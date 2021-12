Tout est nul et c’est parfait !

Vous avez bien lu ce titre : tout est nul ! Et dans cet article, je vais vous donner les bonnes raisons pour lesquelles cela me rend à la fois optimiste et enthousiasmé par notre avenir !

Pensez à vous-même : un jour donné, combien de fois entendez-vous quelqu’un se plaindre que son téléphone ne fonctionne pas bien, les schémas de circulation sur le chemin du travail le rendent fou, comment une entreprise de quelque nature que ce soit l’a dérangé en ayant un service client médiocre, ou une institution gouvernementale – généralement une comme la DMV – les mettant de mauvaise humeur ?

Vous pouvez probablement penser à plusieurs cas de ce genre de choses, n’est-ce pas ? Peut-être que la première chose qui vous vient à l’esprit est que vous vous plaignez de quelque chose qui vous ralentit, vous fait perdre votre temps ou ne fonctionne tout simplement pas comme il le devrait.

Qu’en est-il de l’ordinateur, de la tablette ou du téléphone intelligent sur lequel vous lisez ceci, est-ce le meilleur que les humains puissent faire ? Qu’en est-il du siège sur lequel vous êtes assis maintenant, est-ce le meilleur siège que les humains puissent concevoir ? Est-ce la chaise parfaite ? Non!

Je l’ai dit plus haut, et je le répète avec assurance : tout craint !

Maintenant, avant de fermer cet article après avoir lu une introduction apparemment pessimiste sur notre monde, je vous implore d’être patient et de continuer à lire, car croyez-le ou non, c’est une très bonne chose ! Mais comment? Et plus important encore, pourquoi les gens sautent-ils de plus en plus à l’idée que si tout va mal maintenant, les choses ne feront qu’empirer. La réponse est qu’ils ne voient pas l’opportunité pour eux-mêmes et pour les autres.

Pensez-y de cette façon : tout craint parce qu’aucun produit ou service n’est parfait et c’est une excellente nouvelle ! Si tout était parfait, vous et moi n’aurions aucun moyen d’améliorer quoi que ce soit, aucune raison d’innover car il n’y aurait aucun problème à résoudre. Puisque tout est imparfait, il y a une infinité de problèmes à résoudre, d’innombrables façons d’améliorer un produit, un processus ou un service, et d’innombrables raisons d’appliquer notre créativité et notre nouvelle technologie pour créer une solution innovante bien meilleure que celle que nous avons actuellement.

Nous Attendre La perfection

La confiance qu’une entreprise ou une organisation démontre à l’égard de ses créations dans son marketing a un puissant effet d’entraînement sur la psyché du consommateur et, par conséquent, lesdits consommateurs pensent que le produit ou le service est vraiment la solution parfaite.

Le problème est que les propriétaires d’entreprise et les consommateurs pensent seulement qu’un produit ou un service parfait peut être créé. Cela ne rend en aucun cas le monde parfait.

Le terme « perfection » lui-même détaille en fait cette réalité dans sa définition : « la condition, l’état ou la qualité d’être libre ou le plus libre possible de tous défauts ou défauts. Être aussi exempt que possible de problèmes est une observation extrêmement subjective, et le fait que dans la définition même du terme « perfection », nous avons inclus à la fois « sans défauts ou défauts » et « aussi libre que possible » signifie que nous avons généralisé le concept même de perfection dès le départ, nous préparant à une déception constante.

Nos besoins et attentes évoluent

Si vous êtes chef d’entreprise, enfilez un instant votre chapeau de consommateur. Combien de fois vous sentez-vous frustré par un produit ou un service dont nous savons maintenant qu’il n’est pas parfait, et dans cette frustration vous vous retrouvez à balbutier : « pourquoi ne font-ils pas simplement ceci ou cela avec leur application ; ce serait tellement plus facile !

La subjectivité des besoins humains authentifie vraiment le concept selon lequel « tout craint » en ce sens que nous ne sommes jamais entièrement satisfaits de ce que nous avons. Cela ne veut pas dire que nous sommes avides ou ingrats pour ce que nous avons, mais au lieu de cela, en tant que trait de survie primordial, nous recherchons toujours une meilleure façon d’accomplir quelque chose.

Parce qu’il est si profondément enraciné chez les humains de vouloir quelque chose de mieux, penser que les produits et services sont parfaits car ils vont à l’encontre de la science même derrière l’évolution. Donc, pour lier cela à ce que j’appelle un état d’esprit d’anticipation : si vous pensez que votre produit ou service ne sera jamais perturbé par quelque chose qui résout mieux le problème, vous vous préparez sciemment à l’échec !

Recherchez une opportunité avec un état d’esprit d’anticipation

J’ai dit au début de cet article : Tout craint, et c’est très certainement une bonne chose ! Tout peut être amélioré et si vous pensez assez grand, considérablement amélioré !

Nous pensons que tout craint parce que parfait est impossible. Cela signifie que nous tous, entrepreneurs, chefs d’entreprise et employés, sommes déjà préparés inconsciemment à un état d’esprit d’anticipation. La clé est de l’amener à notre esprit conscient et d’agir en conséquence !

L’un des principes clés d’un leader anticipatif est de garder vos antennes d’opportunité en place ! En tant que consommateur, la prochaine fois que vous serez frustré par quelque chose, respirez et reconnaissez-le plutôt comme une opportunité. Ce produit, service ou processus spécifique peut être un statu quo auquel une entreprise s’accroche et qui non seulement pourrait être amélioré, mais devrait être amélioré grâce à vos suggestions et actions.

Rien n’est parfait, et c’est pourquoi tout craint. Sachez toujours que c’est une très bonne chose, qui vous offre des opportunités infinies de tout améliorer et d’avoir un impact positif sur le monde et les gens qui vous entourent.

Publié à l’origine ici.

Auteur : Daniel Burrus

Daniel Burrus est considéré comme l’un des plus grands futurologues mondiaux sur les tendances mondiales et l’innovation de rupture. Le New York Times l’a qualifié d’un des trois gourous des affaires les plus demandés en tant qu’orateur.

Il a prononcé plus de 3 000 discours d'ouverture dans le monde