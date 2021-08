Tout comme Nintendo Switch, le Steam Deck est le résultat d’un matériel défaillant

in

Le Steam Deck est en passe de devenir le PC de jeu portable des rêves de nombreux joueurs lors de son lancement l’année prochaine, mais les membres du personnel de Valve se sont manifestés pour dire que cela ne serait probablement pas arrivé s’il n’y avait pas eu certains des flops les plus notables de Valve – comme la machine à vapeur.

La Steam Machine était une sorte de PC de jeu pré-construit exécutant un système d’exploitation basé sur Linux connu sous le nom de SteamOS. Valve ne les a pas fabriqués lui-même, mais a plutôt travaillé en collaboration avec des fabricants tiers comme Alienware. Bien que vous puissiez toujours obtenir des machines à vapeur ici et là, elles n’ont pas exactement allumé le marché, et il est rassurant d’entendre que cela n’a peut-être pas été un effort entièrement vain.

C’est le sentiment exprimé par le concepteur de Valve, Greg Coomer, qui a déclaré à IGN que la Steam Machine était “une très bonne idée” qui a été abandonnée par son système d’exploitation et un nombre terne de jeux pris en charge par la plate-forme Linux, n’ayant pas attiré les joueurs et donc l’intérêt des développeurs désireux de porter leurs jeux.

Ces problèmes semblent avoir été résolus pour Steam Deck, cependant, grâce à un correctif logiciel qui permet à la plate-forme Linux d’exécuter des jeux PC Windows sans avoir besoin de ports à développement intensif.

« Vraiment, nous avons examiné une grande partie de ce que nous avons appris en tant que cases que nous devions vérifier si nous devions un jour parler à nouveau aux clients de cette catégorie », déclare Coomer. « Nous ne voulions pas vraiment apporter [the Steam Deck] aux clients jusqu’à ce que nous sentions qu’il était prêt et que toutes ces cases étaient essentiellement cochées. Mais définitivement, en faisant cela, je ne pense pas que nous aurions fait autant de progrès sur Steam Deck si nous n’avions pas eu cette expérience.”

Le Steam Controller semble également avoir eu une influence, avec les premières idées pour la manette de jeu Valve incluant même un écran en médaillon. Le concepteur de vannes Scott Dalton ajoute que “les toutes premières versions du Steam Controller avaient un petit écran au milieu, avec l’idée qu’il s’agirait d’un écran programmable […] à l’époque où nous étions, nous pouvions simplement prendre le matériel Steam Link, le mettre dans un contrôleur Steam et faire en sorte que l’écran affiche le lien.”

Analyse : Une success story Nintendo ?

Le Nintendo Switch OLED arrive fin 2021 (Crédit image: Nintendo)

C’est une histoire très similaire à celle de la Nintendo Switch, la console portable la plus vendue dans le sillage de la Wii U – une console de salon décriée ou du moins ignorée qui a largement confondu les joueurs potentiels avec sa manette de type tablette.

Alors que la Wii U a pris du retard dans les ventes par rapport au succès massif de la Nintendo Wii, il est évident qu’elle a également jeté les bases de nombreux éléments clés de la Nintendo Switch.

Il existe une ligne de démarcation claire entre le contrôleur de la tablette Wii U – essentiellement un appareil portable connecté à une console de salon – et le commutateur Nintendo, qui a poussé cette solution à mi-chemin à sa conclusion naturelle, en faisant de la console de salon un appareil réellement portable.

Cependant, le Steam Deck ne partage pas seulement une histoire de développement avec la Nintendo Switch. C’est aussi assez similaire à regarder, passant presque pour une Nintendo Switch Noir avec sa simple coloration noire et sa manette de jeu divisée de la même manière de chaque côté de l’écran.

Ce que Valve a en sa faveur, c’est une variété de modèles avec différents niveaux de puissance de traitement et de stockage – offrant effectivement les fans de Switch Pro réclament depuis environ un an – ainsi que toute la bibliothèque de jeux Steam.

Nintendo, bien sûr, possède de nombreux titres exclusifs, et quiconque souhaite jouer au prochain Breath of the Wild 2 (qui sortira en 2022) aura besoin d’un Switch, Switch Lite ou Switch OLED pour le faire.

Et il se peut que le Steam Deck soit juste un peu trop cher, ou un peu trop rechapé pour ceux qui ont une bibliothèque Steam bien fournie sur leur PC de jeu, pour correspondre au succès de la console de Nintendo et enfin bien sûr- corriger les défaillances du matériel antérieur de Valve.

