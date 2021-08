Tout est prêt à Alpera pour la soirée de ce soir

in

Orozco-Hernandez

Ce samedi après-midi-soir, une soirée avec deux combats professionnels, promue par KO Boxing, se déroule au parc des expositions d’Alpera (Albacete).

Le valencien Johan Orozco (2-0, 1 KO) et le Vénézuélien Sandro Hernandez (15-17-3, 10 KO) ont donné le poids convenu sur la balance, soit celui des 64’200 kilogrammes espagnols et celui des 64’800 sud-américains. Ils seront mesurés sur six tours.

Pour sa part, dans le deuxième duel professionnel, il y aura aussi un Valencien comme Brian Basilcovitch (2-0, 0 KO), qui a stoppé le Romain à 56’700 kilos, face à un Vénézuélien, Romeli Martinez (0-17), qui a marqué 56’500. Ce sera, avec quatre tours convenus, la répétition de leur rencontre de mai, où Basilcovich l’avait emporté par décision unanime.

Basilcovich-Martinez

La soirée, qui présente également d’intéressantes luttes d’amateurs, peut être vue sur Proximia TV à partir de 19h45.

Les billets pour assister au gala en direct ont été vendus peu de temps après sa mise en vente.