Tout comme le prix de l’ETH, l’utilisation d’Ethereum connaît une croissance constante

Le prix de l’éther vaut désormais plus de 0,04 BTC, tandis que le taux de hachage, les transactions quotidiennes, les adresses uniques et les transactions réglées continuent d’atteindre des niveaux records.

Ether bénéficie d’une action de prix positive alors qu’il est revenu au niveau de 2350 $ aujourd’hui après la vente du week-end à 2000 $.

Avec Bitcoin porté à la gamme, il s'avère être optimiste pour Ether et altcoins. En tant que tel, le prix de l'Ether augmente également par rapport au Bitcoin et vaut désormais plus de 0,04 BTC.

Cette accélération des prix s’accompagne du volume record du groupe CME. Pendant la majeure partie du mois d’avril, les contrats à terme Ether sur CME, lancés début février, ont constamment enregistré des volumes croissants.

Les contrats à terme sur l’éther CME ont enregistré des volumes records lundi pic.twitter.com/H9vWGye5HX – skew (@skewdotcom) 21 avril 2021

Tout comme le prix, les fondamentaux du réseau sont tout aussi haussiers, le taux de hachage sur le réseau étant à la hausse depuis décembre 2019.

Les adresses uniques ne font que croître, dépassant désormais 148,5 millions. Les transactions quotidiennes ont également atteint un nouvel ATH à 1,5 million cette semaine contre 1,35 million le 4 janvier 2018.

Les frais de gaz moyens sur le réseau se maintiennent en permanence au-dessus de 150 Gwei avec plusieurs hausses significatives en cours de route, qui ont d’abord pris de l’ampleur pendant l’été DeFi, selon Etherscan.

Alors que les frais élevés sur le deuxième plus grand réseau continuent de faire payer les petits utilisateurs en raison de la forte activité sur la plate-forme, il va sans dire que les gens l’utilisent toujours et paient les frais.

«Vous payez des frais élevés maintenant parce que c’est de loin la chaîne la plus utile. Les catalyseurs à venir seront les plus évidents rétrospectivement », a déclaré Kyle Davies, co-fondateur de Three Arrows Capital.

La croissance constante de l’utilisation peut également être observée dans les transactions réglées par la blockchain Ethereum, qui a atteint 1,5 billion de dollars de transactions au premier trimestre 2021.

Ethereum a réglé 1,5 billion de dollars de transactions au premier trimestre 2021. C’est plus que les 7 trimestres précédents combinés. pic.twitter.com/B1FJw54YGA – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 21 avril 2021

Alors que d'autres blockchains gagnent également du terrain et voient leur utilisation comme BSC, Polkadot (DOT), Solana (SOL) et d'autres, une activité accrue les rend vulnérables tout autant qu'Ethereum. Comme nous l'avons signalé, BSC est maintenant surchargé, ce qui ralentit le projet populaire AMM, PancakeSwap et demande maintenant à ses utilisateurs d'utiliser plus de gaz.

Ainsi, Ethereum reste le leader dans le domaine, et avec les solutions L2 et ETH 2.0 à venir, il travaille sur les problèmes d’évolutivité.

Pour l’ETH 2.0, le jalonnement est déjà en cours, avec plus de 3,9 millions de dépôts d’ETH déjà effectués. L’ETH jalonné obtient des récompenses de validateur et des MEV, qui ne sont que des raisons plus financières pour détenir l’ETH.

Pendant ce temps, EIP-1559, qui réduira les frais de transaction, créera une boucle de rétroaction positive pour ses prix, ce qui est la plus grande mise à niveau que la communauté attend avec impatience.

