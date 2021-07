Tout-Consommant – Vox

Certaines choses sont tellement ancrées dans notre réalité qu’il peut même sembler idiot d’en prendre note. L’oxygène, disons, ou la popularité des smartphones. L’existence de la gravité, la pratique de couper semi-régulièrement les cheveux qui poussent de nos têtes, la nature linéaire du temps, le fait que, hé, l’Amérique est composée de beaucoup d’états, n’est-ce pas ?

L’une des plus grandes données de la vie américaine moderne est que nous vivons dans une société de consommation. Je ne vous choque pas en disant cela. Naturellement, nous n’échangeons pas ou ne prenons pas simplement des choses de valeur ; nous les achetons, et peut-être les vendons-nous aussi. Nous sommes inondés de produits à acheter et d’encouragements à les acheter, et nous mettons de l’énergie et de l’attention dans l’acquisition de biens de consommation à une échelle énorme qui définit la société.

Le consumérisme n’a pas toujours été une force aussi dominante dans la vie des Américains. Au cours des 100 dernières années, cependant, après la naissance de la production de masse au début du XXe siècle, la codification du rêve américain dans les années 1950, la perfection de la publicité au cours des décennies suivantes et la centralité accrue du des trucs que nous possédons depuis – il s’est métastasé en quelque chose d’inévitable, d’inévitable. Tout dévorant.

Au cours du mois prochain, nous publierons plus d’une douzaine d’histoires qui examinent cette réalité bien ancrée.

Vous remarquerez peut-être un fil de pessimisme tout au long de ces histoires. Vous pourriez raisonnablement vous sentir découragé – à la fois d’acheter des articles spécifiques (de l’eau en bouteille, le sujet d’une belle bande dessinée la semaine prochaine, ne sortira certainement pas très bien) et du système lui-même.

Cela peut être accablant et, avouons-le, ennuyeux. D’une part, l’achat est nécessaire pour que la plupart des gens survivent. Nourriture, abri, vêtements : pas vraiment opt-in, rarement gratuit. Et acheter peut aussi être excitant, réconfortant, utile, amusant. Le consumérisme est plein de petits cadeaux ; l’enfer, le consumérisme a pratiquement inventé les cadeaux.

C’est aussi un système qui nous donne beaucoup de responsabilités et très peu de contrôle. Vous devriez arrêter d’acheter de l’eau en bouteille, oui – moi aussi. Combien d’entre nous doivent arrêter d’acheter de l’eau en bouteille pour que cela fasse une différence ? Et comment mettre tous ces gens sur la même longueur d’onde ?

Cela vaut la peine de réaliser quelles parties de notre vie le consumérisme contrôle ou ne contrôle pas, quelles parties nous voulons qu’il contrôle, quelles parties nous avons besoin et que nous voulons que l’aide de l’autre change. Que signifie vivre dans une société de consommation ? Qu’est-ce que cela nous fait, à nos idées de nous-mêmes, à nos relations les uns avec les autres, à notre planète ? De quoi bénéficions-nous ? Qu’est-ce qui nous fait mal ?

—Meredith Haggerty, rédactrice en chef adjointe de The Goods

L’application vidéo fait exploser et s’éteindre les produits plus rapidement que jamais.

Par Rebecca Jennings

Pourquoi achetons-nous ce que nous achetons ? | À venir le 7 juillet



Un sociologue sur les raisons pour lesquelles les gens achètent trop de choses.

Par Emily Stewart

Newsday via .

Le mensonge de la nourriture « expirée » – et la vérité désastreuse du problème du gaspillage alimentaire aux États-Unis | À venir le 8 juillet



Arrêtez de jeter votre nourriture.

Par Alissa Wilkinson

Editeurs : Meredith Haggerty, Melinda Fakuade, Alanna Okun, Caroline Houck, Daniel Gross