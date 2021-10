Tout dans le sac du coureur Penyagolosa Trails

13/10/2021 à 12:27 CEST

Comme chaque année, Sentiers de Penyagolosa présente aux participants du test, les deux MiM (Marató i Mitja, à 60km) ainsi que le CSP (Castelló-Penyagolosa, à 110km) avec le traditionnel sac de coureur, qui comprend des cadeaux de la course et des sponsors de soutien. Le sac du coureur sera livré avec le dossard un jour avant le départ de la course, le 15 octobre, entre 11h00 et 21h00 sur la Plaza de las Aulas de Castelló.

L’organisation de Sentiers de Penyagolosa, dans le but d’éviter les foules et d’offrir un meilleur service aux coureurs, a permis un système de rendez-vous préalable pour le retrait du dossard et du sac du coureur, accessible depuis l’espace personnel de chaque participant, dans la liste d’inscription du page Web

Le sac du coureur contient le maillot officiel Penyagolosa Trails 2021, créé par Sport HG ; une sélection de produits typiques du terroir, dans le but de valoriser la richesse gastronomique de la province, en respectant l’environnement et en soutenant la durabilité ; Les softflasks Nutrinovex, au format 500ml ; des autocollants sur le thème de la course, des beignets Anitin et un cache-cou HG emblématique. Tout cela ira dans un sac à dos en coton biologique, suivant la philosophie Penyagolosa Trails de générer le moins d’impact possible sur l’environnement.

Penyagolosa Trails sera développé les 16 et 17 octobre prochains départ de Castelló de la Plana et arrivée à Sant Joan de Penyagolosa.