Tout ce qu’offre la nouvelle Ford Fiesta 2021 : plus de technologie à portée de main | Moteur

La nouvelle Ford Fiesta arrive en 2021 avec une partie avant redessinée et des modifications de conception mineures pour rester solide jusqu’à l’arrivée de son successeur dans un peu plus de deux ans.

Ford a dévoilé la Fiesta 2021 d’essayer de le garder au pilori, d’autant plus que des rivales coriaces comme la Renault Clio ou l’Opel Corsa ont changé de génération récemment et ont fait un saut de qualité plus qu’important.

La bonne nouvelle pour Ford est que sa Fiesta fait partie de ces voitures bien pensées, elle n’a donc pas perdu de son attrait pour (presque) les nouveaux arrivants. Pour cela les principaux changements esthétiques sont pratiquement réduits à l’avant, avec un nouveau capot, le passage de l’ovale de la marque à la calandre et un nouveau design de phares full led.

Aussi derrière Les pilotes apparaissent avec des lumières déplacées et quelques changements cosmétiques, ainsi que quelques nouvelles couleurs pour les corps des versions normales : Bleu sans limites et belle baie.

Par versions normales, j’entends le Finitions Trend, Titanium, ST-Line et Active, qui est la version de l’esprit country et de l’image SUV. De plus, sauf dans la Tendance, vous pouvez ajouter le Finition Vignale, qui ajoute des garnitures et des détails chromés.

Ensuite, dans un geste très apprécié, ils ont conservé la nouvelle Ford Fiesta ST, qui apparaît dès le début avec de légères modifications cosmétiques, un Quaife autobloquant mécanique (qui sera en option) et le Moteur trois cylindres 1.5 de 200 ch amélioré et avec plus de couple : il passe de 290 à 320 Nm.

Les La Fiesta ST lance également la peinture ST Mean Green (celle de la Puma ST) et ajouter phares matriciels à led, sièges sport (plus Recaro) avec surpiqûres rouges et réglage à 14 positions. Peu de choses ont changé, ce qui est bien, car la ST a de nombreux votes pour devenir la pire rivale de la Hyundai i20N (lire le test ici).

Dans la nouvelle Fiesta, il y a plus de technologie, bien sûr

Les L’intérieur est dominé par un écran tactile central de huit pouces, bien que les commandes de la climatisation et de la radio soient toujours physiques.

UNE tableau d’horloge numérique comme le Puma et des détails comme le système SYNC 3, connexion Internet, Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto avec commande vocale, chargeur de téléphone sans fil et système audio B&O de 575 watts à 10 haut-parleurs.

Il est également conforme aux normes actuelles des systèmes de sécurité active avec l’équipement habituel et lance un curieux système de alerte de mauvaise direction, qui utilise les caméras et le navigateur pour déclencher une alarme si vous allez dans la direction opposée.

Quant à contrôle de conduite, vous pouvez avoir les modes Normal et Sport, bien que la Fiesta Active ajoute Trail and Slippery et la ST, la Track.

Moteurs : un 1.0 avec trois puissances et un hybride doux

Quant aux moteurs de la nouvelle Fiesta, Hormis les trois cylindres de la ST, le 1.0 est monté avec trois niveaux de puissance. Mais si vous pensez à un Fête hybride, eh bien il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne chose est qu’il y a un autocollant Eco, et le mauvais (selon la façon dont vous le regardez) est qu’il apparaît parce que c’est un hybride doux.

Ces derniers utilisent la technologie 48 volts que nous avons déjà vue dans le Puma et ils ont 125 et 150 cv. Ensuite, il y a l’Ecoboost « autocollant C » de 100 ch.

Déçu? C’est une solution de contournement : D’ici 2026, toutes les Ford achetées en Europe auront au moins une version zéro émission et d’ici 2030, tout sera entièrement électrique.

Les La Ford Fiesta 2021 ressemble à l’aventure ultime de cette utilité en tant que voiture avec moteurs à combustion uniquement. Tu ferais mieux de t’amuser pendant que tu peux…

Cet article a été publié sur Top Gear par Luis Guisado.