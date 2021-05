Tout en jeu dans la chasse aux origines du COVID-19 ⋆ .

Mike Bebernes · Rédacteur en chefJeu, 27 mai 2021, 06:28 · 7 min de lecture

Biden donne à la communauté du renseignement 90 jours pour enquêter sur les origines du COVID-19 a demandé à la communauté du renseignement

Que ce passe-t-il

Depuis les premiers jours de la pandémie, il existe un large consensus scientifique sur le fait que le coronavirus responsable du COVID-19 s’est développé à l’origine chez les chauves-souris avant de finalement passer aux humains, tout comme les virus derrière le SRAS et le MERS. Une autre explication, selon laquelle le virus s’est échappé d’un laboratoire chinois, a été largement rejetée comme quelque chose entre hautement improbable et follement conspirateur.

Au fil du temps, cependant, la théorie des fuites en laboratoire s’est répandue parmi les scientifiques respectés, car elle s’est accumulée et la preuve de la transmission animale n’a pas émergé. Pour être clair, aucune explication sur les origines du SRAS-CoV-2 n’a été prouvée et disent encore qu’il est beaucoup plus probable que le virus se soit développé naturellement. Mais un certain nombre d’experts de la santé qui avaient exprimé une quasi-certitude sur le problème au printemps dernier envisagent maintenant au moins la théorie des fuites en laboratoire comme une possibilité.

, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré au début du mois qu’il «n’était pas convaincu» que le virus était originaire de la nature et a déclaré qu’il soutenait davantage la question. Le Dr Robert Redfield, qui était directeur des Centers for Disease Control and Prevention jusqu’en janvier, a déclaré récemment qu’il pensait que la théorie du laboratoire était l’explication «la plus probable».

Dans les termes les plus élémentaires, la théorie des fuites en laboratoire postule que le virus a été créé par des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan – un centre de recherche de premier plan dans la même partie de la Chine où la pandémie s’est installée pour la première fois – et a été involontairement transmis à la population générale. par le personnel de laboratoire qui y a été infecté. Une théorie alternative, selon laquelle le virus a été délibérément libéré comme arme biologique, a été complètement démystifiée.

Pourquoi y a-t-il débat

Les origines du coronavirus ne sont pas seulement une question de curiosité scientifique. Une réponse définitive à sa provenance pourrait avoir un impact énorme sur la façon dont nous comprenons et nous préparons aux épidémies meurtrières, les effets politiques de la pandémie aux États-Unis et les relations du monde avec la Chine.

Certains experts disent que la preuve que le virus s’est échappé d’un laboratoire bouleverserait tout le domaine de la virologie et obligerait la communauté scientifique à reconsidérer la façon dont elle étudie les agents pathogènes dangereux. D’autres craignent qu’une fuite en laboratoire ne détruise la confiance et la bonne volonté que le domaine de la science a acquises auprès d’une grande partie du public au cours de la pandémie.

Aux États-Unis, la preuve d’une fuite en laboratoire pourrait permettre à l’ancien président Donald Trump – qui a tenté à plusieurs reprises de blâmer la Chine pour la pandémie – de recadrer ce qui est largement considéré comme sa réponse ratée au virus, affirment les analystes politiques. Cela aurait non seulement un impact sur son héritage, affirment-ils, mais pourrait également influencer ses chances de gagner sa réélection s’il se présente à nouveau à la présidence. La théorie des fuites en laboratoire pourrait également être un moment de calcul pour les médias, affirment certains, en raison de la certitude avec laquelle ils ont rejeté l’idée l’année dernière.

Le débat sur la fuite de laboratoire a déjà soulevé des tensions entre le gouvernement chinois – qui nie catégoriquement la théorie – et ses concurrents internationaux, qui sont devenus frustrés par le manque de transparence de la Chine tout au long de la pandémie. Des preuves évidentes que le virus s’est en fait échappé d’un laboratoire chinois pourraient affaiblir davantage les relations internationales du pays ou porter un coup à ses ambitions de devenir la puissance économique dominante du monde, selon les experts.

Et après

Le président Biden a demandé mercredi aux agences de renseignement américaines de redoubler d’efforts pour en trouver la source, mais on ne sait pas si la Chine autorisera autre chose que l’accès limité qu’elles ont offert aux enquêteurs mondiaux jusqu’à présent. De nombreux virologues disent qu’il est possible que les origines du SRAS-CoV-2 ne soient jamais prouvées.

Points de vue

Le débat sur les origines de COVID distrait de l’effort mondial pour éradiquer le virus

«Alors qu’un débat sur les fuites en laboratoire submerge les médias et la politique, les raz-de-marée du COVID vont s’écraser sur les pays à revenu faible / intermédiaire. De nouvelles souches de SARSCoV2 pourraient évoluer dans les prochaines années.[…]Les pays puissants feraient mieux de se concentrer sur la prévention de cela. » – Journaliste nature

Nous devons savoir comment cette pandémie a commencé si nous voulons empêcher la suivante

«Cette question des origines n’est pas non plus un débat oiseux. C’est très important, car savoir comment une pandémie d’origine virale commence nous concentre notre attention sur la prévention de situations similaires. Il existe de nombreux autres virus pathogènes. » – Josh Fischman,

