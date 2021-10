Tout comme l’appel au 911 après l’accident de Baldwin. Y a-t-il des coupables possibles ?

La police a interrogé Baldwin, qui a volontairement coopéré, mais n’a pas porté plainte contre lui. Souza Il a déclaré samedi dans un communiqué qu’il avait le cœur brisé par la perte de son ami et collègue. « Elle était gentille, dynamique, incroyablement talentueuse … et me poussait toujours à être meilleure », a-t-elle déclaré à Deadline.

Le pistolet, qui était censé avoir une cartouche vierge, avait à la place une cartouche chargée, selon l’affidavit déposé par le bureau du shérif pour obtenir un mandat de perquisition, ont rapporté les médias locaux.

L’affidavit garantit que le directeur adjoint Dave Hall, identifié comme l’homme qui a remis l’arme à Baldwinil a crié « arme froide » en le faisant. C’est le langage de l’industrie pour indiquer qu’une arme n’a qu’une seule balle. Le document du tribunal dit que Salles Je ne savais pas que l’arme était chargée.

La police se concentre sur la séquence exacte des événements qui ont amené des balles réelles sur le plateau de Rust, un western situé au 19ème siècle. Dans l’appel téléphonique au numéro d’urgence 911 immédiatement après la fusillade, vous pouviez entendre le choc et la colère ressentis sur les lieux.

La directrice de la photographie d’origine ukrainienne Halyna Hutchins, 42 ans, a été touchée à la poitrine et est décédée (Sam Wasson / . 1348313314)

« Nous avons deux personnes qui ont été accidentellement abattues avec un pistolet à hélice – nous avons besoin d’aide tout de suite », a déclaré la personne appelant un policier.

« Était-il chargé d’une vraie balle ? », demande l’opérateur. « Non… je ne peux pas vous le dire », répond l’appelant. « Ce fils de pute est censé vérifier les armes, il est responsable de ce qui se passe sur le plateau. »

Les consignes de sécurité des armes détaillées par le groupe Association pour l’équité des acteursils précisent que « tout chargement d’armes à feu doit être effectué par le propriétaire, l’armurier, ou des personnes expérimentées travaillant sous leur supervision directe ».

Les directives recommandent : « Avant chaque utilisation, assurez-vous que l’arme a été testée en dehors de la scène, puis testez-la vous-même. Regardez pendant que le propmaster vérifie les cylindres et le canon pour s’assurer qu’aucun objet étranger ou balle factice ne s’est logé à l’intérieur « .