Tout est prêt pour la fonction principale dans Neza

Les boxeurs du gymnase Loreman préparent déjà leurs duels respectifs dans un futur proche. (Photo : Fourni)

MEXIQUE – Une soirée de boxe intéressante sera présentée ce samedi 25 septembre à l’arène de San Juan Pantitlán, s’attendant à de nombreux coups et émotions parmi ses participants, de sorte que tous les boxeurs qui comparaîtront se sont déclarés plus que prêts et enthousiastes à l’idée de lâcher des coups. Tous les combats seront de quatre épisodes, et le public présent observera des duels assez équilibrés.

Ricardo Guzmán et son père Manuel López, en charge de la mise en place de la fonction boxe, ont souligné que toute la programmation a été définie, et que les gens peuvent toujours acheter leurs billets au box-office avec des prix de 150 et 250 pesos. Ils ont apprécié le soutien des sponsors qui ont rejoint le projet. Ce sera ce vendredi à midi, que tous les boxeurs devront se plier au processus de la cérémonie de pesée.

Il y aura un total de dix affrontements, mettant en évidence des duels tels que Ricardo Maldonado Hundred qui fera les « honneurs » à Miguel Cruz au poids minimum ; celui de Ciudad Juárez, Pedro Castañeda contre Eduardo López, en super plume ; Axel López contre Oswaldo González, en super-welters ; Brandon Medina tirera au sort le physique avec Alexis Cedillo, en coq; Emir González contre Jorge Acevedo, dans la division poids plume.

Dans un duel féminin, Laura Brenda Hernández-Abril Sánchez, à 47 kilos ; Luis Martínez contre José Salmerón, en poids léger ; Christian Santos échangera des éclats d’obus avec Gerardo Méndez, à Bantam ; Camilo Gutiérrez entrera en collision avec Alberto Solano en poids léger ; José Morales Aguilar-Luis Enrique Godínez, à 140 livres. Le spectacle commencera à sept heures du soir.

Avec beaucoup de travail

D’autre part, l’entraîneur Manuel López a rapporté que Carlos Cuadras s’entraîne actuellement au Centre de cérémonie Otomí, qui « se prépare déjà très fortement pour le 16 octobre contre Rungvisai, pour le titre mondial WBC des super-mouches. Ce sera aux États-Unis, mais la place manque ».

Toujours pour le 25 septembre, l’ancienne championne du monde Silvia Torres « se bat à Mérida, Yucatán, huit rounds en poids mouche léger contre Judith Franco », et un autre de ses élèves comme Alan Salazar se prépare au gymnase Loreman pour « se battre le 2 octobre en Monterrey à huit rounds en poids coq contre son rival à définir. Nous préparons également Édgar Ramírez qui combat dans le tournoi ShowCase le 28 octobre à Houston au Texas, son rival sera Dyron Dorsey. Et Mallely Flores combat au Danemark, au poids plume, encore à confirmer s’il s’agit d’un titre ou de huit rounds”, a-t-il conclu.