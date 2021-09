Tout est annoncé, de KOTOR à GoW

Capture d’écran : Jeux Marvel/Insomniac

PlayStation ne plaisantait pas à cette époque. La vitrine d’aujourd’hui était probablement la plus excitante depuis un moment. Nous avons eu la confirmation de certaines suites très attendues et de quelques véritables chocs, un exploit compte tenu de tout ce qui a été divulgué à l’avance ces derniers temps.

C’est tout ce qui est montré à la vitrine PlayStation d’aujourd’hui.

Le remake de Star Wars : Knights of the Old Republic arrive sur PlayStation 5

PlayStation a commencé sa vitrine avec une annonce que peu ont vu venir. Le jeu de 2003 Star Wars: Knights of the Old Republic obtient un remake pour la PlayStation 5. Bien que nous n’ayons pu voir aucun gameplay ni même une bande-annonce complète, la perspective était suffisante pour exciter les fans.

Carcajou

Dans une autre surprise, PlayStation a dévoilé un teaser pour Wolverine. Nous n’avons pas obtenu de date de sortie, mais nous savons qu’Insomniac Games dirigera le développement. Ce serait encore une autre grande sortie de jeu Marvel après Guardians of the Galaxy, qui est sorti en octobre et a également reçu un cri lors de la présentation, et Spider-Man, qui a également été développé par Insomniac Games. Il semble qu’Insomniac sera très occupé.

Spider-Man 2 annoncé

La suite très attendue de Spider-Man en 2018 a finalement été annoncée. La bande-annonce faisait également fortement allusion à l’inclusion de Venom et Miles Morales, qui ont obtenu son propre jeu. Spider-Man 2 sortira sur PS5 en 2023.

God of War Ragnarok Nom officiel, bande-annonce révélée

Enfin, Sony a officialisé le titre de la suite de God of War. Nous avons eu un meilleur aperçu de la prochaine entrée avec une bande-annonce complète. Et le titre God of War Ragnarok, qui a été fortement spéculé à partir d’un teaser précédent, a été révélé. La bande-annonce montre Kratos et son fils Atreus, qui est sans surprise un peu plus âgé. Il y a une tension claire entre les deux, que beaucoup attendaient après le match de 2018.

Tiny Tina’s Wonderlands ressemble à un bon moment

Le prochain spin-off de Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, a obtenu une autre bande-annonce, ce qui a donné au jeu l’air d’une explosion absolue. Il sortira le 25 mars 2022.

Le projet Eve révélé

Le jeu d’action Project Eve semblait un peu mystérieux lorsqu’il est apparu pour la première fois à l’écran, mais la prochaine exclusivité PS5 semble prometteuse. Dans une bande-annonce de la vitrine PlayStation d’aujourd’hui, nous voyons Eve titulaire dans des scènes de combat alors qu’elle se fraie un chemin dans le métro dans un cadre post-apocalyptique.

Uncharted: A Thief’s End et The Lost Legacy obtiennent des ports PC

Le jeu parallèle et le dernier jeu de la franchise bien considérée sont les dernières exclusivités PlayStation pour obtenir des ports PC. Ils seront également remasterisés pour la PS5. Les deux éditions devraient sortir au début de 2022. Les deux sont emballées ensemble sous le nom de « Collection Legacy of Thieves ».

Rainbow Six Extraction sortira au début de l’année prochaine

Le prochain titre de la franchise Rainbow Six sortira le 22 janvier 2022. Le prochain versement a déjà été retardé deux fois et renommé, il était donc probablement bienvenu d’obtenir une bande-annonce sans nouvelles d’un autre barrage routier.

Pardon

Le jeu Square Enix Forspoken est prévu pour une sortie au printemps 2022. Nous savions déjà que cela arriverait l’année prochaine, mais ce dernier délai aide à affiner les choses. Sony a précédemment déclaré que le jeu serait également une exclusivité PS5 limitée.

Alan Wake est remasterisé

Epic Games a déjà annoncé qu’Alan Wake de 2010 obtiendrait un remaster, mais le jeu a tout de même été mis en évidence lors de la présentation d’aujourd’hui. La réédition sera disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox et PC. Alan Wake a initialement gagné du terrain il y a plus de dix ans en tant que classique culte de la Xbox, c’est donc cool de voir ce titre s’étendre à d’autres plates-formes.

Les débuts de nouvelle génération de Grand Theft Auto V retardés

Encore une fois, Rockstar nous a rappelé que Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online, qui est maintenant son propre truc, sont toujours de la merde. Toujours! Les deux jeux arriveront un peu plus tard sur la prochaine génération de consoles. Les deux ont été reportés à mars 2022, de retour du 11 novembre de cette année.

Ghostwire : Tokyo reçoit une bande-annonce

Ghostwire: Tokyo était déjà reporté à 2022. Mais pour retenir les fans, il y avait une autre bande-annonce pour le jeu lors de la présentation d’aujourd’hui. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu d’informations au-delà de cela, ni de date spécifique à laquelle rattacher la sortie.

La boucle de la mort approche

Bien que nous soyons dans moins d’une semaine, nous avons encore une autre bande-annonce pour Deathloop. Je ne sais pas tout à fait pourquoi, comme la dernière fois qu’une bande-annonce de Deathloop a été publiée, tout cela se sentait déjà fatigué. Presque tous ceux qui envisagent d’obtenir le jeu sont déjà à bord. Mais bon, en voici un autre.

Les Gardiens de la Galaxie sont ouverts en précommande

Le dernier titre Marvel est presque à sa date de sortie, qui est fixée au 26 octobre. Les précommandes sont déjà ouvertes, et la vitrine en a profité pour exciter les joueurs pour le prochain jeu avec une autre bande-annonce.

L’exposition Kid A Mnesia est… quelque chose

Une collaboration entre Radiohead et Epic Games, Kid A Mnesia Exhibition était un peu un casse-tête pour la vitrine. L’aspect limité a donné de nombreux indices sur ce à quoi s’attendre, mais cela semble intrigant.

Tchia a l’air délicieux

Dans le même style cartoon que The Legend of Zelda: Wind Waker et le Link’s Awakening Remake, Tchia semble être un jeu adorable. La bande-annonce montre le monde tropical où se déroule le jeu, et j’ai hâte d’en voir plus.

Gran Turismo obtient la date de sortie

L’entrée de la franchise de jeux de course Gran Turismo 7 arrivera sur PS4 et PS5 le 4 mars 2022. Il s’agit d’un autre jeu prévu pour les premiers mois déjà chargés de 2022.

La chasse au sang arrive sur PS5

La bataille royale d’horreur se déroulant dans l’univers Vampire: The Masquerade arrivera sur PS5 plus tard cette année. Le jeu était déjà présenté sur PC, le partenariat avec Sony est donc un nouveau développement. Espérons que cela signifie que le jeu croisé arrive aussi.