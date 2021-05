Tout change dans le pré-patch WoW Classic TBC

Avec TBC Classic en route, il est temps pour les serveurs Classic de se préparer au pré-patch.

Bien que nous ne connaissions pas toute l’étendue des changements prévus par Blizzard pour TBC Classic, nous savons ce qui va arriver et ce qui change pour Classic avec le pré-patch. Dans ce guide, nous énumérerons de nombreux changements majeurs à venir dans le jeu.

Nouveaux talents et sortilège à venir dans TBC Classic

L’un des changements les plus attendus pour le pré-patch concerne les nouveaux talents et compétences dans la plupart des classes. Il est juste de dire que certaines spécifications ne se sentent pas tout à fait prêtes dans Classic et, pour la plupart, TBC corrige beaucoup de ces problèmes. Pour le pré-patch, chaque spécification obtiendra deux autres rangées de talents dans chaque arbre, la plupart obtenant une nouvelle compétence finale et des améliorations du talent final précédent.

Ci-dessus, deux exemples de cela pour les paladins (pour les joueurs de la Horde, c’est tout nouveau, alors soyez doublement excité). Dans l’arbre du paladin de protection, vous verrez que le paladin gagne l’une de ses capacités les plus emblématiques, le bouclier du vengeur. Enfin, après deux ans de corps à tirer des foules, les paladins sont enfin capables de tirer avec style. L’autre nouveauté est les sorts de fin de ligne classiques qui obtiennent une version améliorée. Ci-dessus, un exemple pour les paladins, Holy Shield était vital pour le tanking des paladins dans Classic, et la version améliorée de TBC ne fera que consolider la classe en tant qu’acteur clé dans n’importe quel groupe de donjons.

De toute évidence, ce ne sont que deux exemples de changements, assurez-vous de consulter un calculateur de talents TBC pour un examen approfondi, nous avons lié un Wowhead et TBC Database pour vous aider à démarrer.

Les paladins et les chamans rejoignent la Horde et l’Alliance

C’est enfin le moment pour les paladins et les chamans de franchir les lignes de faction. Avec l’introduction des Elfes de sang et des Draenei (nous en parlerons plus tard), les deux factions sont enfin en mesure de faire l’expérience de l’arme secrète de l’autre camp. Bien que ce soit toujours un gadget amusant dans Classic, cela a probablement laissé la guerre des factions légèrement déséquilibrée.

Alors que les chamans étaient et restent une classe forte, les paladins ont donné à l’Alliance l’accès à une autre classe de tankistes, ce qui manquait cruellement à Classic. Leur inclusion est limitée aux nouvelles factions, elles auront sans aucun doute un impact majeur sur la méta.

Le sceau du sang et le sceau de la vengeance arrivent à la Horde et à l’Alliance dans TBC Classic

Un changement majeur pour TBC Classic par rapport à son original est que les paladins de l’Alliance et de la Horde auront tous les deux accès aux sorts de sceau de chaque faction. Lors d’un rappel légèrement controversé lorsque TBC a été libéré, chaque faction a reçu un sceau spécifique à la faction. Pour la Horde qui était le sceau de sang (illustré ci-dessus), pour le sceau de vengeance de l’Alliance. Bien qu’ils aient tous deux l’air bien sur papier, Seal of Blood était d’environ 15% fort pour le DPS pur, faisant des Paladins de la Horde l’option de loin supérieure. Notez que Sceau de sang est appelé Sceau du martyr pour les paladins de l’Alliance.

Pour TBC Classic, cependant, Blizzard a décidé de donner aux deux factions le très convoité Seal of Blood, dans l’espoir de niveler le terrain de jeu du DPS pour les paladins, quelle que soit la faction qu’ils jouent.

Draenei et Blood Elfs se joignent à la soirée TBC Classic

TBC a finalement donné à chaque faction ce qu’elle recherchait le plus. Une nouvelle race qui semblait mieux convenir à la faction opposée. La Horde gagne les jolis et importants elfes de sang, tandis que l’Alliance gagne la race des vaches spatiales, Draenei. Pour beaucoup de gens, ces deux races sont ce qui les a poussés à rejoindre leurs amis. De nombreux joueurs de la Horde avaient enfin un moyen de convaincre leurs amis de les rejoindre maintenant que la Horde avait une «jolie» race. Alors que l’Alliance avait enfin un énorme géant de son côté (au moins le mâle Draenei).

La bonne nouvelle pour ceux qui cherchent à rejoindre le groupe TBC est que les deux races viendront au jeu dans le pré-patch, et non au lancement de TBC comme ils l’avaient fait lors de sa sortie. On dirait que Blizzard a appris que les gens veulent jouer avec leurs amis dès que possible. Plutôt que de passer un lancement d’extension de niveau 1 à 60 pour rattraper son retard.

Réduction des exigences en XP pour atteindre le niveau 60

Ce changement dépendra beaucoup du patch de TBC sur lequel TBC Classic sera lancé. Le changement XP a été ajouté dans 2.3, avec le niveau de montage réduit dans 2.3.4. À la BlizzCon, Blizzard a suggéré que nous allions voir le XP réduit en direct avec TBC. Bien qu’avec le pré-patch susceptible de voir une énorme vague de nouveaux joueurs, nous nous attendons à ce que le changement d’XP soit mis en ligne à ce moment-là.

