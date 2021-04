Tout est bien qui finit bien (RECAP) ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Season 8, Episode 17 of 90 Day Fiancé].

C’est la fin de la huitième saison sauvage de 90 Day Fiancé sur TLC. Le dernier des couples s’est marié, tandis que Stéphanie a reçu une dernière surprise. De plus, Yara et Jovi ont une heure spéciale consacrée à leur cheminement vers la parentalité. Plongeons dans une fois de plus.

Yara & Jovi: Je ne peux m’empêcher de tomber amoureux

Après deux ans ensemble, Yara et Jovi ont toujours froid aux pieds. La mère de Jovi, Gwen, reconnaît même que son fils est un «garçon à maman», mais qu’il est temps pour lui d’être le mari de Yara.

Le couple se réunit pour se rendre à la chapelle de mariage sur le thème d’Elvis Presley à Las Vegas, Nevada. Yara craint toujours que Jovi ne soit pas le partenaire idéal, mais quoi qu’il arrive, elle veut qu’il soit son mari. Ils disent tous les deux «oui» devant les amis et la famille de Jovi avant de se rendre à une grande réception. Jovi admet que leur mariage sera un «travail», mais qu’il est ravi d’appeler Yara sa femme – et la mère de son enfant!

Mike & Natalie: «Deux pays, un amour»… et trois chances

Malgré leur route tumultueuse vers l’autel, Natalie et Mike se préparent à un autre mariage le dernier jour du visa de Natalie. Cette fois, elle ne peut qu’espérer que Mike n’annule plus à la dernière minute. «Cette situation est inhabituelle», résume-t-elle. «Hier soir, Michael a décidé qu’il voulait m’épouser à mon 90e jour… si c’était sa façon de faire, il resterait simplement dans la relation avec moi plus longtemps sans se marier.»

Les amis proches de Natalie sont tous de retour en Ukraine, mais cela ne l’empêche pas d’avoir encore le mariage inattendu de ses rêves. «Nous sommes officiellement hors du temps», déclare Natalie, avant de prononcer ses vœux à Mike. «Je lui suis reconnaissant de nous avoir donné une chance… J’ai l’impression d’avoir fait le bon choix.»

Mike sourit à la caméra, notant qu’il est prêt pour leur avenir en tant que couple marié. L’heureux couple est officiellement les jeunes mariés!

Andrew et Amira: mieux rompus

De retour à Roseville, en Californie, Andrew, nouvellement célibataire, rencontre sa mère et sa sœur. Il est clair d’où Andrew tire son niveau d’empathie. «Comment savons-nous même qu’elle a eu une crise d’angoisse? Personne n’était là », dit sa mère Lori avant d’admettre catégoriquement qu’elle ne croit pas Amira.

La sœur d’Andrew encourage même Andrew à être en colère contre Amira. Il n’en faut pas beaucoup à Andrew pour laisser échapper sa rage. «Cela ressemblait à une rupture parce qu’il n’y avait aucun effort de sa part pour faire quoi que ce soit pour y remédier», se plaint Andrew. «En fin de compte, j’aurais dû voir les signes.»

Pendant ce temps, Amira est de retour chez elle et en sécurité en France. «J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ça marche, et en retour, je suis juste mis dans des situations difficiles. Pourquoi? » Dit Amira en déchirant. «Il m’a fait pression pour que je m’engage à avoir des enfants tout de suite, encore et encore. Ce n’est pas de l’amour ici.

Amira dit à la caméra qu’elle est en train de se «reconstruire», y compris de retourner à l’école pour obtenir son baccalauréat. «Je vais essayer de m’aimer à nouveau et je ne veux plus jamais parler à Andrew. Je ne veux plus jamais le laisser me contrôler », conclut-elle.

Stephanie & Harris: Scam Central

Stephanie rentre chez elle au Michigan après son voyage tumultueux au Belize. Le propriétaire du medspa brûle la demande de visa K-1 de l’ex-petit ami Ryan et la jette dans un tas de feuilles séchées. Mais ce n’est pas le seul feu que Stephanie commence: elle est prête à épouser le nouveau beau Harris. Pourtant, Stéphanie veut être sûre que Harris en a complètement fini avec la mère de ses enfants, Emma. Stephanie FaceTimes à Harris et Emma pour demander quel est l’état de leur relation. Emma promet que Harris n’est que son partenaire parental et que leur romance est terminée pour de bon.

Une Stephanie ravie jaillit que Harris est son fiancé. «Je pense que nous pouvons être mon bonheur pour toujours», roucoule-t-elle après avoir enregistré (!) Sa photo sur un écran de réfrigérateur numérique, ruinant sans aucun doute la surface.

Plan sur Harris, Emma et leurs enfants à la plage du Belize. Un producteur demande à Harris ce qu’il espère tirer de sa relation avec Stéphanie, et les réponses sont choquantes. «J’ai toujours pensé que je pouvais être celui avec Stephanie pour pouvoir déménager d’ici et aller aux États-Unis», commence Harris. «J’ai beaucoup de grands rêves. La première chose est ma famille, mes enfants, ma mère, mon père. Je peux leur améliorer la vie, et bien sûr ma petite mère Emma… Je l’aime tellement et je prendrai toujours soin d’elle.

Mais Harris ne s’arrête pas là: «Je n’ai jamais trouvé de ma vie quelqu’un qui puisse me donner de l’argent gratuitement. Je me sens donc spécial de connaître quelqu’un comme Stéphanie », poursuit Harris. « Il n’y a qu’une seule fois dans l’histoire où vous obtenez une bonne pause comme ça. » Et puis il embrasse Emma! Alors étaient-ils ensemble depuis le début? Stéphanie le saura-t-elle avant qu’il ne soit trop tard?

Plus Yara & Jovi:… et bébé en fait trois!

La finale de la saison se termine par un segment spécial dédié à Yara et Jovi accueillant leur nouveau-né. Après leurs noces, Jovi a dû partir pour le travail, mais son emploi du temps habituel de quatre semaines a été annulé en raison des restrictions de voyage COVID-19, et il est plutôt parti pendant près de quatre mois. Yara emménage avec sa belle-mère Gwen pendant sa grossesse pour aider à se préparer pour le bébé.

Plus tard, Jovi retourne enfin à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et revient aux mêmes vieilles habitudes de fête de Jovi. D’abord, il insulte le cadeau d’anniversaire de Gwen lié au bébé, puis il se plaint que le gâteau de Yara pour lui était trop «sablonneux». De plus, Jovi fait la fête avec ses copains au bar pendant que sa femme enceinte de huit mois reste debout à l’attendre. Pourtant, Jovi est forcé de passer en mode papa après que Yara a commencé le travail tôt.

Yara souffre pendant des heures avant de donner naissance à sa fille Mylah. «C’était juste un moment spécial en la regardant en sachant que c’était mon enfant», dit fièrement Jovi à la caméra. Il donne à Yara son «cadeau de poussée» bien mérité, mais Yara est toujours choquée par le tourbillon de leur relation. «Tout en valait la peine», assure Jovi. La famille heureuse ferme cette saison et nous avons hâte de le Tell All la semaine prochaine!

Fiancé de 90 jours, Dimanche, 8 / 7c, TLC