Tout en poids à La Calera. demain grande soirée par TyC Sports

Le maire de La Calera, Facundo Rufeli (à gauche) détient la ceinture nationale des super poids welters qu’Alejandro Silva (au centre) défendra contre Wilson Sánchez (à droite) dans l’une des demi-finales de la Super 8 Castellini Cup. Tout le monde pose après la pesée. Photo: Boîte Tello

Le champion argentin des super poids welters, le missionnaire Alejandro “Cuervo” Silva, et son challenger, Chubut Jonathan Wilson Sánchez, qui s’affronteront pour le titre national et l’une des demi-finales de la “Coupe Castellini” à La Calera., Córdoba, sont prêts et capable de se battre après avoir terminé la cérémonie d’équilibre.

Silva a facturé 69 600 kg tandis que le candidat à la couronne a enregistré le même poids lors du rendez-vous avec la balance tenue à l’Association argentine des travailleurs des mines (AOMA), au siège de La Calera.

Dans l’autre “semi” de la “Castellini Cup”, le Chaco Diego Ramírez accusait un poids de 69 700 kg, tandis que son adversaire, le Maico Sommariva local, en enregistrait 69 600.

La fonction de demain, qui se tiendra au Chess Club, débutera à 19h10 avec les préliminaires qui seront diffusés sur la plateforme TyC Sports Play, tandis que les matchs stellaires seront diffusés, à partir de 21h, sur TyC Sports.

Tous les poids de la soirée

Alejandro Silva (69 600)

Wilson Sanchez (69 600)

10 rounds – Titre des super poids welters argentins et demi-finale de la Coupe Castellini

Diego Ramirez (69 700)

Maico Sommariva (69 600)

10 tours – Demi-finale de la Coupe Castellini

Williams Herrera (66 400)

Victoriano Santillán (66 400)

8 coups

Walter Matthysse Jr. (76 600)

Emanuel Godoy (il est arrivé plus tard en raison de problèmes dans le véhicule qui l’a amené à Cordoue)

4 coups

Neri Muñoz (60 700)

Joël Viñale (58 900)

6 coups

Léon Gavilán (69 200)

Norberto Oyola (69 600)

4 coups

Presse de boxe / Tello Box Sampson