Le changement a effectivement réduit l’XP de 20 à 58 de 30%, augmentant au fur et à mesure. Ceci, associé à quelques quêtes supplémentaires et à une augmentation de l’EXP de quête de donjon, devrait rendre l’expérience de mise à niveau classique beaucoup plus rapide, en attirant plus de joueurs dans TBC dès que possible.

Niveau 58 Boost Classic TBC

S’il y a quelque chose que Blizzard aime, c’est un changement controversé. Avec TBC abandonnant les «#NoChanges», un certain nombre de changements ont déjà été prévus. L’un de ceux-ci consiste à ajouter un bonus de personnage payant. Fait ainsi via une édition collector numérique TBC ou en tant qu’achat autonome; n’importe qui pourra acheter 1 boost de niveau 58 pour un royaume TBC par compte.

Blizzard a également été très clair à ce sujet. Il s’agit d’un coup de pouce ponctuel, pour les royaumes TBC uniquement. L’intention est double. Cela donne aux joueurs qui ont évité Classic une chance d’entrer directement dans TBC (et de jouer un peu dans le pré-patch). De plus, il donne aux joueurs classiques existants une chance de commencer un nouveau toon ou de relancer. Bien que le coup de pouce ait ses fans et ses opposants, cela ne nuira à l’expérience du jeu à personne. Le danger, le cas échéant, est que Blizzard décide de renoncer à la règle ponctuelle et d’ouvrir le service à l’avenir.

Recherche de l’outil de groupe ajouté

Ajouté dans le pré-patch TBC d’origine (2.0.1), l’outil de recherche de groupe était une solution réparable au problème de recherche d’un groupe. L’outil a ensuite été retravaillé à nouveau et la possibilité d’invoquer des personnes dans les donjons a été ajoutée.

Pour TBC Classic, cependant, il semble que Blizzard introduira une version alternative de ce système. Une sorte de «mi-chemin» entre ce qu’avait TBC et ce que le Retail a maintenant. Il a également été déclaré que Blizzard ajoutera la possibilité d’invoquer via les pierres d’invocation d’instance avec la sortie de TBC Classic.

Quand le pré-patch TBC Classic est-il publié?

Le mot actuel dans la rue est le 18 mai (19 pour l’Europe). Ceci est basé sur une fuite du code TBC Beta qui semblait faire allusion à la date. Cela conduit également à la rumeur selon laquelle TBC Classic pourrait être lancé le 1er juin, bien qu’il ne s’agisse actuellement que de spéculations.

Ouverture de l’événement Dark Portal

L’événement d’ouverture du portail sombre viendra avec le pré-patch à un moment donné, bien que les changements apportés par Blizzard ne soient pas connus. On se souvient bien de la version originale de l’événement, mais c’était un gâchis pour les serveurs Blizzard, et quelque chose dont ils ont beaucoup appris lors des événements de pré-extension ultérieurs.

Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que le Dark Portal de Badlands commence à cracher des démons à un moment donné; suivront des attaques calculées contre les capitales de l’Alliance et de la Horde. La principale récompense de l’événement était le Tabard du protecteur (voir ci-dessus) qui attribuerait plus tard un exploit de force lorsque ceux-ci ont été ajoutés plus tard dans TBC.

Autres modifications mineures avec le pré-patch TBC Classic

Beaucoup de petits changements sont venus avec TBC, et à leur tour avec le pré-patch. Ci-dessous, nous énumérerons quelques éléments qui seront ajoutés, soit dans le pré-patch, soit en tant que versions TBC:

Les familiers Chasseur et Démoniste recevront un pourcentage de l’armure, des dégâts aux sorts, des résistances aux sorts, de la puissance d’attaque et de l’endurance de leur maître. Les sorts de bas niveau lancés par des joueurs de haut niveau recevront de plus petits bonus de + soins et + dégâts des sorts. Les HoTs, DoTs et sorts canalisés ont été rééquilibrés pour recevoir un pourcentage plus approprié (plus élevé) de + dégâts des sorts et + soins. Les HoT de différentes sources s’empilent désormais (c’est-à-dire que plusieurs druides peuvent lancer le sort de régénération sur 1 cible). “La résilience est ajoutée à la réserve de statistiques secondaire. La résilience réduit vos chances d’être victime d’un coup critique et réduit la quantité de dégâts que les coups critiques vous infligent. Il s’agit d’une statistique clé pour le PvP. La compétence d’arme ne réduira plus le pourcentage de dégâts perdus en raison d’un coup d’œil. Le joueur gagnera 0,1% de son score de coup critique par compétence d’arme contre les monstres au-dessus de leur niveau. Lorsqu’il lance un buff sur une cible de bas niveau, le rang approprié du buff sera appliqué. Dans Les effets PvP et Contrôle des foules ne peuvent pas dépasser 12 secondes. Les joueurs ne perdront plus la réputation de faction pour les actions effectuées sous l’influence du “Contrôle de l’esprit” ou du Gnomish Mind Control Cap. Le système d’honneur PvP est modifié – Tout l’honneur est réinitialisé, les points d’honneur sont désormais une monnaie utilisable. Les marques d’honneur ne sont plus utilisées pour la réputation et sont désormais utilisées avec l’honneur pour acheter des objets PvP. Classic TBC introduira également le système d’arène.

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles classiques à TBC dès qu’elles sont disponibles!

