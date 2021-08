Tout ce qu’il faut considérer lors de l’achat d’un nouveau téléviseur

Il peut être difficile de trouver un bon téléviseur. Il existe des tonnes de modèles de téléviseurs, et essayer de comprendre ce qui en fait un meilleur par rapport à un autre peut être écrasant. Entre différents types d’affichage, différentes résolutions, types de HDR, etc., il y a beaucoup à prendre en compte lorsque l’on examine une liste de spécifications TV. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide d’achat de téléviseurs.

Bien sûr, nous avons examiné une tonne de modèles de téléviseurs différents et savons tout sur les différentes spécifications que vous devez prendre en compte. Certains d’entre eux valent la peine d’être ignorés – et certains peuvent être plus importants pour vous que d’autres. C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide.

Voici tout ce que vous devez considérer lors de l’achat d’un nouveau téléviseur.

Types d’affichage

Ces dernières années, il y a eu beaucoup de développement sur les types d’affichage. Généralement, les téléviseurs seront fabriqués avec un écran OLED ou LED. Les écrans OLED peuvent afficher des niveaux de noir profonds grâce au fait qu’ils peuvent désactiver des pixels individuels lorsque ces pixels font partie d’une image contenant du noir.

Récemment, cependant, les entreprises se sont efforcées d’améliorer les téléviseurs LED. Les nouveaux téléviseurs Mini-LED ou Micro-LD peuvent atteindre des niveaux de noir similaires en désactivant certaines régions de l’écran. Sans parler du fait que les téléviseurs LED peuvent généralement être plus lumineux que les téléviseurs OLED.

Alors, lequel devriez-vous acheter? Si vous achetez un téléviseur économique, vous aurez probablement besoin d’un téléviseur LED – et là, plus il y a de « zones de gradation » mieux c’est. Sur le haut de gamme, vous choisirez entre un écran OLED et un écran QLED. La technologie QLED exploite les points quantiques pour afficher une image plus lumineuse avec des couleurs plus vives. Les téléviseurs OLED, quant à eux, sont capables d’afficher de meilleurs angles de vision. À ce stade, la plupart considèrent que les téléviseurs OLED offrent une meilleure qualité d’image, mais cela est susceptible de changer à terme.

Résolution d’affichage

La résolution est la prochaine étape dans notre guide d’achat de téléviseurs. À ce moment précis, il est assez facile de déterminer la résolution TV à obtenir – procurez-vous un téléviseur 4K. Les téléviseurs 4K sont maintenant assez bon marché pour tous les budgets, et les téléviseurs 8K ne sont pas encore assez bon marché pour tous les budgets, sauf les plus extravagants.

Il est important de noter que 4K peut également porter d’autres noms. L’Ultra HD, ou UHD, est identique à la 4K.

4K fait essentiellement référence au nombre de colonnes de pixels. En d’autres termes, les téléviseurs 4K ont environ 4 000 colonnes de pixels et généralement un peu plus de 2 000 lignes. La résolution exacte est généralement de 2 160 x 3 840.

Au cours des prochaines années, les téléviseurs 8K devraient devenir plus courants. Cela dit, cela ne vaudra pas vraiment la peine d’acheter un téléviseur 8K tant que des services comme Netflix n’auront pas de contenu 8K et que les jeux vidéo ne seront pas disponibles en 8K.

Il existe d’autres résolutions, mais comme mentionné, à ce stade, vous devriez les éviter. Full HD décrit une résolution de 1 080p, et c’est un peu bas de gamme ces jours-ci. La HD est encore plus basse que cela.

Taille d’affichage

C’est un domaine où il s’agit plus de préférences personnelles qu’autre chose. Bien sûr, vous pourriez penser que “plus c’est gros, mieux c’est”, mais cela vaut également la peine de considérer l’espace dans lequel vous prévoyez d’installer votre téléviseur. Notez que les tailles des téléviseurs sont mesurées en diagonale. Les fabricants énumèrent également d’autres dimensions, comme les dimensions horizontales. Si vous avez un espace restreint, vous devriez envisager de regarder ces dimensions.

Les téléviseurs plus petits commencent généralement à environ 43 pouces et les tailles varient à partir de là. Un grand téléviseur de nos jours peut atteindre environ 85 pouces. Les tailles les plus courantes sont 55 et 65 pouces, qui sont toujours plus que suffisantes pour la plupart des salons.

HDR

HDR signifie « High Dynamic Range » et fait essentiellement référence aux technologies utilisées par les fabricants de téléviseurs pour afficher une image plus lumineuse et plus vive sur votre écran.

Il existe quelques types courants de HDR, notamment HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Si vous le pouvez, procurez-vous un téléviseur qui prend en charge tous ces formats. Cela garantit que quel que soit le contenu que vous regardez, vous obtiendrez une qualité d’image décente.