La façon dont nous recherchons et nous préparons aux virus mortels pourrait être bouleversée

«Les virologues ont un enjeu important dans la question de l’origine car ils ont depuis des années accentué le danger des virus naturels dans leurs laboratoires. … Si en fait l’un de ces virus gonflés est la cause de la pandémie de COVID-19, les virologues du monde entier, et pas seulement en Chine, auront beaucoup d’explications à faire. – Nicholas Wade,

La preuve n’est pas nécessaire pour reconsidérer les pratiques virologiques dangereuses

«Il ne s’agit pas uniquement de savoir si un accident de laboratoire a causé cette pandémie particulière. J’aimerais que l’attention se concentre sur la réglementation des expériences dangereuses, car nous avons vu ce qu’une pandémie peut nous faire à tous, et nous devrions être extrêmement sûrs avant de faire quoi que ce soit qui augmente encore un peu cette probabilité. – L’épidémiologiste Marc Lipsitch à

La preuve d’une fuite de laboratoire pourrait éroder la confiance du public dans la science

«Si nous découvrons que le COVID-19 est issu de la recherche – même bien intentionnée -, un récent coup de pouce du soutien public à la science pourrait s’évaporer, ce qui pourrait être le plus grand risque de tous.» – Bryan Walsh,

La fuite de laboratoire, si elle est avérée, pourrait devenir une arme politique pour les républicains

«Les pro-Trumpers veulent utiliser l’inconduite chinoise – réelle et imaginaire – comme une arme dans une guerre culturelle chez nous. Ils ne sont pas intéressés à évaluer les preuves. Ils veulent un remboursement pour les blessures politiques et culturelles qui leur ont été infligées par les scientifiques. Ils veulent que Fauci ait du temps dans le baril. Ce que le reste d’entre nous devrait souhaiter, c’est la vérité. » – David Frum,

Aucune réponse sur les origines de COVID excusera l’échec de la réponse pandémique de Trump

«Dans tous les cas, qu’il provienne d’un laboratoire ou d’un marché humide n’est pas pertinent pour les décisions de Trump – de toute façon, son travail consistait à protéger les Américains du virus, et il a échoué. – Jonathan Chait,

Les médias, des deux côtés, doivent reconsidérer comment ils laissent la politique définir la vérité

«Les premiers échecs narratifs des médias de droite au cours de cette pandémie, je pense, ont sensiblement dégradé la capacité de la nation à la fois à se gouverner elle-même et à lutter contre les pandémies. Mais cela ne leur est pas exclusif. Ces impulsions nous imprègnent tous. … Ce devrait être une leçon pour nous tous de ne pas nous laisser voir le monde principalement comme à travers un ensemble de faits qui peuvent ou non être convenablement rassemblés à des fins politiques spécifiques. – Chris Hayes,

La crédibilité des médias libéraux pourrait prendre un coup dur

«Ce n’est pas que nous ayons trouvé de nouvelles preuves étayant l’hypothèse. C’est juste que les mêmes journalistes qui ont repris les points de discussion de scientifiques avec des conflits d’intérêts évidents ont été tellement aveuglés par leur haine partisane à l’égard du président de l’époque, Donald Trump, qu’on ne pouvait pas leur faire confiance pour évaluer eux-mêmes les preuves. – Tiana Lowe,

La preuve d’une fuite de laboratoire pourrait déstabiliser le gouvernement chinois

«Bien que personne ne puisse blâmer la Chine pour un événement naturel, les gens du monde entier et en Chine seraient furieux si on découvrait que le COVID-19 provenait d’une fuite accidentelle de laboratoire et d’une dissimulation. La mainmise du président chinois Xi Jinping sur le pouvoir pourrait être menacée. » – Jamie Metzl,

Des preuves claires d’une fuite de laboratoire pourraient avoir des répercussions économiques massives

«Vous savez sur quoi les passeurs d’animaux n’ont aucun impact? Fabrication d’Apple; Les revenus de Disney provenant des films, des parcs à thème et des ventes de marchandises; Les exportations américaines de soja, de pétrole, de gaz naturel, de micropuces, de coton et de maïs – 124 milliards de dollars de revenus commerciaux américains. Vous savez ce qui a un impact sur 124 milliards de dollars de revenus commerciaux aux États-Unis? Le gouvernement chinois, c’est pourquoi de nombreuses élites économiques, politiques, culturelles et sociales américaines ne veulent pas s’opposer au gouvernement chinois. – Jim Geraghty,

La théorie des fuites en laboratoire n’a pas besoin d’être prouvée pour que la foi du monde en Chine soit brisée

«Même si l’hypothèse d’une fuite en laboratoire est fausse, les preuves sont accablantes que le gouvernement chinois a nié la gravité de l’épidémie pendant des semaines, faisant taire les voix chinoises qui tentaient de sonner l’alarme, avant que la décision de verrouiller Wuhan ne rende le dissimulation impossible. À ce moment-là, cependant, la pandémie était déjà bien engagée. La culpabilité du gouvernement chinois est claire, en d’autres termes, indépendamment de la vérité sur les origines de la pandémie. » – Noah Millman,

https://www.yahoo.com/news/everything-at-stake-in-the-hunt-for-covid-19-s-origins-132838646.html

