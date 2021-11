Tout est encore en jeu dans la course au titre

Christian Horner s’est engagé à faire tout ce qu’il peut pour s’assurer que Red Bull « améliore » sa voiture avant la confrontation pour le titre à double titre.

L’élan est peut-être avec Lewis Hamilton après deux victoires éclatantes au Brésil et au Qatar, mais c’est Max Verstappen qui a toujours l’avantage dans la course au titre.

Le Néerlandais a huit points d’avance sur Hamilton avec 52 points encore en jeu.

Tout le monde peut deviner ce qui se passera ensuite dans une saison qui a vu le leader du championnat changer de mains à six reprises.

Mercedes a trouvé un avantage de rythme sur Red Bull lors des dernières courses, le cinquième ICE du championnat de Hamilton semblant être son meilleur à ce jour.

Toto Wolff dit que Mercedes sortira son « équipement épicé pour l’Arabie saoudite », ce qui doit être une préoccupation pour Red Bull étant donné le rythme de Hamilton lors des deux dernières courses.

Horner dit cependant que Red Bull fera tout son possible pour donner à Verstappen la meilleure voiture possible pour se battre pour le titre mondial.

« Nous n’avons plus que cinq points de retard au championnat des constructeurs et huit points d’avance au championnat des pilotes, nous avons donc deux grosses courses à venir et tout est encore en jeu », a-t-il insisté.

« Nous allons travailler dur la semaine prochaine et améliorer la voiture autant que possible et voir ce que nous pouvons faire à Djeddah. »

Le Britannique était satisfait de la course de Verstappen dimanche même si elle n’a pas rapporté le maximum de points.

Heureux de P2️⃣ et du meilleur tour 👊 Malgré un très bon départ, la victoire était hors de portée, mais nous avons maximisé notre résultat en course. Grâce à une bonne stratégie, nous avons marqué 19 points aujourd’hui. Nous continuerons à nous battre jusqu’au bout 💪 🇶🇦 #QatarGP pic.twitter.com/YnCL44O50x – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 21 novembre 2021

Se battant contre une pénalité sur la grille pour avoir ignoré les drapeaux jaunes en qualifications, le pilote Red Bull a rapidement atteint la deuxième place et a tenté de chasser Hamilton.

Verstappen, cependant, n’avait pas le rythme nécessaire et a dû se contenter de la deuxième place.

Cela étant assuré compte tenu de son écart avec Fernando Alonso, Red Bull a opposé le pilote de 24 ans à la fin du Grand Prix afin de viser le point du tour le plus rapide.

Il l’a emporté, réduisant sa défaite du jour d’un seul point, mais un point qui pourrait faire toute la différence.

« Aujourd’hui était un grand jour », a déclaré Horner. « Je pense que la récupération de Max dans le premier tour a été époustouflante et ses deux premiers virages ont été sensationnels.

« Mercedes avait une voiture plus rapide aujourd’hui avec Lewis, mais nous avons pu revenir dans les deuxième et troisième relais.

« Nous n’avons pas été plus rapides, mais notre vitesse en ligne droite était compétitive aujourd’hui et le fait que Max ait réalisé le tour le plus rapide en course avant de passer aux softs était encourageant.

Le patron de l’équipe était également satisfait de la course de Sergio Perez, même si la décision de faire un deuxième arrêt au stand lui a coûté un podium alors qu’une voiture de sécurité virtuelle dans les derniers tours de la course a bloqué sa charge.

Horner a déclaré : « Checo n’a pas eu de chance de ne pas terminer sur le podium aujourd’hui.

« Je pense que sans la Virtual Safety Car, il aurait pu être avec Alonso dans le dernier tour, mais il a très bien roulé et a marqué des points précieux pour l’équipe.

« Cela faisait longtemps que Fernando Alonso n’était pas monté sur le podium, donc c’était aussi agréable de le voir là-bas.