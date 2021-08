Patrick Vieira admet qu’il veut toujours ajouter à son équipe de Crystal Palace cet été et espère que sa “philosophie” parviendra aux joueurs.

Vieira, 45 ans, a remplacé Roy Hodgson dans le hotseat de Selhurst Park pendant la morte-saison. De nombreux noms étaient liés au poste après que l’ancien patron de l’Angleterre a annulé son séjour de quatre ans. Mais c’est le Français qui a obtenu le feu vert et il n’a pas perdu de temps pour remodeler l’équipe.

Défenseur des moins de 23 ans de Chelsea Marc Guéhi a été amené alors que Joachim Andersen était une autre recrue défensive. Milieu de terrain Michel Olise a rejoint les rangs avec signature de prêt Conor Gallaher mais les Eagles n’ont pas encore fini.

Il reste encore 11 jours avant la fermeture de la fenêtre de transfert et les Londoniens du sud sont envie de faire des affaires. Vieira a déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse de vendredi qu’il recherchait activement de nouvelles recrues.

Mais il a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une réaction instinctive à la première défaite 3-0 de Palace contre Chelsea.

“Oui, mais c’était le cas avant Chelsea, et le cas après le match de Chelsea”, a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé de signer un nouvel attaquant et milieu de terrain. « Le jeu ne nous a pas vraiment parlé des joueurs dont nous avions besoin – nous le savions avant.

« Le président et Dougie [Freedman], nous travaillons pour améliorer l’équipe. Nous savions que nous devions amener des joueurs, jusqu’à ce que le marché [closes], tout est encore possible. Mais nous cherchons à améliorer l’équipe – à améliorer l’équipe. »

Vieira s’attend à une amélioration de Palace après un premier match difficile



Palace a été largement dominé par Chelsea à Stamford Bridge le week-end dernier. Ce fut une expérience éprouvante contre les champions d’Europe.

Mais les espoirs seront grands quand ils affronteront Brentford à Selhurst Park samedi. Ce ne sera cependant pas un jeu d’enfant, car l’équipe de Thomas Frank a montré ses intentions en battant Arsenal lors de ses débuts en Premier League.

Les Bees jouent un style de football clair sous le Danois et n’ont pas peur d’attaquer l’opposition. Vieira a ses propres idées et espère qu’il pourra rallier ses hommes le plus tôt possible.

“Je pense que nous avions les joueurs à faire mieux que contre Chelsea en possession”, a-t-il ajouté, par football.london. « Je pense que vous pouvez voir qu’il y a une philosophie que nous voulons mettre en œuvre.

« Cela aussi vient avec confiance et conviction. Et c’est ma responsabilité de faire comprendre aux joueurs ce que je veux et ce que j’attends d’eux sur le terrain.

