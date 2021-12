Tout est connecté : les serveurs d’Amazon tombent en panne et Disney Plus, Tinder, League of Legends, Coinbase et Alexa, entre autres, échouent | Industrie

La réalité d’Internet est très différente de l’intérieur. Dans les tenants et aboutissants du web, une poignée d’entreprises en sont la base.

Pour plusieurs personnes, Amazon C’est un magasin où ils achètent des vêtements, des jeux vidéo ou des téléphones portables. C’est aussi l’endroit où ils voient des séries comme El Pueblo ou La Rueda del Tiempo.

Mais Amazon est, bien sûr, bien plus que cela. L’un de ses services les plus importants est Services Web Amazon (AWS), c’est spectaculaire réseau de serveurs qui héberge des pages Web, le cloud Amazon, et plein d’autres choses.

Aujourd’hui AWS est en panne depuis quelques heures, et les problèmes continuent. Tel un château de cartes, les services de toutes sortes hébergés sur ses serveurs se sont mis à tomber les uns après les autres : plateformes de streaming, intelligence artificielle, sites de rencontres, jeux en ligne et, bien sûr, appareils et sites Amazon.

Le site Web Verge, qui est également hébergé sur AWS, a détecté plantages et pannes de services aussi divers que Disney Plus, Roku, la plateforme d’échange de crypto-monnaie Coinbase, ou le service pour trouver un partenaire, Tinder.

De nombreux jeux en ligne de la catégorie PUGB, League of Legends ou Valorant, ils causent aussi des problèmes.

Et bien sûr, les services Amazon qui ont besoin de se connecter à Internet : Appareils photo Alexa, Kindle, Amazon Music et Ring. Amazon Prime Video n’est pas mentionné.

Mais les problèmes les plus graves semblent affecter les propres travailleurs de l’entreprise, en particulier aux livreurs.

Tel que rapporté par CNN, de nombreux livreurs Amazon aux États-Unis sont au chômage car l’application n’affiche pas les colis qui doivent être livrés, ni n’enregistre les livraisons.

Comme expliqué par Amazon lui-même, des échecs se produisent dans Serveurs US-EST-1 d’AWS, qui affectent les services opérant à partir de la côte est des États-Unis.

Seule une poignée d’entreprises, comme Amazon, Facebook, Google ou Microsoft, contrôlent la plupart des serveurs contenant Internet.

Lorsqu’un de ses nuages ​​tombe en panne, les effets se propagent comme un tremblement de terre à travers le grand réseau de réseaux.