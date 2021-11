« Tout changer » – Conte promet la refonte de Tottenham; Reguilon s’énerve de « se sentir mort »

Le patron de Tottenham, Antonio Conte, a déclaré « nous voulons tout changer » dans la réaction d’après-match à leur victoire à Leeds, tandis que Sergio Reguilon était ravi de se sentir « mort » dans le système exigeant de l’Italien.

Tottenham a produit un affichage fougueux en deuxième mi-temps pour enregistrer sa première victoire en championnat sous Conte. C’était en contraste frappant avec leur performance en première mi-temps qui a vu Sergio Reguilon et Emerson Royal en particulier lutter.

Les deux ailiers étaient à l’origine de l’ouverture du score de Daniel James, bien que Reguilon se soit racheté après la pause.

Pierre-Emile Hobjerg a égalisé les scores d’un effort de bobo bien placé. Reguilon a ensuite montré un instinct de braconnier lorsque le pari du coup franc d’Eric Dier risquait de retomber dans la zone dangereuse. Les boiseries l’ont assuré, et l’Argentin s’est précipité pour marquer ce qui est devenu le but décisif.

S’adressant à Sky Sports après le match, Conte a déclaré: « En première mi-temps, nous avons beaucoup lutté. Physiquement, tactiquement et dans notre intensité, nous avons eu du mal.

« Je pense qu’en seconde période, nous avons changé les choses et nous voulions jouer avec la même intensité que Leeds.

« Avant le match, j’avais un peu peur de connaître après trois semaines la condition physique des joueurs – s’ils seraient capables de jouer pendant les 90 minutes complètes avec l’intensité de la seconde mi-temps.

« Je suis très content, en deuxième mi-temps nous méritions de gagner, nous nous sommes créés de nombreuses occasions de marquer.

« J’ai dit à mes joueurs que c’était un point de départ. Si nous voulons construire là-dessus.

« Le ressenti de la foule dépend de nous. En première mi-temps, nous n’avons pas bien joué, nous avons perdu beaucoup de plaqués. Peut-être que d’encaisser le but à la dernière minute de la première mi-temps était une bonne chose. A la mi-temps, les joueurs m’ont montré qu’ils pouvaient gagner ce match.

« En deuxième mi-temps, j’ai corrigé la situation. Je regarde les statistiques et Leeds est le meilleur de la ligue pour courir. En deuxième mi-temps, nous les avons battus en intensité.

« Nous avons gagné le match, nous méritions de gagner. Nous avons joué un football attrayant et la foule était avec nous. Nous avons la confiance, c’est un sentiment formidable. Nous voulons continuer à changer, nous voulons tout changer.

Reguilon ravi d’être épuisé

Le vainqueur du match de Tottenham, Reguilon, s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports : « Je suis le plus heureux du monde. C’est mon premier but en Premier League et nous obtenons trois points. Maintenant, nous continuons.

«Quand on attaque, je dois avoir la mentalité d’attaquant, c’est ce que veut le manager. Maintenant, je me sens mort, mais je suis aussi très heureux.

«À la mi-temps, le gaffer nous a dit d’aller homme pour homme avec un effort supplémentaire. Nous avons tout donné. C’est le chemin maintenant.

« Notre mentalité est comme une grande équipe. Nous obtenons les trois points.

« Les joueurs, nous savons que nous devions donner plus [in the second half]. Nous nous sommes concentrés sur le jeu et avons continué. »

