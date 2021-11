Tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture

Photo de Sarmad Mughal sur Pexels.com

Acheter une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, est une décision importante. À certains égards, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour acheter une nouvelle voiture, car les prix ont grimpé en flèche au cours des six derniers mois. Cependant, les prix ne devraient pas ralentir, en particulier avec la pénurie actuelle de puces qui affecte les constructeurs automobiles.

Dans cet esprit, cela pourrait en fait être la meilleure opportunité d’obtenir une voiture que vous allez avoir pendant un certain temps.

Vous pouvez également trouver une meilleure offre sur une voiture d’occasion qu’une voiture neuve, mais même les véhicules d’occasion connaissent également une certaine inflation.

Si vous envisagez d’acheter une voiture, vous voudrez peut-être vendre votre ancienne. Pour obtenir le maximum d’argent pour cela et simplifier l’expérience, vous pouvez passer par une société d’achat de voitures. Vous pouvez également vendre votre véhicule à un concessionnaire, mais vous n’obtiendrez que le prix de gros. Une autre option consiste à vendre votre voiture existante à un particulier, mais cela peut prendre beaucoup de temps.

Au-delà de la vente de votre voiture actuelle, voici ce que vous devez savoir sur l’achat d’une voiture dès maintenant et comment vous préparer.

Pourquoi les voitures sont-elles si chères ?

L’une des raisons pour lesquelles les voitures neuves sont particulièrement chères en ce moment est la pénurie mondiale de puces électroniques. Les concessionnaires n’ont pas beaucoup de voitures neuves à vendre, c’est pourquoi une voiture d’occasion peut être la meilleure ou peut-être la seule option.

Les constructeurs automobiles utilisent les puces électroniques qu’ils peuvent se procurer sur des modèles plus chers, de sorte que les voitures abordables sont particulièrement difficiles à trouver.

Bien que ce soit surtout une mauvaise nouvelle si vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture, il semble que les acheteurs de voitures envisagent de ne pas en profiter pendant un certain temps. Si cela commence à se produire, vous pourriez voir des rabais offerts, c’est donc quelque chose à surveiller.

À la fin du mois d’août de cette année, la voiture neuve moyenne s’est vendue à plus de 43 000 $, près de 10 % de plus qu’un an auparavant.

Pendant la même période, le prix catalogue moyen d’une voiture d’occasion était d’environ 26 000 $, soit près de ¼ de plus qu’un an auparavant et 34 % de plus qu’en août 2019.

Lorsque les acheteurs ne peuvent pas acheter une nouvelle voiture, ils retardent l’échange de leur véhicule existant, ce qui met à rude épreuve la disponibilité des voitures d’occasion.

Il peut être particulièrement difficile de trouver d’anciens modèles de véhicules moins chers en ce moment, même par rapport aux défis d’en obtenir un nouveau. Il y a plusieurs raisons à cela.

Les ventes de voitures neuves ont chuté de façon spectaculaire de 2009 à 2013, à la suite de la Grande Récession. Comme il y avait moins de voitures neuves, il y a maintenant moins de vieilles voitures.

Le programme Cash For Clunkers a également joué un rôle dans la limitation des véhicules plus anciens disponibles.

Bien que tout cela ressemble à de mauvaises nouvelles, vous devez vous rappeler que si vous avez une voiture à vendre ou si vous allez l’échanger, l’environnement dans lequel nous nous trouvons peut jouer en votre faveur. Par exemple, vous pouvez obtenir un prix plus élevé pour votre voiture actuelle, puis l’utiliser pour en obtenir une nouvelle.

La pénurie de puces électroniques devrait durer au moins jusqu’en 2022, de sorte que les prix des voitures neuves et même d’occasion resteront probablement élevés pendant un certain temps.

Si vous ne pouvez pas attendre et que vous devez acheter une nouvelle voiture, élargissez votre recherche à une zone géographique plus large. Restez patient et donnez-vous suffisamment de temps pour magasiner. Vous devez prévoir de magasiner au moins pendant plusieurs semaines, voire plus. Vous devriez également être agressif dans la vente de votre vieille voiture, en ce qui concerne les prix.

Choses générales à savoir avant d’acheter une voiture

Bien que les éléments ci-dessus soient exclusifs à la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, les éléments suivants sont des éléments généraux à savoir avant d’acheter une voiture à tout moment.

