« Tout est basé sur des qualités individuelles »

11/10/2021 à 12:43 CEST

Marc Escola

Le travail de Ole Gunnar Solskjaer en tant qu’entraîneur de la Manchester United a de nouveau été critiqué. Bien que les « Diables rouges » soient dans une zone confortable, le jeu de l’équipe ne convainc pas les fans de Old Trafford. A maintenant été Danny Blind, père de l’ancien joueur Daley aveugle et la main droite de Van gaal au Pays Bas, qui parle à Miroir a remis en cause le système de jeu de l’entraîneur norvégien.

Aveugle il a dit au journal anglais : « Quelle est l’identité de cette équipe ? Quel est ton plan? C’est exactement ce qui manque Solskjaer. Il n’y a pas de plan. Son équipe n’est pas capable de mettre la pression sur ses rivaux comme il le fait. Manchester City. Vous n’avez pas toujours à applaudir avec un dévouement total « . »Tout chez United est basé sur des qualités individuelles. Ils peuvent souvent assurer un résultat, mais ce n’est jamais un résultat d’équipe« .

attaque sauvage de Danny Blind contre Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United | @TomHopkinson https://t.co/LYjnvKCOIz pic.twitter.com/cunWyf2Lvo – Mirror Football (@MirrorFootball) 9 octobre 2021

L’assistant néerlandais est conscient que l’équipe doit aspirer à plus : « Le Manchester United se battre pour un football dominant et c’est le problème. Après avoir pris de l’avance contre le Everton, ils les attendaient dans leur propre champ. Ils voulaient marquer contre, mais ce n’est pas assez bon. Après le tirage au sort, ils n’ont créé presque aucune opportunité.

« Les résultats ont été décevants : défaite contre le Jeunes garçons, avant le West Ham United en Coupe EFL, contre Aston Villa, et ils ont eu de la chance avant Villarréal en Ligue des champions pour les qualités de Ronaldo. Puis la cravate contre lui Everton« , a-t-il indiqué.

« Il doit s’améliorer et il peut s’améliorer. On ne peut pas dire que Solskjaer a eu une longue carrière au plus haut niveau en tant que manager avant United. Oui, il a été champion de Norvège. Mais c’est un autre niveau. Je sais pourquoi il a plus de temps que les autres entraîneurs, c’est un fils du club. Il a marqué ce but légendaire en 1999 qui les a aidés à remporter la Ligue des champions. Mais tout cela ne suffit pas pour ce qui se passe en ce moment », a ajouté Blind dans un communiqué qui pourrait se familiariser avec la situation de Koeman dans le Barça.

Ronaldo et son influence sur l’équipe

L’incorporation de Ronaldo cela n’a pas aidé l’équilibre de l’équipe. « Vous n’allez plus changer Cristiano dans sa façon de penser et dans son approche du jeu. Alors Solskjaer il devra trouver un style de jeu pour son équipe dans lequel Cristiano peut encore prospérer et l’équipe peut encore mettre la pression sur son adversaire.

« Christian il est de retour et a marqué des buts importants. Mais sa présence dans l’équipe nécessite une autre façon de penser tactiquement. Normalement, on s’attendrait à ce que l’attaquant soit le premier homme à s’en prendre aux défenseurs de l’opposition. Il va courir d’un défenseur à l’autre. Mais l’équipe a perdu son orientation. Ils ne sont plus dans une structure de confiance maintenant que Ronaldo Est en face « .

Malgré ses frustrations face à la Uni, Aveugle n’appuie pas sur la gâchette Solskjaer pour l’instant. « Peu importe ce que vous pensez de Solskjaer en tant qu’entraîneur, ce n’est pas le moment de changer. « Ils ne sont pas loin dans le première ligue. Mais ils ont perdu plus de parties qu’il serait possible d’espérer », a finalisé en référence à l’état-major des ‘diables rouges’.