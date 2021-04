Tout en étant menotté, un invité de Walt Disney World affirme qu’il a payé trop d’argent pour être arrêté

Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Kelly Sills, un homme de 47 ans qui a récemment visité Walt Disney World Resorts et Disney Springs, a récemment été arrêté au Boathouse, un restaurant du complexe commercial et de restauration, après avoir omis de se soumettre à un contrôle de température. Actuellement, les règles dans les centres de villégiature, les restaurants et les établissements de restauration indiquent que les masques doivent être portés lorsqu’ils ne mangent pas et ne boivent pas, mais une chose secondaire majeure qui se produit est que la température des clients doit être vérifiée lorsqu’ils entrent dans diverses zones et entreprises.