Pensez au financement. Avant de vous rendre chez un concessionnaire ou de prendre toute autre mesure pour acheter une voiture, vous devez savoir combien vous pouvez mettre de côté et le paiement mensuel que vous pouvez vous permettre. Recherchez les prêts automobiles auxquels vous avez droit et ce qui est disponible. Vous pouvez également utiliser un outil en ligne pour comparer les termes et les options. N’attendez pas d’aller chez le concessionnaire ou de parler à un vendeur avant de déterminer votre budget, car cela va probablement vous amener à dépenser plus que vous n’auriez dû ou que vous ne le vouliez. Vérifiez votre pointage de crédit et faites un rapport. Cela vous donnera un levier pour négocier ou vous aidera à déterminer si vous devez apporter des modifications avant d’obtenir un prêt automobile. Faites vos recherches pour déterminer le type de voiture que vous voulez. Obtenez des informations détaillées sur les prix à l’avance, surtout maintenant que les prix sont si élevés. Vous pouvez utiliser des outils comme Kelley Blue Book pour déterminer quel est généralement le prix de la voiture que vous envisagez. Vous devriez également rechercher la valeur de votre échange. Vous pouvez également passer par une société d’achat de voiture qui vous proposera un devis instantané ou rapide, ce qui vous facilitera le processus. Consultez l’historique des voitures avant d’acheter quoi que ce soit. Si vous envisagez d’acheter une voiture d’occasion à titre privé ou même auprès d’un concessionnaire, c’est une bonne idée de payer pour une inspection. Cela peut vous faire économiser des milliers de dollars en réparations, même si c’est quelque chose que vous devez payer d’avance.

Une chose qui mérite d’être soulignée ici est que vous devriez au moins savoir quelles sont les alternatives au financement des concessionnaires. Vous pouvez voir des publicités dans lesquelles les concessionnaires disent qu’ils vous offriront un financement à zéro pour cent, mais ce n’est souvent pas le cas ; De plus, si c’est le cas, vous avez besoin d’une cote de crédit optimale et d’un acompte. Il peut être préférable d’obtenir une approbation préalable d’un prêteur tiers avant de vous rendre chez un concessionnaire.

Ensuite, lorsque vous l’aurez prêt, un concessionnaire pourrait vous faire une meilleure offre.

Lorsque vous êtes en train de décider d’une voiture, vous devez prendre en compte l’assurance à vos frais. Vous pourriez penser que vous marquez beaucoup, pour vous rendre compte que les véritables coûts totaux de votre nouvelle voiture vont mettre à rude épreuve votre budget.

N’oubliez pas que si vous financez une voiture, les conditions de votre prêt exigent souvent que vous ayez une couverture complète contre les collisions comme protection pour le prêteur.

Faut-il acheter neuf ou peu d’occasion ?

Nous avons déjà abordé un peu certains des éléments à prendre en compte pour comparer si vous devez ou non acheter un véhicule neuf ou légèrement usagé.

Vous allez payer une prime pour n’importe quelle voiture en ce moment, mais surtout une nouvelle. Une nouvelle voiture, en termes techniques, est une voiture qui n’a jamais été intitulée et qui correspond à l’année modèle actuelle. Une nouvelle voiture aura très peu de kilomètres.

Une voiture d’occasion presque neuve peut être une voiture d’occasion, mais qui ne date que de l’année modèle précédente. Ensuite, certaines voitures sont plus anciennes et sont simplement appelées d’occasion plutôt que presque neuves.

Une chose à laquelle vous devez penser lorsque vous prenez une décision est la dépréciation. Comme vous le savez probablement, la valeur d’un véhicule diminue considérablement une fois que vous l’avez conduit hors du terrain. L’amortissement est une considération importante, et c’est votre dépense la plus considérable généralement au cours de vos premières années de propriété.

Les morceaux les plus importants d’amortissement se produisent au cours des première et deuxième années de propriété.

Si vous pouvez descendre ne serait-ce qu’une année modèle d’une voiture que vous avez à l’œil, vous verrez la dépréciation et la perte de valeur qui en découlent dans le prix que vous payez.

De combien d’acompte avez-vous besoin ?

Lorsque vous achetez une voiture, l’acompte recommandé est souvent de 20 %. Cela étant dit, les voitures sont très chères par rapport au moment où cela est probablement devenu la sagesse conventionnelle. Vous pouvez probablement offrir un acompte d’environ 10 %, mais vous aurez peut-être besoin d’une assurance remplacement de voiture neuve ou d’une assurance écart.

Vous pouvez garder plus d’argent sans avoir à vous soucier d’être sous l’eau avec votre prêt automobile.

Si vous achetez une voiture d’occasion, visez un acompte d’au moins 10 %, mais en même temps, avec les voitures, mettez le moins possible. Vous voulez seulement finir par payer vos frais de départ à ce moment-là si vous le pouvez.

Quoi apporter à un concessionnaire

Si vous envisagez d’acheter une voiture chez un concessionnaire, vous devrez apporter quelques affaires avec vous.

Vous devez apporter votre permis de conduire et vous assurer qu’il n’est pas expiré. Vous aurez besoin d’une preuve d’assurance dans la plupart des États, et vous pouvez accélérer le processus si vous l’avez.

Apportez une forme de paiement comme de l’argent comptant ou un chèque ou le prêt que vous allez utiliser.

Si vous souhaitez obtenir un financement par l’intermédiaire du concessionnaire, vous devrez apporter une preuve de votre emploi récent, généralement sous la forme de vos quelques talons de paie les plus récents. Vous devez apporter des factures de services publics comme justificatif de domicile.

Enfin, si vous n’avez pas un crédit parfait et que vous postulez via un concessionnaire, vous pouvez également apporter une liste de références qu’ils peuvent vérifier.