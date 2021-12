Tout ce qui s’est passé dans GTA Online 2021 et où est GTA 6 ?

Image : Jeux Rockstar / Kotaku

La franchise très populaire Grand Theft Auto de Rockstar est dans un endroit étrange en 2021. C’est une série de jeux qui reste énorme, malgré des années sans grande nouvelle version. Son itération en ligne est plus populaire que jamais, mais si vous regardez autour de Reddit et Twitter, vous supposerez qu’il n’a pas de fans.

Et puis en plus de tout cela, Rockstar a publié une collection assez jolie mais totalement cassée de classiques GTA remasterisés et a décidé de combattre les moddeurs tout au long de l’année également.

Et toujours, pas de GTA 6, même s’il évolue au hasard en ligne encore et encore. Alors oui, c’était une année bizarre.

2021 a assez bien commencé, avec une vidéo amusante de Gerald « Slink » Johnson et Shawn Fonteno reconstituant leurs rôles de Lamar et Franklin dans une recréation réelle de la tristement célèbre scène de rôti de GTA V. Le jeu de rôle GTA a également explosé à nouveau sur Twitch, mettant également en vedette des personnages non-GTA. Et en février, certains moddeurs astucieux et intelligents ont procédé à une ingénierie inverse du code source de Vice City et GTA III, ouvrant ainsi la possibilité de porter ces classiques sur davantage de plates-formes.

Pendant ce temps, un autre fan féru de technologie est même allé réparer les temps de chargement horribles sur la version PC de GTA Online et Rockstar leur a payé 10 000 $ pour le faire.

Cependant, les choses se sont rapidement dégradées et une série de mauvaises nouvelles pour les fans et les joueurs de GTA a commencé.

Tout d’abord, Rockstar et Take-Two ont publié un retrait DMCA contre les personnes derrière le projet de code source GTAIII et Vice City. Certains des développeurs ont tenu bon contre Take-Two et tout cela a conduit à un procès toujours en cours.

Ensuite, Take-Two a commencé à utiliser des menaces légales et des retraits DMCA pour supprimer les anciens mods GTA III, Vice City et San Andreas d’Internet. Cela a mis en colère les moddeurs, dont certains ont trouvé des mods vieux de près de dix ans supprimés en raison des suppressions légales. D’autres créateurs ont fermé et supprimé les anciens mods GTA par crainte de représailles légales de la part de l’éditeur. (D’ailleurs, Take-Two le fait toujours. Le mois dernier, l’éditeur aurait supprimé les mods GTA IV, y compris un fichier de sauvegarde, d’un site populaire de la communauté GTA.)

Tout cela a alimenté de nouvelles spéculations selon lesquelles Rockstar prévoyait de publier des versions remasterisées de la trilogie GTA classique. En août, Kotaku a confirmé à des sources que toutes les rumeurs étaient vraies et que Rockstar prévoyait de publier des ports remasterisés de GTA III, Vice City et San Andreas sur toutes les principales consoles, notamment Switch.

Plus tard dans l’année, alors que le battage médiatique se construisait autour de ces remasters, Rockstar et Take-Two ont de nouveau mis la communauté en colère en retirant les éditions originales de la trilogie classique des vitrines numériques.

Pendant ce temps, au pays des jetbikes et des longs temps de chargement qu’est GTA Online, le jeu a reçu la première de deux grandes mises à jour gratuites. Le premier est arrivé en juillet. Cette mise à jour estivale était entièrement axée sur les courses de rue et utilisait des voitures rapides pour commettre divers crimes et courses de rue. Si cela ressemble beaucoup à Fast and Furious, eh bien… c’est parce que la mise à jour était essentiellement l’adaptation de ces films par Rockstar. (Eh bien, les premiers au moins.) C’était une excellente mise à jour, largement appréciée par la communauté, et l’impression que Rockstar écoutait réellement sa base de joueurs qui souhaitait depuis longtemps plus de contenu sur la culture automobile dans GTA Online. Oh, la mise à jour a également ajouté une imitation de Terminator presque impossible à tuer. Comme je l’ai dit avant, année bizarre.

À peu près à la même époque, Take-Two essayait de convaincre les investisseurs que Rockstar Games avait une liste de jeux très diversifiée qui comprenait GTA V… euh… GTA Online, et… hmmm… GTA V, encore une fois. ..OH! et Red Dead Redemption II. La réalité est que Rockstar Games a passé près de la dernière décennie à ignorer la plupart de ses franchises populaires et à ne pas créer de nouveaux jeux qui ne commencent pas par Grand ou Red.

Au fur et à mesure que le mois de septembre avançait, il semblait que GTA 6 était de plus en plus tendance au hasard en 2021 que par le passé. Cela était dû à quelques facteurs, notamment de fausses rumeurs rapportées par des sites et une demande croissante des fans de GTA qui voulaient entendre quelque chose sur la prochaine entrée de la série. Les choses ont tellement mal tourné en 2021 que quelqu’un a planté une émission télévisée en direct juste pour crier à propos de GTA 6. Au moment où j’écris ceci à la mi-décembre, il semble extrêmement peu probable que 2021 soit l’année où Rockstar Games confirme et annonce enfin Grand Theft Auto 6 Il y a toujours l’année prochaine, non ?

