tout ce qu’il faut savoir pour éviter à vos enfants d’en souffrir

26/11/2021 à 14:21 CET

Marina Borràs

Beaucoup d’entre vous ont sûrement essayé les filtres que les différents réseaux sociaux ils nous fournissent. Si c’est le cas, vous avez peut-être vu que certains d’entre eux affinent le visage, corrigent les imperfections, nous offrent une couleur de peau différente ou même nous offrent plusieurs styles de maquillage & mldr; infinité de possibilités qui nous permettent de nous voir plus « beau & rdquor; dans nos photos et vidéos. Mais avons-nous cessé de réfléchir à l’effet que ces filtres peuvent avoir sur nous ? Et, bien sûr, chez nos fils et filles ?

Afficher un « amélioré & rdquor; de nous-mêmes dans nos réseaux sociaux peut générer de grandes frustrations, après tout, cette personne qui apparaît à l’écran n’est pas nous, mais un idéal que nous pouvons difficilement atteindre. Et si pour nous, qui sommes déjà adultes, cela peut avoir un effet très néfaste, imaginez comment peut influencer le cerveau de nos fils et filles qui sont dans une période de changement, d’insécurité, cherchant l’acceptation de leurs pairs, etc.

Qu’est-ce que la dysmorphie de Snapchat

Quel a priori peut paraître anodin, et même drôle (qui n’a pas ri de se voir avec de petites oreilles de chien ou avec de très jolies taches de rousseur sur le visage ?), peut devenir troubles psychologiques tels que la bien connue « Dysmorphie Snapchat & rdquor ;. Ce terme est lié à un trouble de santé mentale appelé Trouble Dysmorphique Corporel (TDB) qui, comme l’explique le psychologue Santos Solano, provoque « une surévaluation d’un défaut physique perçu par la personne. Mais ce défaut n’est pas objectif, c’est-à-dire qu’il ne génère aucun type d’interférence réelle dans la vie quotidienne de la personne, cependant il en génère au niveau de l’anxiété, de l’inconfort qu’il provoque, de l’évaluation qui se répète en même temps. tout au long de la journée cette personne (en se regardant continuellement dans le miroir, en essayant de chercher sur Internet pour savoir comment le réparer & mldr;), etc & rdquor ;. Le terme de dysmorphie de Snapchat ferait donc référence au fait que la source d’origine de ce malaise, de ce trouble, « Cela peut provenir de l’utilisation de certains réseaux sociaux & rdquor;clarifie Santos Solano.

Bien que l’utilisation de Snapchat ne soit pas aussi répandue en Espagne, elle est très courante dans d’autres pays comme les États-Unis. Mais il faut garder à l’esprit que, bien que l’on parle de « Snapchat dysmorphia & rdquor ;, le terme ne se limite pas à la seule utilisation de cette application, car comme nous le savons déjà ces filtres sont disponibles sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok , par exemple.

En effet, jetez un œil à la vidéo de ce jeune homme qui, comme beaucoup d’autres, a rejoint la tendance à se montrer avec et sans filtres :

@soyestebanvalencia Je vous demande pardon 🤥 je suis retourné à tiktok 🐥 (à ce moment personne ne le voit) 00h15 🛐 #fyp シ son original – Carito Lourdes

Dysmorphie Snapchat et opérations cosmétiques

Ce trouble conduit de nombreux jeunes à ne pas se contenter de filtres et à vouloir passer sous le bistouri. En Espagne, il y a 400 000 opérations esthétiques par an, et de plus en plus de gens vont voir des spécialistes pour essayer de ressembler à ça j’ai idéalisé des réseaux sociaux. Tellement que Association Espagnole de Chirurgie Plastique Esthétique (AECEP) a consacré une table au sujet lors de sa convention tenue en 2019 à Madrid :

« Il y a un intérêt accru de la part des adolescents pour tout ce qui touche à leur corps & rdquor ;, explique le médecin. Marisa Manzano, expert en chirurgie pour adolescents, lors de la conférence de presse des médias pour présenter le pourquoi de ce tableau. Avec les réseaux sociaux, explique le Dr Manzano, « les adolescents ont la possibilité de donner une image de ce qu’ils aimeraient être et comment ils aimeraient être et, à l’occasion, ils souhaitent que leur véritable identité ressemble de plus en plus à votre identité numérique. & rdquor ;.

