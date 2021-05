Tout en attente de Simon Yates

27/05/2021 à 18:36 CEST

Les yeux du Giro sont sur Simon Yates, le seul coureur qui semble destiné à remettre en question la victoire d’Egan Bernal. Il reste encore deux étapes de montagne et le contre-la-montre final à Milan, un mur de trois étapes pour un «maillot rose» s’il est vraiment à la limite de ses forces ou un dernier effort pour lui si la crise de mercredi n’était que temporaire; une fleur fanée d’une seule journée.

Primoz Roglic, un mercredi, était ravi sur l’étape reine du Tour 2020. Mais samedi, à la Planche des Belles Filles, il a succombé à son compatriote Tadej Pogacar.. Personne de sensé n’aurait prédit une arrivée aussi tendue et excitante et, surtout, que le jeune coureur slovène serait en mesure de renverser la vapeur.

Beaucoup ont déclaré dans la Vuelta 2015 que Tom Dumoulin avait laissé le test condamné après le contre-la-montre tenu à Burgos qui avait ouvert la troisième semaine de compétition. Mais dans la Sierra, aux portes de Madrid, il s’est effondré avant l’offensive de Fabio Aru avec l’aide de Mikel Landa. Et il a perdu la manche espagnole.

Et dans le Giro, ce qui est arrivé précisément à Simon Yates lors de l’édition 2018 s’est déjà répété, vêtu du “ maillot rose ”, avec une puissance stellaire jusqu’à à trois jours de la fin de la course, Chris Froome a sorti son étui pour l’assommer.

Seul Bernal sait ce qui lui est vraiment arrivé à Sega di Ala. En Italie, ils l’ont vu avec un large sourire, cachant ou sans rien cacher, peut-être un mauvais produit d’abus dans les gels et trop de sucre dans le corps. Si c’était arrivé de cette façon, le cycliste colombien n’a rien à craindre, mais si c’était le retour heureux? Si c’est déjà à la limite des forces?

Yates a une obligation sportive de le prouver. L’irrégularité démontrée dans la course joue contre lui. En faveur, il a une équipe cohérente bien qu’il ne puisse pas manquer l’occasion de tester Bernal et la force – au moins en tant qu’équipe incontestable – d’Ineos. Mais s’il veut faire de vrais dégâts, Yates ne doit pas attendre aujourd’hui ou demain pour la dernière montée, d’abord Alpe di Mera puis Alpe Motta. L’offensive vers le «maillot rose», le test du coton pour voir comment va Bernal, doit être à plusieurs kilomètres du but et, surtout, ne pas laisser pour demain ce qu’il peut faire aujourd’hui.

Le Giro a maintenant beaucoup plus d’émotion qu’il n’y paraissait après l’exposition de Bernal dans les Dolomites, même si aujourd’hui ils ont tous décidé de baisser l’intensité de pédalage et de permettre à l’évasion de gagner longtemps, un temps exagéré de 23,30 minutes, dans la victoire d’Alberto Bettiol, le vainqueur du Tour des Flandres 2019.

Comme si ça avait été un nouveau jour de repos bien que avec le numéro après le retrait de Remco Evenepoel, le Giro regarde demain et après-demain aux Alpes, aux jambes de Bernal et ce qui semble être la chronique d’une attaque annoncée par Yates car avec Damiano Caruso, deuxième au général, on s’attend seulement à ce qu’il résiste et tente de préserver le endroit. Seule une hécatombe de Bernal lui permettrait de donner une surprise aussi grande ou égale à celle que Tao Geoghegan Hart a joué lors de sa victoire à Milan l’année dernière..