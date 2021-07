Tout ce qu’un site Web peut faire pour votre entreprise

Vous y avez pensé plus d’une fois, n’est-ce pas ? « C’est le moment idéal pour lancer mon entreprise. Je vais créer une page web et de me faire connaître au monde ». Mais, il est temps de se mettre au travail et vous ne savez même pas par où commencer.

Si vous avez déjà essayé ou y pensez, vous avez peut-être découvert que créer une page Web à partir de zéro n’est pas aussi simple qu’on le dit dans les tutoriels de Youtube et. Il y a certaines questions à considérer avant de lancer notre entreprise dans l’arène numérique. Et ce n’est pas seulement la conception de la page, mais la convivialité, la sécurité, les liens, les temps de chargement, la photographie et la rédaction, entre autres.

Teresa Díaz, PDG de La Paloma Web , il souligne la besoin d’un site web attractif pour votre entreprise : « chez La Paloma Web, nous voyons chaque jour comment les petites et moyennes entreprises gagnent de nouveaux clients grâce à leur site web, un profil attentif sur les réseaux sociaux et des campagnes d’email marketing. Ce sont des petits gestes à très faible coût qui font grandir votre entreprise, selon Teresa.

Par conséquent, laisser le côté numérique de votre entreprise entre les mains d’un professionnel est la meilleure option lorsque vous décidez de franchir le pas et de faire prospérer votre entreprise.

Le 5 raisons pourquoi tu devrais avoir une page web :

Raison 1 : Avoir un site internet donne de la visibilité à votre entreprise : comment saurai-je qu’à 300 mètres de chez moi se trouve la meilleure boulangerie de la ville si je n’ai pas de site internet ? Nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher automatiquement sur Internet toute entreprise dont ils parlent. Nous cherchons des solutions à nos problèmes, nous comparons les prix, nous papotons sur vos photos, les avis clients, etc.

Le fait que votre entreprise ait un site Web génère de la confiance. Informer les futurs clients. Et surtout, il attire. Un site web bien fait conquiert le public.

Raison 2 : Google devient votre ami: Vous n’avez pas de site internet et vous souhaitez apparaître sur la première page du tout puissant Google ? C’est un grand rêve. Mais franchement compliqué. Inclure votre site Web dans les résultats de recherche Google n’est pas une tâche facile et gratuite, mais le gain est très juteux.

C’est un moyen de permettre à votre client potentiel de vous trouver plus facilement. Gardez à l’esprit que le public doit recevoir des solutions simples. Ne lui donnez pas le vertige en cherchant votre contact.

Raison 3 : Augmentez vos ventes: De quoi votre entreprise a-t-elle besoin pour aller de l’avant ? Exact, ventes, revenus. Le moyen pour votre entreprise de survivre, de se maintenir et de se développer est d’avoir des clients.

Avoir un site Web fera croître vos ventes de manière contrôlée et votre entreprise se développera.

Raison 4 : Faites connaître votre travail au monde: Un portfolio vaut mille mots. Oui, vous avez bien lu. Et quel meilleur endroit pour le présenter que sur votre site web ? La première chose est d’avoir un site Web, bien sûr. Et c’est là que vous devriez montrer au monde le travail dont vous êtes si fier. L’objectif est d’obtenir des clients, alors donnez-leur le meilleur de vous-même. Ce que vous aimez montrer.

Vous ne pouvez pas oublier de prendre soin de cette partie du Web et de la maintenir à jour, en constante transformation.

R Zone 5 : Votre entreprise ouverte 24h/24 et 7j/7: Internet n’a pas d’heures. Pas de vacances. Ni arrêt maladie. Il ne dort même pas. Il en va de même pour votre entreprise si elle a sa place dans le monde numérique.

De cette façon, vous augmentez les chances d’obtenir des clients, de générer des revenus, de montrer votre vitrine. Et tout cela se passe pendant que vous dormez profondément, comme aime à le dire l’équipe de La Paloma Web.

Bref, arrêtez de vous trouver des excuses et plongez dans le monde en ligne avec un site Web à la hauteur de votre entreprise. Et, vous savez que l’équipe de La Paloma Web Il peut vous donner un coup de main dans tout ce dont vous avez besoin.