Les idéaux de beauté et leurs effets psychologiques

Bien qu’ils aient varié selon les époques, les canons esthétiques ont toujours existé. Comme l’explique le psychologue Santos Solano, « nous devons comprendre que si un idéal du corps parfait existe au niveau culturel, ce que nous faisons au niveau psychologique, c’est l’intérioriser. Le point de départ de l’intériorisation et le moment où vous avez le plus de poids est pendant l’adolescence. Ensuite, une fois qu’on l’a intériorisé, ce qu’on fait c’est se comparer, ce qui génère plus de satisfaction ou d’insatisfaction et, ensuite, on met en place des comportements pour essayer de se rapprocher de cet idéal & rdquor ;.

La différence entre les canons de beauté d’autrefois par rapport à ceux d’aujourd’hui est qu’avant « il s’agissait d’idéaux assez éloignés : un modèle, un acteur, etc. Mais depuis l’inclusion des réseaux sociaux, les idéaux de beauté sont plus proches, il semble que cette personne parfaite ait un compte tout comme vous, et vous pouvez appliquer des filtres qui vous rapprochent de cet idéal & mldr; Par conséquent, nous savons que les niveaux d’inconfort liés au corps augmentent aujourd’hui & rdquor ;.

Pensée critique et estime de soi pour prévenir la dysmorphie de Snapchat

Pouvons-nous empêcher les médias sociaux et les filtres de nuire à l’estime de soi de nos enfants ? La réponse de Santos Solano à cette question est claire : « Ce qui prévient le plus ce type de problème émotionnel, c’est ce qu’on appelle une attitude critique, c’est-à-dire savoir ce qui se cache derrière ce que je consomme. Ce qui se passe, c’est que bien des fois les pères et les mères n’ont pas cette capacité parce que personne ne leur a appris et parce qu’ils sont aussi victimes de l’idéal esthétique & rdquor ;.

Le psychologue poursuit en ajoutant que « l’objectif n’est pas d’arrêter d’utiliser les réseaux sociaux, mais de pouvoir les utiliser en sachant qu’ils sont un produit ». Pour cela, les mères et les pères doivent savoir identifier ce qui se cache derrière les réseaux et en parler avec leurs enfants, de la même manière que nous le faisons quand, par exemple, nous voyons un film d’action ou des publicités qui ne représentent pas la réalité, comme comme l’explique Santos Solano.

Un autre aspect important sur lequel nous devons travailler est sans aucun doute l’estime de soi. Beaucoup de gens croient qu’ils peuvent résoudre ces complexes qu’ils ont avec des opérations cosmétiques. Cependant, Santos Solano rappelle que « nous parlons d’un problème émotionnel : l’inconfort, la surévaluation et la tentative de changement sont eux-mêmes le problème. Ainsi, lorsque vous effectuez le changement physique au début, vous pouvez vous sentir bien, mais ensuite vous allez continuer avec ces comportements de surestimation et de contrôle, et l’inconfort reviendra.

En fin de compte, favoriser la pensée critique et aider nos fils et nos filles à développer une saine estime de soi aidera à prévenir ces types de problèmes émotionnels. C’est pourquoi il est très important que nous n’oubliions pas cette grande réflexion avec laquelle Santos Solano conclut : «Si j’ai un problème financier et qu’on me propose un régime ou une chirurgie esthétique, je dirais : ça ne marchera pas. Cependant, lorsque j’ai un problème émotionnel et qu’on me propose un régime ou une chirurgie esthétique, notre culture nous a appris qu’un corps parfait est synonyme de réussite et de bonheur, ce qui est un mensonge.& rdquor ;.