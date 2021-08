Tout est prêt au Panama (publicité avec pesos)

in

Le Mendoza Jonathan Barros, ancien champion du monde des poids plume, affrontera le Panaméen Jaime Arboleda, dans le combat stellaire de la fonction qui se tiendra ce jeudi 19 août au Centre de congrès “Vasco Núñez de Balboa” de l’Hôtel El Panamá, dans le ville de Panama, dans le cadre de la première soirée du cycle « Hot Boxing », avec la télévision en direct à partir de 22h via TyC Sports et TyC Sports Play dans son cycle Boxeo de Primera.

L’affrontement de fond mettra en cause le titre Fedebol WBA des 58.900 kg et opposera deux véritables “premières séries” d’Argentine et de Panama. Barros (43-7-1, 22 KO), avec une énorme expérience internationale au-delà d’être champion du monde, contre l’ancien challenger de la Coupe du monde Arboleda (16-2, 13 KO), actuel n ° 8 du classement mondial des super-plumes WBA, Ils promettent honorer le titre du cycle.

Lors de la pesée effectuée mercredi 18, l’Argentin a marqué 58 620 kg, tandis que “Jaimito” Arboleda a enregistré la limite de la division : 58 967.

Le reste de la soirée et leurs pesos

Dans le combat semi-profondeur léger, le Colombien invaincu Darvin Galeano (10-0, 7 KO et 60 780 kg) affrontera l’Américain Humberto Galindo (13-1-1, 10 KO et 61 235 kg), SANS TITRE AU MILIEU .

De même, le Panaméen invaincu José Núñez (11-0-2, 4 KO et 58 060 kg) croisera les gants avec l’Equatorien Jorge Saquinga (10-7-1, 4 KO et 57 490 kg) à huit rounds au super poids plume.

En division intermédiaire, le Dominicain Raúl García (2-0 et 71 214 kg) affrontera le Colombien Dormedes Potes (12-3-1, 9 KO et 71 667 kg), à six reprises.

En poids welters, le Panaméen Charlie Wilson (2-0-1, 2 KO et 63 162 kg) affrontera son compatriote Jonathan Torres (1-0 et 64 410 kg), en quatre épisodes.

Et enfin, en super poids plume, les Panaméens Alexis Moreno (1-1, 1 KO et 58 513 kg) et Cristian Espinoza (débutant de 58 626 kg) s’affronteront, à quatre tours.

Sampson Boxe / Tello Box Presse