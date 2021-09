Tout droit sorti d’un film ! Le Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan suspend les “fonctionnaires corrompus” lors d’un discours public en direct

in

Chouhan a rendu visite aujourd’hui à Tikamgarh, Niwari et Mohangarh dans le cadre de son programme “Jandarshan”.

Dans une démonstration d’action rare à la vue du public par un ministre en chef, le CM du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, a suspendu aujourd’hui deux fonctionnaires du gouvernement après que des personnes ont porté des allégations de corruption à leur encontre. Prenant connaissance des plaintes, CM Singh a déclaré que les agents étaient suspendus avec effet immédiat.

« Je suis en visite publique pour écouter les problèmes du peuple de l’État. Aujourd’hui, j’ai été informé de la corruption dans la mise en œuvre du Premier ministre Awas Yojana dans le village de Jeron. J’ai suspendu le CMO avec effet immédiat et j’ai également ordonné une enquête par l’aile des infractions économiques du Bureau central d’enquête sur le rôle des agents concernés », a déclaré Chouhan en partageant une vidéo de l’incident.

Dans la vidéo, le CM a été entendu dire: «Certains Umashankar étaient CMO et d’autres étaient un certain Abhishek Rajput. Ils sont suspendus avec effet immédiat. Dès que le CM a fait l’annonce, la foule a éclaté dans un grand rugissement pour l’acclamer.

Le CM a ajouté que non seulement ils sont suspendus, mais que les allégations seront examinées par l’aile des infractions économiques du Bureau central d’enquête. Le CM a ajouté qu’il veillera à ce que les coupables soient envoyés en prison.

“Nous envoyons de l’argent pour le public et ils usurpent cet argent”, a déclaré Chouhan et a demandé au commissaire d’ouvrir l’enquête dans les deux jours.

प्रदेश की जनता की समस्याएँ सुनने के लिए जनदर्शन करने निकला हूँ। ग्राम में पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार की जानकारी मिली।मैंने तत्कालीन सीएमओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है और संबंधित अधिकारियों की अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के निर्देश भी दिए pic.twitter.com/9dKQoFTiZx – Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) 14 septembre 2021

Chouhan a rendu visite aujourd’hui à Tikamgarh, Niwari et Mohangarh dans le cadre de son programme “Jandarshan”.

Au cours de sa tournée, il a fait plusieurs annonces, notamment la construction de Nishadraj Bhawan à Mohangarh et du temple de Sant Ravidas ainsi qu’un centre communautaire dans le village de Hatheri. Le CM a également indiqué que si les agriculteurs reçoivent 6 000 Rs du Centre sous le Premier ministre Kisan Samman Nidhi, son gouvernement donne 4 000 Rs supplémentaires en donnant à un agriculteur 10 000 Rs chaque année pour son bien-être.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.