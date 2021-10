‘Tout est juste dans l’amour et la guerre’

Le père de Lewis Hamilton a rejeté toute suggestion de haine entre son fils et son rival pour le titre Max Verstappen, disant à talkSPORT que tout faisait partie de la compétition.

Hamilton et Verstappen s’affrontent actuellement dans l’un des plus grands combats pour le titre que la Formule 1 ait jamais vus, le pilote Red Bull étendant son avance au championnat à 12 points avec une victoire au Grand Prix des États-Unis.

.

Hamilton et Verstappen gardent les choses au frais malgré le combat pour le titre épique

La paire est toujours en bons termes malgré un certain nombre d’incidents très médiatisés

La paire a été inséparable tout au long de la saison, se réunissant sur la bonne voie avec un nombre sans précédent de batailles roue à roue entre deux rivaux pour le titre.

Leurs duels ont également vu plusieurs accidents époustouflants, avec un incident à Silverstone qui a amené Verstappen à qualifier Hamilton de « irrespectueux » après que le Néerlandais a été jeté dans le mur à 51G.

Après un énorme crash à Silverstone, la paire s’est retrouvée dans le gravier à Monza

Anthony Hamilton a minimisé toutes les suggestions selon lesquelles le couple ne s’aime pas, déclarant à talkSPORT: « Non, ce n’est pas vrai, ce sont de féroces concurrents.

« Lewis est l’endroit où Max veut être, Max est l’endroit où Lewis veut être, ils sont comme des boxeurs qui entrent sur le ring, mais je vous garantis que quand ce sera fini, il y aura d’énormes câlins, des rires et des baisers entre eux. . «

Bien que la paire reste cordiale, un incident étrange s’est produit lors des essais du vendredi lorsque les prétendants au titre ont eu une course d’accélération dans la ligne droite de départ/arrivée, Verstappen qualifiant Hamilton d’« idiot stupide » à la radio de l’équipe, avant de brandir son majeur.

Verstappen a salué Hamilton avec un seul doigt alors que le Britannique passait

Anthony, cependant, a dit que tout est juste en amour et en guerre.

« C’est ce qu’on appelle la compétition », a-t-il déclaré. « Si vous êtes trop amical avec votre concurrent, alors vous relâchez un peu trop les gaz, vous n’avez qu’à regarder plus loin dans le peloton hier entre les deux pilotes McLaren et les pilotes Ferrari, ces gars sont des amis. »

La paire McLaren Daniel Ricciardo et Lando Norris est connue pour avoir de bonnes relations avec Carlos Sainz de Ferrari hors piste, mais le trio s’est battu dans un affrontement épique où Sainz a décrit Ricciardo comme « méchant ».

« C’est la course », a déclaré le senior Hamilton. « Quand vous êtes hors du terrain, vous êtes très amical, lorsque vous êtes au combat, tout est juste en amour et en guerre. »

Hamilton a sans aucun doute eu plus de rivalités au vitriol dans sa carrière, en particulier celle avec l’ancien meilleur ami et coéquipier de Mercedes Nico Rosberg, qui s’est complètement effondrée lorsque l’Allemand l’a battu au titre en 2016.

Nico Rosberg et Lewis Hamilton ont passé la majorité de leur carrière junior ensemble mais ont fini par se mépriser chez Mercedes

Le Britannique s’est également disputé de manière spectaculaire avec Felipe Massa, le couple étant entré en collision à plusieurs reprises tout au long de la saison 2011.

Le septuple champion du monde a cependant survécu à bon nombre de ses rivaux et se bat toujours aux avant-postes après 15 saisons en F1.

Hamilton négocie ses propres contrats depuis qu’il a rejoint Mercedes en 2013, n’ayant récemment signé que des prolongations d’un an.

Il a augmenté cela à deux ans plus tôt en 2021, le gardant avec la formation allemande alors que la Formule 1 entre dans une nouvelle ère de réglementation l’année prochaine.

GETTY

Hamilton pourrait entrer dans l’histoire cette année avec un huitième titre mondial record, mais il est difficile de savoir combien de temps le joueur de 36 ans restera

Son père ne sait pas combien de temps Hamilton restera après cela, la clé étant de profiter de sa conduite.

« Je ne suis pas sûr [how long he will race] est la réponse », a déclaré Anthony. « Comme je lui dis toujours si vous vous sentez en forme, si vous aimez toujours conduire la voiture, aimez toujours monter dedans, alors continuez et c’est ce qu’il aime, il aime conduire la voiture, je soupçonne qu’il continuera .

« Il reste encore un quart de la saison, à la fin de la journée, nous continuerons à nous battre jusqu’à la toute fin, gagner ou perdre, cela aurait été une saison fantastique, gagner ou perdre.

.

Anthony Hamilton dit que son fils n’arrêtera de courir que lorsqu’il n’en profitera plus

« Être l’aîné de la série, quelle qu’elle soit, est gagnant, car il est très rare que vous atteigniez l’âge de 36, 37 ans et que vous puissiez encore concourir à ce niveau avec des pilotes de 10 ans votre cadet, donc pour nous, chaque jour est une victoire de championnat.

« Lewis est le dernier des mohicans si vous y pensez, il est de l’époque de Rosberg, [Robert] Kubica, [Heikki] Kovalainen et tous ces gars sont partis mais vous avez toujours Lewis qui est toujours là, il est dans la nouvelle ère avec tous ces nouveaux jeunes pilotes et toujours le pilote à battre.

« Il n’y a pas beaucoup de pression sur Lewis, mais il est compétitif et chaque course dans laquelle il participe, il veut gagner, il en a 37 mais en 22. »