Ajoutant à la frustration croissante des fans de GTA, la nouvelle que la sortie des ports PS5 et Xbox Series X/S de GTA V et GTA Online a été retardée. A l’origine, ces ports devaient sortir en novembre. Mais lors d’un grand événement PlayStation organisé par Sony, Rockstar a publié une nouvelle bande-annonce qui n’a pas impressionné les fans et a annoncé un retard de quatre mois. Cela n’a pas aidé qu’à l’approche de l’événement, il y ait eu de plus en plus de rumeurs (et sans fondement) selon lesquelles GTA 6 serait révélé ou même une bande-annonce pour la trilogie classique remasterisée toujours à potins.

Rien de tout cela ne s’est produit et à la place, un jeu vieux de près de dix ans a été retardé en 2021.

En octobre, GTA Online a reçu une petite mise à jour d’Halloween qui a ajouté des voitures mortelles et des slashers PNJ à la ville en ligne de Los Santos. Il a également ajouté des clowns mortels. Et si vous avez levé les yeux vers le ciel pendant le mois effrayant d’octobre, GTA Online était infesté d’ovnis. Bien que pas aussi cool que la mise à jour Tuners, c’était une façon amusante de célébrer la meilleure fête, Halloween.

Enfin, après de nombreuses fuites, Rockstar a confirmé le 22 octobre que GTA Remasters était réel et sortirait le 11 novembre. Les nouveaux ports comporteraient des textures et des modèles nouvellement créés et utiliseraient également des commandes de type GTA V. Tout sonnait si bien…

Bien sûr, si vous avez visité Kotaku ou tout autre site Web de jeux vidéo au cours des dernières semaines, vous savez comment s’est déroulée la collection remasterisée. Pas génial.

Même s’il avait l’air bien de temps en temps, il souffrait de nombreux bugs, y compris la pluie qui était pénible à regarder et des modèles d’apparence terrible, et d’autres ajustements visuels indésirables. C’était un véritable naufrage. Enfer, les gens qui dataminent les remakes ont même trouvé des restes du tristement célèbre contenu Hot Coffee dans GTA San Andreas. Aïe !

La réaction à GTA The Trilogy: Definitive Edition a été si mauvaise et si soutenue que Rockstar a finalement publié de rares excuses le 19 novembre. Non seulement cela, l’éditeur a annoncé son intention de ramener les versions classiques de GTA III, Vice City et San Andres aux joueurs PC via sa boutique Rockstar Games. Et les propriétaires de la collection remasterisée obtiendraient gratuitement les classiques de retour.

Lire la suite: L’année des excuses du jeu

Depuis la sortie de la collection remasterisée, les moddeurs ont tenté de réparer et d’améliorer les jeux. Cependant, de nombreux moddeurs et bricoleurs de GTA ont décidé de laisser tomber celui-ci, citant la façon dont Take-Two Interactive les a traités tout au long de 2021. *Insérez le GIF « It’s Ironic Palpatine » ici.*

Rockstar et Grove Street Games, les développeurs derrière les ports remasterisés, ont également publié quelques mises à jour de la collection depuis le lancement désastreux. Ces mises à jour ont en fait corrigé beaucoup de choses et rendu les jeux plus jouables. Mais les développeurs ont encore beaucoup de travail devant eux s’ils souhaitent vraiment réparer ces remasters. Il semble clair maintenant que ces choses avaient besoin de plus de temps au four.

Mais Rockstar a pu terminer l’année sur une note positive avec la sortie de la dernière mise à jour de GTA Online. Cette nouvelle mise à jour, The Contract, met en vedette Dr. Dre et se déroule environ une décennie après les événements de GTA V. Cette mise à jour a non seulement ajouté de nouvelles pistes impressionnantes aux ondes radio de GTA Online, mais elle a également inclus certaines missions aurait pu être arraché à un jeu GTA solo inédit.

C’est dommage que GTA Online soit toujours, toutes ces années plus tard, une sorte de désordre brisé qui prend une éternité à charger. Mais quand vous pouvez jouer à la nouvelle mise à jour, c’est l’une des meilleures que Rockstar ait faites. Il a même fourni aux nerds de la tradition comme moi de nouvelles informations sur le statut post-GTA V de Michael De Santa. Soigné! De plus, cela signifie maintenant que Dr. Dre est un personnage réel dans l’univers de GTA Online.

Malheureusement, le 16 décembre, alors que GTA Online sur PS4, Xbox One et PC recevait une toute nouvelle mise à jour, les versions originales du jeu sur Xbox 360 et PS3 ont été fermées par Rockstar Games. La société avait annoncé son intention de fermer les serveurs de ces versions vieillissantes du jeu plus tôt dans l’année, mais il était toujours triste de regarder les derniers instants du jeu sur Twitch ce jour-là. DÉCHIRURE.

Et avec ça, l’année est presque terminée. Bien sûr, les fans obsédés par GTA 6 n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient et la trilogie remasterisée était un désastre qui n’est toujours pas réparé. Mais quelques bonnes mises à jour de GTA Online ont contribué à garantir que 2021 ne soit pas une année totalement terrible pour la communauté GTA.

Espérons que 2022 apporte de meilleures nouvelles, de meilleurs jeux et moins de poursuites.