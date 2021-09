Tout est prêt pour le Combat Jiu-Jitsu Mexico 02 le 5 septembre à Tijuana

Combat Jiu-Jitsu Mexico poursuit ses efforts pour donner une plus grande diffusion à Soft Art au Mexique et nous présente un week-end plein d’activité.

Vendredi dans les installations d’Entram Gym de la ville de Tijuana, un séminaire s’est tenu en présence de René Borquez, champion Azteca Fight ; Victor Dávila, champion du monde no gi ; et Martín González, champion de Combat Jiu-Jitsu au Mexique.

Ce samedi, le tournoi Elite Submission League se déroule dans la division des poids moyens (185 livres). Le vainqueur du tournoi obtiendra un ticket pour se battre dans l’événement de dimanche et affrontera Victor Rodriguez au premier tour. Les autres matchs du premier tour de Combat Jiu-Jitsu Mexico 02 seront Martín Gonzalez vs. Ricardo Chavez ; Bruno Faneco contre Ivan Leyva ; et Eduardo Nava c. Rodrigo Rafael.

En plus du tournoi, il y aura quelques matchs spéciaux. Victor Medina affrontera la deuxième place de l’ESL, Ronnie La Bella affrontera Andrés Luna, et Juliana Miller et Montse Rendón auront un match revanche. Comme si cela ne suffisait pas, l’événement sera agrémenté de la présence de Brandon Moreno en tant qu’invité spécial. Rappelons que le champion poids mouche UFC est passé par des tapis de Combat Jiu-Jitsu Worlds.

L’événement peut être vu en direct via la plateforme UFC Fight Pass. Mais si vous êtes à Tijuana, le rendez-vous est ce dimanche 5 septembre à l’Auditorium Fausto Gutiérrez. Ici, nous vous laissons les prix des billets, que vous pouvez acheter à la billetterie le jour de l’événement. Vous pouvez également réserver votre place simplement en envoyant un message direct au compte Combat Jiu-Jitsu Mexico sur Instagram.

Ne restez pas en dehors de ce grand événement. Rendez-vous là-bas ce dimanche.