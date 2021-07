Tout est prêt pour le World RX de Catalunya 2021

21/07/2021 à 13:44 CEST

Le World RX de Catalogne 2021 a été présenté aujourd’hui au Palau Robert à Barcelone, donnant ainsi le feu vert à la septième édition de l’événement. Le Circuit de Barcelona-Catalunya a également l’honneur d’être à nouveau le Lieu inaugural du Championnat du Monde FIA ​​​​de Rallycross. Le suivant 23 et 24 juillet, le spectacle et l’émotion reviennent avec une cinquantaine de pilotes et de courses.

La cérémonie de présentation a été présidée par Josep Lluís Santamaria, directeur général du Circuit de Barcelona-Catalunya ; avec Père Rodriguez, maire de Montmeló ; Oui Victor Casanovas, directeur de SevenMila, promoteur de Catalunya RX. Il a également été présent Joan Orus, PDG de QEV Technologies, l’entreprise qui a développé le nouveau eRX2, la dimension électrique de l’événement. José Luis García Oui Pablo Suarez, tous deux pilotes de la catégorie électrique, ont défendu la représentation sportive.

Josep Lluís Santamaria, directeur du Circuit de Barcelona-Catalunya, a tenu à souligner le rythme effréné des installations de la Coupe du monde et le travail qu’il accomplit dans les moments difficiles. « Le Circuit a un rythme incroyable tout au long de la saison et est capable d’organiser des événements mondiaux tels que le RX, qui est le troisième championnat du monde à nous rendre visite cette saison, et il en reste encore un quatrième à parcourir. Nous sommes très fiers de la façon dont tout est réalisé en ces temps de pandémie & rdquor;, il a dit.

Il a également tenu à souligner un autre élément très important pour le Circuit, celui de la durabilité. « C’est un honneur que cet événement soit organisé comme un événement durable. En mai dernier, nous avons obtenu la certification ISO 20121 gestion d’événements durables et qui montre notre profond intérêt pour la durabilité, un domaine dans lequel nous travaillons depuis 2008. Nous voulons mettre notre nom, Montmeló, la ville de Barcelone et la Generalitat à l’avant-garde du leadership en matière de durabilité dans le sport automobile dans le monde entier & rdquor;, a déclaré.

Dans ce même sens, Père Rodriguez, le maire de Montmeló a déclaré que « Le défi d’organiser des courses dans un tel contexte est très élevé, mais le Circuit n’a pas cessé d’avoir des Grands Prix même pendant la pandémie. Nous sommes très heureux d’accueillir le RX ces deux jours, car c’est un événement très attractif pour le public & rdquor;.

Victor Casanova, directeur de SevenMila, a tenu à souligner « L’héritage que cette nouvelle discipline laisse en Catalogne, avec un nouveau promoteur et une nouvelle fois l’ouverture du World Rallycross & rdquor;. Il a également souhaité partager quelques détails de l’essai plus sportif. « Nous aurons une cinquantaine de courses courtes et effrénées. Nous vous attendons tous vendredi et samedi pour profiter de ces journées de course automobile au Circuit & rdquor;, c’est fini.

Le PDG de QEV Technologies, Joan Orus, a partagé le travail de l’entreprise catalane et a développé des liens avec le Circuit et l’événement. « Nous sommes une entreprise d’ici, à Montmeló, qui a développé le premier véhicule électrique RX au monde. Et nous sommes convaincus que l’avenir est 100% électrique & rdquor;, il a dit. Il a également expliqué certaines des clés que cache ce nouveau championnat, l’eRX2 : « C’est un véhicule d’environ 350 ch et c’est très amusant à conduire car les conducteurs peuvent jouer avec les réglages. Nous espérons que les courses seront spectaculaires et que le public pourra en profiter & rdquor;.

Côté sport, deux participants de cette nouvelle catégorie avec un véhicule électrique développé grâce à QEV Technologies étaient présents à l’événement, tous deux représentants de chez nous du monde du rallye. Il s’agit du Catalan José Luís García et du Canarien Pablo Suárez.

José Luis García a déclaré que « C’est un honneur d’effectuer le premier essai de véhicule électrique RX sur la piste à domicile. Je suis habitué au corps à corps et mon défi est de performer dès la première minute et de donner le meilleur de moi-même & rdquor;.

Pablo Suárez a révélé que « J’ai eu le privilège de participer au processus de développement du véhicule et j’ai été très impliqué. Après beaucoup d’efforts, nous y sommes parvenus et j’ai vraiment hâte de l’essayer ce week-end. Je pense qu’il y aura beaucoup d’égalité entre les pilotes et qu’il y aura un grand spectacle sur la piste & rdquor;.

Ce grand spectacle que le RX et ses championnats annexes apportent au Circuit sera également complété par l’activité du Open CarCross Barcelona RX, qui fête sa cinquième édition.