tout ce qu’il touche le rend or « 

26/12/2021 à 17:56 CET

Enrique Carballo

Pour David Sabater, La Corogne, la ville où il est né en 1995, est « mi casa & rdquor ;, et Monture haute, où il a grandi, l’endroit où « sont mes gens, ma famille, mes amis & rdquor ;. Mais, malgré le fait qu’il soit de retour pour Noël, il a été absent pendant quatre ans, coordonnant les équipes « e-Sports » des « Pingouins », à Ourense, et après la Université catholique de Murcie (UCAM). Maintenant c’est à ton tour d’aller à Barcelone, où il sera le directeur sportif de KOI, l’équipe créée par le streamer Ibai Llanos et le joueur du Barça Gerard pique.

« C’est un défi & rdquor; explique Sabater, qui a été en charge d’équipes plus humbles pendant trois ans mais souhaitait « plus de responsabilités & rdquor ;. Cela le rend également « très excité & rdquor; travailler avec Ibai, qu’il connaît depuis « de nombreuses années & rdquor; et avec qui il a toujours eu une « très bonne relation & rdquor ;. « C’était une opportunité qui ne pouvait pas être rejeté& rdquor; indique le jeune Coruña : « tout ce qu’il touche le fait or& rdquor ;.

KOI s’affrontera dans deux jeux vidéo : le ‘League of Legends’ ou ‘LOL’, et le ‘vaillant’, un nouveau titre de tournage. Sabater s’occupera de la constitution de l’équipe, des signatures et des négociations, et supervisera également directement l’équipe du premier jeu vidéo, auquel il est lié depuis des années. « J’étais dans de nombreuses équipes de sport traditionnel et le métier est très similaire & rdquor; indique « qu’il s’agit de diriger une équipe, que ses membres aient le moins de problèmes possibles entre eux et avec le staff technique et cherchent une solution lorsqu’ils surviennent. je m’occupe de planification sportive, que les enfants suivent les horaires et s’entraînent & rdquor ;.

Certains joueurs sont très jeunes, explique Sabater, notamment en LOL, qui est en constante évolution et « brûle beaucoup mentalement & rdquor; aux joueurs. Les âges sont compris entre 16 et 28 ans, et, surtout pour les plus jeunes, le directeur sportif remplit « une fonction qui ne se fait pas dans le sport traditionnel : on est dans le quotidien de l’équipe et on essaie de former les joueurs. comme les gens. S’ils ont un problème, il leur dit comment le résoudre, mais ils doivent apprendre à le faire eux-mêmes & rdquor; alors ils s’habituent aux restes de la vie adulte.

Cette fonction renvoie à une valeur que Sabater indique vouloir dans son équipe, puisque, selon elle, « je recherche non seulement de bons joueurs, mais des gens & rdquor ;. En tant qu’éclaireur pour ‘e-Sports’ est guidé en partie par le statistiques et la qualité des joueurs, non seulement dans le championnat espagnol mais dans d’autres championnats plus petits, comme le Balkanique ou nordique, dans lequel de nouveaux talents peuvent être détectés.

Mais, « même si vous êtes le meilleur joueur d’Europe, si vous ne vous souciez que de vous, vous vous moquez du club et c’est moi, moi, moi, moi, je ne vais pas vous signer ». Un bon joueur d’e-Sport, estime-t-il, est quelqu’un « avec qui on peut travailler, qui écoute, qui accepter la critique. Je fais ça depuis quatre ans, et l’expérience me dit que quand il n’y a pas ces choses, le projet tourne mal & rdquor ;. Les joueurs, souligne Sabater, doivent travailler ensemble pendant de longues heures : « Si les compétences sociales sont les améliorations, ou si elles ne correspondent pas, cela finit par exploser, et le l’équipement ne fonctionne pas& rdquor ;.

Dépor au coeur

Parmi les quelques mots qui le définissent sur Twitter, Sabater inclut le cri « Forza Dépor& rdquor ;, une équipe qui « est une de mes faiblesses & rdquor ;. «Je gagne ma vie avec LOL, et si vous me faites choisir entre ça et le football, je prendrais le premier; mais je l’emmène au Dépor dans le coeur. Je n’aime pas trop aller au stade ou le commenter sur les réseaux sociaux, mais j’ai un sentiment particulier depuis que je suis petite et que j’étais dans Riazor avec le retour historique à Milan& rdquor ;.

Un jour, il aimerait retourner travailler à La Corogne, il admet tristement qu’en Galice, les « sports électroniques » ne sont pas aussi importants que dans d’autres régions d’Espagne, bien qu’il y ait « de nombreux Galiciens dans le secteur, des personnes et des référents très valables & rdquor ;. « J’étais ‘Pingouin’ à Ourense & rdquor; souvenez-vous « mais lorsque nous avons fusionné avec l’UCAM, nous sommes allés à Murcie, et cette petite flamme de « e-sports » en Galice est sorti& rdquor ;.

Et est-ce qu’un jour LOL, ou un autre jeu vidéo, sera le nouveau foot ? « Je ne sais pas s’il atteindra ce niveau & rdquor; Sabater l’indique, mais estime que le sport numérique se normalise. « Si votre fils veut aller dans une académie ‘e-sport’ ou s’y entraîner, les parents ne le verront pas avec Mauvais yeux, comme il y a quelques années & rdquor; prédit les Corognes.