Tout ce qu’il faut savoir sur l’avant-dernière série entre Dodgers et Padres

Les Padres de San Diego et les Les anges esquimeurs lancera leur avant-dernière série de la saison en septembre au MLB.

Données importantes :

Le premier match aura lieu le vendredi 10 à 10h10 Rep. Dom, Venezuela, Porto Rico … 09h10 Mexique. Le deuxième match aura lieu ce samedi 11 à 09h10 Rep. Dom, Venezuela, Porto Rico… 08h10 Mexique. Le troisième match aura lieu le dimanche 12 à 04h10. Rep. Dom, Venezuela, Porto Rico… 08h10 Mexique. La série aura lieu au Dodgers Stadium.

Que sont les Parents ? 74 victoires – 65 défaites.

Les Parents ils cherchent à gagner une série de plus après avoir manqué de chance dans leur série la plus récente, soit dit en passant, restant favoris en tant que favoris pour la Wild Card et laissant les Reds derrière eux.

Pour le premier match, le Parents ils ont annoncé Joe Musgrove, Chris Paddack pour le second et Blake Snell pour le dernier.

QUE SONT LES ANGELES DODGEUSES ? 88 VICTOIRES – 53 DÉFAITES.

Ils cherchent à détrôner les Giants de San Francisco, qui sont à deux matchs et demi d’écart, cette série est très importante pour eux, ils se rapprochent de la première place et éloignent les Parents, qui étaient sur ses talons.

Pour le premier match, le Dodgers Ils ont Julio Urías, pour le second à Walker Buehler et pour clôturer la série, Max Scherzer. Les Dodgers ils n’ont aucune élite blessée, même Cody Bellinger est revenu.

Les deux équipes sont en très bonne santé, même Dinelson Lamet est dans l’enclos des Padres de San Diego, Brusdar Graterol n’est pas revenu dans les ligues mineures, Mookie Betts est en bonne santé comme n’importe quel autre joueur des Dodgers.