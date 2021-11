Tout est prêt, après la pesée à Badía del Vallés

David Trallero-Aazddin Aajour

Demain samedi 13 novembre Équipe Solé Promotions organiser une soirée mixte boxe et K1 avec six matchs de boxe amateur et un match de K1 amateur également.

Au poids lourd, six tours, il sera Aazddin Aajour (4-1-2, 3 KO) et le Valencien David Trallero (2-0-1, 1 KO). Aajour est impatient d’ajouter la cinquième victoire à son palmarès et devra travailler contre Trallero qui possède une vaste expérience dans les arts martiaux mixtes (MMA). Le Marocain a donné 96 500 kg sur la balance pour 105,3 de Trallero.

Au super poids welter, quatre rounds, l’un des duels les plus difficiles de la nuit. L’Argentin basé à Barcelone Ismaël Flores (2-0, 1 KO) entraîné par le célèbre Ángel Hugo « El Tren » Ramírez, affronte le Valencien Ruben Martinez (4-3, 3 KO). Flores a pesé 69 800 kg et Rubén Martínez 69 400 kg.

David Trallero-Aazddin Aajour Martinez-Flores

Et dans un combat stellaire, le local François Morales (5-0-1, 1 KO), qui a pesé 67.800 kg, franchit une nouvelle étape sur la voie du Championnat d’Espagne et affronte le Sénégalais résidant aux Canaries, Ibrahima Sarr (0-5), qui a donné 66 300 kg.

Sarr-Morales

Le promoteur Rubén Solé est content de la promotion : « Nous pensons que ce sera une soirée divertissante et nous avons plusieurs galas d’affilée en préparation. Et tout cela grâce à nos sponsors, sans qui nous ne pourrions pas avancer, tels que Madis Publicitat, Shark Boxing et bien sûr la mairie de Badia del Vallés, qui nous ont aidés depuis le début de ce voyage, en collaborant toujours avec le sport et en particulier. avec la boxe ».