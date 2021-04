Tout ce qu’il faut savoir sur WhatsApp Pink, un nouveau virus qui peut potentiellement donner aux pirates un contrôle total sur votre téléphone

La nouvelle annonce de mise à jour pour changer le thème vert en rose ou toute autre couleur est un cas de malware.

Pas seulement le coronavirus, il y a un autre virus dont les Indiens doivent se méfier. Même si COVID-19 continue de faire des ravages dans le monde réel, il existe un autre virus à l’affût, appelé WhatsApp Pink, qui peut potentiellement donner aux pirates un contrôle total sur vos appareils mobiles. Étant donné que WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus utilisées dans le pays, la gravité du virus et son impact sur votre vie numérique ne peuvent être surestimés.

Qu’est-ce que WhatsApp Pink?

Un lien circulerait prétendument dans les groupes WhatsApp sous le couvert d’une annonce WhatsApp d’apparence officielle. Le tirage au sort ici est que les utilisateurs de WhatsApp sont attirés par la promesse d’un nouveau thème, qui est comme son nom l’indique, «rose». En d’autres termes, les utilisateurs sont informés que leur thème WhatsApp peut être modifié via le lien en circulation. Il y a aussi une promesse de fonctionnalités supplémentaires auxquelles ils auront accès pour publier une mise à jour.

En réalité, le lien amène les utilisateurs vers un site Web malveillant, qui n’a rien à voir avec WhatsApp ou la société mère Facebook. Il attend un fichier APK, encore une fois sans rapport avec WhatsApp, que les utilisateurs peuvent être amenés à télécharger puis à installer sur leurs appareils.

Les informations concernant cette circulation ont été partagées par un chercheur en cybersécurité Rajshekhar Rajaharia via Twitter, où il a exhorté les gens à se méfier de tels liens fréquentant les groupes WhatsApp.

Comment peut-il infecter votre téléphone?

Les captures d’écran partagées par Rajaharia montrent comment le virus peut infecter un téléphone. Cela vient avec un lien APK demandant aux gens d’installer les nouvelles fonctionnalités sur leur téléphone. Jain a ajouté qu’en téléchargeant ces liens / applications malveillants, les appareils peuvent être compromis et les données personnelles telles que les photos, les SMS et les contacts peuvent être volés. En outre, il existe des logiciels malveillants basés sur le clavier qui peuvent suivre tout ce qui est tapé. Ainsi, ceux-ci peuvent être utilisés pour capturer et voler des mots de passe bancaires. La nouvelle annonce de mise à jour pour changer le thème vert en rose ou toute autre couleur est également un cas de malware.

Méfiez-vous de @WhatsApp Pink !! Un virus se propage dans des groupes #WhatsApp avec un lien de téléchargement APK. Ne cliquez sur aucun lien avec le nom de WhatsApp Pink. L’accès complet à votre téléphone sera perdu. Partager avec tous .. # InfoSec #Virus @IndianCERT @internetfreedom @jackerhack @ sanjg2k1 pic.twitter.com/KbbtK536F2 – Rajshekhar Rajaharia (@rajaharia) 17 avril 2021

Étapes pour rester en sécurité en ligne

La meilleure façon de rester en sécurité en ligne est de ne jamais cliquer ou télécharger de tels liens ou applications. Les magasins officiels permettent aux gens de télécharger des applications authentiques, par conséquent, il est toujours recommandé de télécharger depuis Google Play Store ou Apple App Store plutôt que de faire confiance à un lien. Assurez-vous également que les liens que vous ouvrez sont sécurisés, ce qui peut être vérifié en regardant le signe de verrouillage au début de l’URL.

Pendant ce temps, Whatsapp a déclaré dans un communiqué que «n’importe qui peut recevoir un message inhabituel, inhabituel ou suspect sur n’importe quel service, y compris le courrier électronique, et à chaque fois que cela se produit, nous encourageons vivement tout le monde à faire preuve de prudence avant de répondre ou de s’engager. Sur WhatsApp en particulier, nous recommandons également aux gens d’utiliser les outils que nous fournissons dans l’application pour nous envoyer un rapport, signaler un contact ou bloquer un contact. »

