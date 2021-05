Tout est prêt pour la finale de hockey des clubs européens féminins

25/05/2021 à 23:08 CEST

Sport.es

Palau-solità i Plegamans accueillera, du jeudi 27 au dimanche 30 mai, la finale européenne des clubs de hockey

Féminin. Les huit meilleures équipes de hockey féminin du moment se disputeront le titre dans un format à élimination directe.

Le décor sera le pavillon María Víctor dans cette ville catalane. Le World Skate Europe-Rink Hockey a décidé que l’organisation du tournoi serait en charge de la Generali HC Palau, club hôte, et cela a la collaboration du conseil municipal de Palau-solità i Plegamans.

Les huit équipes participantes dans la finale à huit, ils sont les Telecable HC (Gijón), Benfica, Campo de Ourique et Astro Stuart HC (les trois de Lisbonne) et les Catalans CP Voltregà, CP Manlleu, Cerdanyola HC ainsi que le Generali HC Palau.

Les centres des quarts de finale sont déjà déterminés et se joueront le jeudi 27. Le premier match sera joué par Telecable HC et Campo de Ourique (14.00), suivis par Cerdanyola HC contre CP Manlleu (16:00), après Benfica contre CP Voltregà ( 18h00) et le tour de qualification sera clôturé par le match entre Astro Stuart HC et Generali HC Palau (20h00).

Vendredi, une journée de repos est prévue pour les équipes classées. Ce sera le jour où le cérémonie d’ouverture. L’organisation, dirigée par les directeurs de l’équipe hôte, des représentants du conseil et de la fédération catalane, a prévu un événement dans le même pavillon où les huit équipes participantes seront présentées et où se tiendront diverses actions et parlements.

Les demi-finales auront lieu samedi. Le premier à 15h00 et le second à 17h30. La grande finale se jouera dimanche à midi. À la fin, le cérémonie de clôture et la remise de médailles et de trophées.