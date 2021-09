Tout est prêt pour la renaissance du Salomon Ultra Pirineu

30/09/2021 à 16h45 CEST

Sport.es

Le compte à rebours de cette édition du Salomon Ultra Pirineu Cela a déjà commencé. Il a été annulé en 2020 en raison de la pandémie, et il revient ce week-end avec plus d’enthousiasme que jamais pour remplir les rues de Bagá et le parc naturel Cadí Moixeró de coureurs. Nouveau pour 2021, il y aura quatre courses avec départ et arrivée à Bagà, ce qui fera de ce SUP une épreuve adaptée à la situation sanitaire et plus sûre, avec des améliorations de parcours qui offriront une expérience unique aux coureurs.

Comme chaque année, Molina Nit Pirineu KV® commencera un week-end riche en émotions le Vendredi jour 1 à 19h30 dans le téléphérique de La Molina.

Le test de la reine continue d’être l’emblématique Salomon Ultra Pirineu 100k®, qui durcit pour 1 200 coureurs qui prendra la sortie sur samedi 2 Octobre à 5h30 sur la Plaça Porxada de Bagà, et elle devient l’une des courses les plus exigeantes et internationales du pays avec 100 km et 6 600 m de dénivelé positif.

D’autre part, l’ancien Salomon Marato Pirineu 42k® avec 2 800 mètres de dénivelé positif et un pur parcours de trail issu d’une fusion entre le Salomon Trail Pirineu et le Salomon Sky Pirineu. 1 300 coureurs partiront de Bagà le 2 octobre à 9h00.

La petite soeur est la Salomon Mitja Pirineu 21k®, qui change de date et de lieu, devenant à Bagà le domingo le 3 octobre à 9h30 Augmentez le dénivelé jusqu’à 1450 mètres et améliorez le parcours en offrant des vues panoramiques sur la Serra d’Ensija, la Comabona et la Pedraforca.

Bagà se prépare à recevoir les meilleurs coureurs du monde : Kilian Jornet courra à nouveau à domicile

Ce week-end, Bagà deviendra l’épicentre du trail mondial, réunissant certains des meilleurs coureurs du monde, dont l’athlète local, Kilian Jornet, qui prendra la ligne de départ de la Salomon Ultra Pirineu 100k, prouve-le gagné en 2012 et 2015. Une course qui traverse les montagnes où il est né et a grandi. 6600m de dénivelé de paysages spectaculaires, de routes qui ont assurément le spectacle garanti.

Au niveau masculin, les différentes épreuves de cette édition de SUP auront la présence d’athlètes tels que Dmytri Mityaev, Zaid Aid Malek, Artiz Egea, Jordi Gamito, Cristofer Clemente, Aurélien Dunand-Pallaz, entre autres. Au niveau féminin, Emelie Forsberg, Azara Garcia, Ragna Debats, Gemma Arenas, Ekaterina Mityaeva, Laia Diez, Caroline Chaverot, Ida Nilsson, Eli Gordón et Clàudia Galice sont parmi les plus grands noms du week-end. Consultez la liste complète des élites inscrites ici.

Une édition plus sûre et plus adaptable à la situation sanitaire : Protocole Covid-19 et matériel obligatoire

L’organisation a travaillé pour s’assurer que les tests sont aussi sûrs que possible. UNE Protocole de mesure du Covid-19 spécifiant des mesures pour les coureurs telles que la nécessité d’avoir soit un certificat numérique de l’UE qui certifie un calendrier de vaccination complet ; un certificat numérique de l’UE qui certifie la récupération de Covid-19, ou un récent test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Pour les coureurs qui ne disposent d’aucun de ces documents, l’organisation a aménagé un espace du pavillon Bagà où un service médical effectuera des tests d’antigènes.

En revanche, les sorties du SUP100K, SMP42K et SMP21K se tiendront sur la Plaça Porxada de Bagà où la zone de sortie a été agrandie à l’arrière pour créer des tiroirs de sortie séparés auxquels on accède à partir de différents points. Les coureurs doivent porter un masque en tout temps et peuvent le retirer une fois la ligne de départ franchie. L’accès à la Plaza de la Porxada sera réservé aux coureurs et fermé au public.

Pour garantir la sécurité des coureurs, l’organisation continue de rappeler la nécessité et l’importance de porter le matériel obligatoire. Toutes les courses de SUP se déroulent dans des environnements de haute montagne où les prévisions météorologiques sont moins précises qu’à basse altitude et où le temps est également très instable avec des changements météorologiques soudains. Le témoignage de Paola Soto, le coureur argentin perdu lors de l’édition 2016, est un exemple clair de la façon dont le le matériel obligatoire peut sauver des vies.

Audience et présence : comment se déplacer pendant l’événement et autres activités pour les participants

L’organisation a travaillé sur les options de transport pour améliorer l’expérience et la fréquentation du public. L’Ultra Bus est sans aucun doute l’option la plus confortable et durable qui permettra de se rendre aux principaux points de course sans embouteillages.

Tant le public que les accompagnateurs des participants doivent tenir compte du fait que de nombreux Les ravitaillements sont situés dans des endroits très difficiles d’accès en voiture et/ou avec peu de place pour se garer. C’est pourquoi l’organisation, en coordination avec les mossos d’esquadra et la protection civile, a élaboré un plan de route dans le but de garantir qu’il n’y ait pas d’effondrement dans les voies d’accès aux postes de secours, et ainsi éviter d’éventuels blocages dans le passage de véhicules des forces de sécurité, d’organisation et d’ambulances, si nécessaire. Pour plus d’informations sur les lignes de bus, les horaires et l’accès en voiture

D’autre part, au-delà des courses de cette 2021 la Expo Pirineu, avec un nouvel emplacement sur la Carrer del Raval, qui est relié à l’aire d’arrivée et par lequel environ 10 000 personnes sont attendues, y compris les participants, les accompagnateurs et le public.

Prenez soin de la montagne et respectez le Parc Naturel Cadí-Moixeró

Les Le parc naturel de Cadí-Moixeró abrite Ultra Pirineu et des milliers de coureurs croiseront leurs chemins ce week-end. Il est évident que toute activité de plein air implique un certain type d’impact ou de perturbation de l’environnement naturel, pour cette raison, depuis le parc naturel de Cadí-Moixeró, tous les coureurs sont invités à respecter l’environnement autant que possible. Des mesures telles que l’adaptation au tracé des routes, s’assurer que les paquets de nourriture ou de boissons restent dans les poches ou le sac à dos, éviter de déranger les animaux domestiques tels que les vaches, entre autres, sont d’une grande importance et peuvent faire la différence.