À l’heure actuelle, Dolby Vision est considéré comme le meilleur format HDR, mais moins de téléviseurs et moins de contenu le prennent en charge compte tenu du fait que Dolby Labs l’autorise moyennant des frais. Même si vous ne bénéficiez que de la prise en charge HDR10, vous devriez pouvoir profiter d’un contenu de qualité décente.

Rapport de contraste

Les fabricants de téléviseurs aiment vanter les taux de contraste proposés par leurs téléviseurs, principalement parce qu’ils ressemblent à des chiffres impressionnants. Mais ces chiffres peuvent être un peu trompeurs. À tel point que nous avons presque complètement exclu le rapport de contraste de notre guide d’achat de téléviseurs.

Le rapport de contraste fait essentiellement référence à la plage de luminosité qu’un téléviseur peut afficher. Mais différents fabricants mesurent cela de différentes manières et, en fin de compte, vous devez complètement ignorer le rapport de contraste lorsque vous achetez un nouveau téléviseur.

Fonctionnalités intelligentes

De nos jours, les téléviseurs offrent toutes sortes de fonctionnalités intelligentes. Maintenant, cela n’a peut-être pas beaucoup d’importance si vous prévoyez d’utiliser un appareil de streaming externe, comme une Apple TV, de toute façon. Mais cela importera si vous souhaitez utiliser le logiciel interne d’un téléviseur.

La première fonctionnalité intelligente à considérer est le système d’exploitation d’un téléviseur. Les plus courants sont Roku et Android TV, mais Samsung fabrique Tizen, LG fabrique webOS et Vizio fabrique Smart Cast. Ils vous permettront tous d’installer la plupart de vos services et applications de streaming préférés, bien qu’une application ne soit parfois pas disponible. Avant d’acheter un nouveau téléviseur, il vaut la peine de vérifier qu’il prend en charge les applications que vous utilisez.

De nos jours, de nombreux téléviseurs prennent également en charge d’autres choses. Certains prennent en charge l’intégration avec Alexa et Google Assistant. Certains prennent en charge Google Cast ou AirPlay d’Apple. D’autres proposent même une intégration avec HomeKit d’Apple.

Fréquence de rafraîchissement

La prochaine mesure à prendre en compte dans notre guide d’achat de téléviseurs est le taux de rafraîchissement. Les téléviseurs offrent généralement un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 120 Hz. Cela signifie qu’ils actualisent l’écran 60 ou 120 fois par seconde. Si vous jouez ou regardez beaucoup de sport, assurez-vous que votre téléviseur prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, car cela rendra l’expérience plus fluide sur le contenu pris en charge. Sinon, 60 Hz devrait convenir, car la plupart des émissions de télévision et des films ne s’affichent de toute façon qu’en 60 Hz.

Ports

L’achat d’un téléviseur avec suffisamment de ports est extrêmement important. Il existe quelques types de ports auxquels faire attention sur un téléviseur, mais le plus important en ce moment est peut-être le port HDMI.

Si tout ce que vous prévoyez de faire est de regarder des émissions de télévision et des films sur le logiciel intégré de votre téléviseur, alors tout téléviseur devrait avoir suffisamment de ports HDMI. Mais, ajoutez une console de jeu ou deux et une barre de son qui se connecte via ARC ou eARC, et vous manquerez rapidement de ports. Par conséquent, si vous êtes un joueur, nous vous recommandons de vous procurer un téléviseur avec au moins quatre ports, dont un port HDMI ARC, que vous pouvez utiliser pour envoyer l’audio de votre téléviseur vers votre barre de son ou vos haut-parleurs.

Il convient également de noter les différents types de HDMI. HDMI est jusqu’à la version 2.1, qui prend en charge des choses comme la vidéo 8K et un taux de rafraîchissement variable. Cela signifie que le téléviseur peut correspondre au taux de rafraîchissement de la source d’entrée, ce qui permet d’éviter des problèmes tels que le déchirement de l’écran ou d’autres problèmes pouvant survenir dans les jeux.

D’autres ports peuvent ou non être importants pour vous. La plupart des téléviseurs comprennent un port optique et une prise casque. La plupart prennent également en charge les entrées vidéo analogiques. Et, certains ont des ports USB, soit juste pour alimenter des choses comme le Chromecast, soit pour diffuser des vidéos à partir de.

l’audio

Mettons cela de côté tout de suite : si possible, vous devriez faire de la place dans votre budget pour une barre de son ou une paire d’enceintes. Les haut-parleurs intégrés à un téléviseur ne valent presque jamais la peine d’être utilisés. En fait, nous vous recommandons même d’acheter un téléviseur légèrement moins cher si cela signifie que vous pouvez vous permettre une barre de son ou quelque chose pour l’audio.

Si votre budget est serré, des entreprises comme Sony, Samsung et Vizio fabriquent des barres de son décentes qui ne coûtent pas plus de quelques centaines de dollars.

C’est tout pour notre guide d’achat de téléviseurs, mais au fur et à mesure que la technologie avance et que les mesures de la télévision changent, nous mettrons à jour cet article.