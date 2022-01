Tout est prêt pour commencer à administrer une dose de précaution du vaccin Covid en Inde à partir de lundi

Il n’y aurait pas de combinaison de vaccins pour la dose de précaution. Les bénéficiaires recevraient le même vaccin que leurs deux vaccins précédents.



L’Inde commencera à administrer la dose de précaution du vaccin Covid aux travailleurs de la santé et de première ligne, ainsi qu’aux personnes comorbides âgées de 60 ans et plus à partir de lundi dans le but d’empêcher la propagation du coronavirus entraînée par sa variante Omicron.

Le personnel déployé en service électoral dans l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, le Pendjab, le Manipur et Goa, liés aux bureaux de vote, a également été désigné comme travailleurs de première ligne.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, dans un tweet dimanche, a déclaré que des SMS de rappel ont été envoyés à plus d’un million de travailleurs de la santé et de première ligne et aux personnes âgées pour leur dose de précaution. On estime que 1,05 crore de soins de santé et 1,9 crore de travailleurs de première ligne, et 2,75 crore de personnes comorbides dans le groupe d’âge de 60 ans et plus recevraient la dose de précaution conformément au calendrier, ont indiqué des sources du ministère de la Santé.

Il n’y aurait pas de combinaison de vaccins pour la dose de précaution. Les bénéficiaires recevraient le même vaccin que leurs deux vaccins précédents.

Selon les directives émises par le ministère de la Santé de l’Union, l’écart entre la date d’administration de la deuxième dose de vaccin et la dose de précaution serait de neuf mois (39 semaines).

CoWIN enverra des messages de rappel à toutes les personnes éligibles à cette dose et après administration du vaccin, cela sera noté sur le certificat de vaccination numérique.

Les rendez-vous en ligne pour la dose de précaution ont commencé sur le portail CoWin samedi soir. Cependant, il existe également la possibilité d’un rendez-vous sur place et il commencera le 10 janvier.

« Le gouvernement assure la sécurité de l’armée de la santé qui assure la sécurité du pays. Des SMS de rappel ont été envoyés à plus d’un crore d’agents de santé et de première ligne et à plus de 60 citoyens pour leur dose de précaution. Les rendez-vous sur COWIN sont déjà ouverts. L’administration des doses commencera demain », a déclaré Mandaviya dans un tweet en hindi.

Selon le ministère de la Santé, les hôpitaux privés qui fonctionnent comme des centres de vaccination COVID-19 peuvent vacciner leurs membres du personnel éligibles.

Les personnes âgées de 60 ans et plus présentant des comorbidités ne seront pas tenues de produire ou de présenter un certificat d’un médecin au moment de l’administration de la dose de précaution du vaccin.

La campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 a été lancée le 16 janvier de l’année dernière avec des agents de santé vaccinés dans la première phase. La vaccination des travailleurs de première ligne a commencé le 2 février.

La prochaine phase d’inoculation a commencé à partir du 1er mars pour les personnes de plus de 60 ans et celles de 45 ans et plus présentant des comorbidités spécifiées. Le pays a lancé la vaccination pour toutes les personnes âgées de plus de 45 ans à partir du 1er avril.

Le gouvernement a ensuite décidé d’étendre sa campagne de vaccination en autorisant toute personne âgée de plus de 18 ans à se faire vacciner à partir du 1er mai. La vaccination contre le COVID-19 pour les adolescents âgés de 15 à 18 ans a commencé à partir du 3 janvier.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.