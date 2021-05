Tout est prêt pour la plus grande course du monde

05/05/2021 à 14:47 CEST

Sport.es

Plus de 126000 participants du monde entier vous êtes déjà inscrit pour participer à Wings for Life World Run, la course qui il courra ce dimanche simultanément à travers le monde et dont le produit, dans son intégralité, ira à la recherche sur la moelle épinière.

Les participants doivent terminer leur course le Dimanche à 13h00 en Espagne. 30 minutes plus tard, le Voiture de receveur virtuelle, une ligne d’arrivée en mouvement qui poursuivra les coureurs à une vitesse progressivement croissante. La course de chacun d’eux se terminera lorsqu’ils auront été dépassés par la voiture, qui augmentera progressivement sa vitesse.

La course se déroule virtuellement via l’application officielle Wings for Life World Run. Les coureurs pourront participer avec des écouteurs, dans lesquels ils recevront des informations et des messages de motivation d’athlètes du monde entier. Propre Marc Márquez est l’un des personnages qui a prêté sa voix pour encourager les participants à atteindre leur propre objectif.

Pour ceux participants qui sont à Barcelone, aussi Ils pourront participer à une course physique, le même jour 9 à 13 heures. Sera sur Badalona et se compose d’un Visite de 4 kilomètres du Parc de Montigalà. Les participants doivent également courir avec l’application mobile qui simulera leur Catcher Car virtuelle.

Cette course prend organiser chaque mois de mai depuis 2014 sous la devise «courez pour ceux qui ne peuvent pas». Comme toujours, le 100% des inscriptions et des dons vont à la recherche sur la moelle épinière. Addition des sept éditions organisées à ce jour un total de 700000 personnes de 195 nationalités différentes ont participé. Entre tous, plus de 7 millions de kilomètres ont été parcourus et plus de 30 millions d’euros ont été levés pour la Fondation Wings for Life.

L’inscription à Wings for Life World Run est toujours disponible et peut être effectuée via le site officiel