elle n’avait même pas été autorisée à voyager seule dans la voiture de son petit ami.

Il a plaidé auprès du tribunal : Spears a supplié un juge de prendre ses préoccupations au sérieux lors d’une audience sur sa tutelle ordonnée par le tribunal. « La dernière fois que je t’ai parlé, j’avais l’impression d’être mort, comme si ça n’avait pas d’importance, comme si tu pensais que je mentais. Je ne mens pas, pour que vous en compreniez la profondeur et le degré, je mérite des changements. »

Que se passe-t-il ensuite: Après ses commentaires, le tribunal a pris une pause puis a arrêté la diffusion audio publique, citant des tweets en direct du public. Une audience du tribunal précédemment prévue est prévue pour le 14 juillet.

