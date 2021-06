Tout est bien qui finit bien : dans un coup du sort shakespearien, la tragédie de Jon Rahm se termine par un triomphe palpitant

Jon Rahm embrasse le trophée après avoir remporté le tournoi de golf de l’US Open sur le parcours de golf Torrey Pines à San Diego, États-Unis (Michael Madrid-USA TODAY Sports)

Un conte héroïque; presque comme un conte de fées, ou, comme Rahm l’a pensé lors de la conférence de presse post-championnat de l’US Open, un scénario de film. Cela n’aurait certainement pas pu être mieux scénarisé: le héros tragique qui fait preuve d’une force de caractère et d’un sang-froid remarquables lorsqu’il reçoit un coup dur, obtient une rédemption étonnante. Et cela aussi, d’une manière et d’une ampleur, qui non seulement efface le souvenir de ses épreuves, mais réaffirme les notions d’une sorte de système nébuleux d’équité divine dans le monde dans lequel nous vivons. Karma, si vous nous demandez, les Indiens.

Si vous n’avez pas suivi les difficultés de Rahm au cours des dernières semaines, voici un petit calcul. Au tournoi commémoratif de Jack Nicklaus, quelques semaines avant l’US Open, Rahm menait de six coups avant le tour final. On peut supposer que son score record de 18 sous la normale sur trois jours, égalant le record, signifiait que le titre était pratiquement dans le sac. Et c’est à ce moment-là, alors qu’il sortait du 18e green, que Rahm a été informé par les responsables du tournoi qu’il avait été testé positif pour le coronavirus et qu’il devait se retirer de l’événement. Les caméras ont surpris Rahm en train de doubler d’horreur, avant qu’il ne soit emmené dans le pavillon du buteur. En son absence, Patrick Cantlay a remporté l’épreuve avec un score de 13 sous-cinq coups derrière le score de 54 trous de Rahm.

La première nouvelle à émaner de Rahm après cet événement traumatisant était sur les réseaux sociaux. “C’est l’une de ces choses qui arrivent dans la vie, l’un de ces moments où la façon dont nous réagissons à un revers nous définit en tant que personnes. Je suis très reconnaissant que ma famille et moi allons bien », a-t-il tweeté. Si le sang-froid et la grâce sont des indicateurs de la force de caractère d’un homme, alors le stock de Rahm vient de monter en flèche après ce tweet. Pour être clair, Rahm ne parlait pas de gérer l’échec ici ; il parlait de faire face à une perte cruelle et insensée – une perte qui n’avait rien à voir avec quelque chose qu’il avait ou n’avait pas fait. Et quel était l’enjeu ? En défendant son titre, Rahm serait redevenu le golfeur le mieux classé au monde, sans parler des 1,74 million de dollars qui auraient été ajoutés à son pécule.

À ce stade, le cynique en moi n’hésite pas à s’enthousiasmer : il est plus facile d’avoir l’équanimité au sujet, littéralement, de se faire voler un titre du PGA Tour (que vous avez gagné dans le passé) et 1,7 million de dollars si vous en avez plus que quelques millions à la banque. De toute évidence, c’est une déclaration injuste, mais elle met en perspective la différence entre ce que Rahm a ressenti et ce que nous, à en juger par nos propres normes, imaginons qu’il a dû ressentir. La quarantaine qui a suivi signifiait également que Rahm serait en mesure de se rendre à Torrey Pines, seulement le mardi de la semaine de l’US Open, perdant une importante ronde d’entraînement. Même si Rahm était asymptomatique, il y avait toutes les chances qu’il ne soit pas à son meilleur, physiquement et mentalement après l’affliction. Mais tout cela est discutable maintenant : vous avez vu les temps forts du magnifique tour final 67 de Rahm, et surtout le swing de 24 pieds qu’il a fait au 17e trou pour égaliser avec Louis Oosthuizen, et le décisif de 18 pieds sur le dernier cela l’a tiré d’un coup clair et lui a donné le titre.

“C’était comme une histoire de conte de fées que je savais qu’elle allait avoir une fin heureuse”, a déclaré Rahm plus tard. « Je pourrais juste le dire. Je savais qu’il y avait quelque chose de spécial dans l’air. Je pouvais juste le sentir. Je le savais juste. Il est rare d’entendre ce qui ressemblait beaucoup à du mysticisme oriental venant d’un joueur européen luttant pour articuler la voix intérieure qui lui avait dit que ce serait son jour. Et ce sentiment de destin prédestiné était tout aussi palpable à Oosthuizen alors qu’il faisait une nouvelle offre pour un titre majeur. Quelque chose dans le comportement et la démarche du Sud-Africain le dernier jour trahissait un manque de conviction. Il manquait les putts faciles, et même lorsqu’il commençait à en faire quelques-uns, il y avait un air résigné autour de lui ; presque comme s’il savait que rien de ce qu’il ferait ne serait assez bien. Oosthuizen est mon joueur préféré de tous les temps, et mon cœur s’est brisé pour lui, mais c’est une indication de l’impression que Rahm a laissée sur le monde du golf le mois dernier, que même moi je l’encourageais. S’il y a un réconfort pour Louis, c’est que son jour viendra aussi. Cela a été une saison de rédemption: avec Phil Mickelson remportant la PGA, et maintenant la victoire bien méritée de Rahm après avoir été trompé d’un. Ayez confiance Louis. Parfois, il faut juste attendre.

Sur une dernière note, malgré mes efforts, une chose continue de me déranger : pourquoi Jon Rahm a-t-il dû être informé de sa mésaventure au Mémorial en pleine lumière des caméras ? Je comprends le protocole, et l’idée était probablement de s’assurer qu’il n’interagit pas avec les fans ou qui que ce soit d’autre lorsqu’il sortait du parcours. Mais cela aurait sûrement pu être traité avec un peu plus de discrétion et de sensibilité. Je vais donner au PGA Tour le bénéfice du doute et supposer que c’était un oubli, et certainement pas parce que le clip devait devenir viral. Cela est au cœur d’un débat que nous voyons dans le sport professionnel : le droit à la vie privée par rapport aux engagements professionnels. Le sport, en tant que cœur de celui-ci, est la bataille. Et nous, les fans, sommes les galeries. Maintenant, je ne revendique aucun porte-parole pour les autres – et encore moins pour Brooks Koepka, qui pense que sa querelle avec Bryson DeChambeau est « bonne pour le jeu » – mais les sensations fortes du golf ne sont pas destinées à assouvir la soif de sang. Appelez-moi à l’ancienne, mais ce n’est tout simplement pas la nature du jeu : il n’est pas destiné à satisfaire nos instincts les plus bas ou les voyeurs. En tant que fan de golf, regarder Rahm doubler et retenir ses larmes ne m’a pas rapproché de l’action – cela m’a fait mal au ventre.

Golfeur, Meraj Shah écrit également sur le jeu

