Tout est prêt pour le XVIII Rally Costa Brava Històric

29/09/2021 à 16h12 CEST

Sport.es

Tout préparé dans le village de pêcheurs de Palamos pour la célébration de dix-huitième édition du Rally Costa Brava Històric, l’un des rallyes de régularité sur route de référence au niveau continental.

L’organisation de RallyClassics a travaillé dur pour faire de cet événement, pleinement consolidé dans le calendrier international, une expérience inoubliable pour les participants.

Alex romani, président de RallyClassics, explique que «le XVIII Rally Costa Brava Històric est dans un moment très doux. Palamós est l’épicentre parfait pour un rallye comme celui-ci, dans lequel la compétition, le tourisme et la bonne gastronomie se rencontrent. Commencer et terminer chaque étape depuis Platja Gran de Palamós est un privilège, et c’est ainsi que les participants le comprennent. Mais bien sûr, ce rallye ne serait pas aussi apprécié sans le plus important, un tour exigeant de 3 jours à travers de nombreuses sections mythiques du Rallye de la Costa Brava et les différentes régions qu’il traverse. Nous avons un grand rallye devant & rdquor;.

1000 kilomètres de parcours et 23 sections de Régularité

Le Rallye Historique de la Costa Brava propose l’un des plus longs cours de régularité d’Europe, avec environ 1000 kilomètres de parcours et 23 sections de Régularité, à réaliser sur trois jours, suivant des moyennes de vitesse toujours adaptées aux limites de la route, avec un maximum de 50 km/h. Pour égaliser tous les participants, ces itinéraires sont secrets jusqu’à peu de temps avant le départ de chaque étape, lorsque les roadbooks sont remis à chaque équipe. Les mieux classés de ce rallye pourront participer au FFinale du Trophée FIA ​​qui se tiendra au Rallye Historique de Pologne.

Le test commence demain Jeudi 30 septembre avec une matinée consacrée aux vérifications techniques et administratives obligatoires, qui auront lieu dans le Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. De là, l’activité se déplacera vers la Platja Gran de Palamós, d’où commencera la compétition à 17h00. L’étape de jeudi, baptisée « Calonge i Sant Antoni & rdquor ;, ne sera qu’un apéritif de ce qui attend les équipes dans les deux prochains jours.

Les Vendredi 1er octobre les moteurs rugiront à nouveau après 15 heures. Ce sera le moment où la vraie action commencera, car il est prévu que les participants investiront environ 12 heures pour terminer cette étape, avec un arrêt pour le dîner au Restaurant Ca L’Enric de La Vall de Bianya (La Garrotxa).

Déjà le jour de samedi 2 octobre, le rallye sera décidé à l’issue d’une étape qui débutera à 14h00, qui se regroupera à Ripoll dans l’après-midi et ne se terminera qu’à minuit. C’est alors que l’on connaîtra l’identité des vainqueurs du XVIII Rally Costa Brava Històric, qui recevront leurs trophées lors de la cérémonie du podium prévue à 11h le dimanche 3 octobre.

65 voitures et 16 motos : un casting de compétiteurs de haut vol

Le XVIII Rally Costa Brava Històric se présente comme un nouveau duel entre les principaux spécialistes de la Régularité au niveau national, sans oublier la présence croissante de participants internationaux, tous à bord d’authentiques joyaux automobiles.

Parmi les principaux favoris à gagner figurent Carles Fortuny / Carles Jiménez (Lancia Beta Coupé), vainqueurs de trois des quatre dernières éditions du Rally Costa Brava Històric. Dans la bataille pour les positions d’honneur, il y aura sûrement d’autres paires telles que Carles Miró / Ivan Matavacas (Porsche 911 SC), Eduard Poveda / Joan Jordán (VW Golf GTI) ou Juan Pedro García / Sergi Giralt (Autobianchi A112 Abarth).

Une autre des équipes à observer sera celle formée par Luis Climent / Víctor Buades (BMW 323i E21), puisque le Champion d’Espagne des Rallyes 1996 fera ses débuts avec un véhicule pour cet essai. De nombreuses équipes locales n’ont pas non plus voulu manquer cette nouvelle édition. Parmi eux, les quatre participants qui n’ont raté aucune des 18 éditions se sont disputés jusqu’à présent : Enric Clúa (Opel Corsa GSi), Alex rimbau (Siège 127), Francesc Costa (Honda XL600 LM) et Jordi Marti (BMW R80GS).

Parmi les équipes internationales, nous trouvons des participants de France, d’Italie, de Belgique, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de Suède, des États-Unis et d’Uruguay. Il s’agira de certaines des voitures les plus spéciales du rallye, comme la Volvo Amazon de Jean Reboisson / Raphaël Covet (le véhicule le plus ancien de l’essai), la Saab 96-V4 de Gerhard Carlsson / Madeleine Denkert ou le Lancia Delta de Marco Gandino / Carlo Merenda, une voiture utilisée dans le championnat du monde des rallyes par le Scuderia Jolly Club.

En pensant aux participants qui souhaitent profiter de toute la magie du Rallye Historique de la Costa Brava sans l’exigence que l’ensemble du parcours implique, l’organisation a lancé différentes initiatives. Certaines équipes opteront pour la modalité « Rassemblement & Fête & rdquor;, dans laquelle le rallye est suivi jusqu’à avant le début des spéciales de nuit, tandis que d’autres n’effectueront que l’étape du samedi, comme test de ce qui pourrait être une nouvelle catégorie dans les prochaines éditions du rallye, pour les équipes qui veulent profiter comme un rallye d’une journée. C’est le cas d’équipements tels que Xavier Domingo / Marcel Domingo (Lancia Stratos), Lluis Vidal / Marc Vila (Renault 5 Turbo) ou la Porsche 911 de Marc Onandia.

16 motos classiques, participant par paires, relèveront ce grand défi pour les fans de deux roues. Les yeux seront rivés sur le Vilajuïga Rally Team, composé de Raimon Grifols et David Grifols sur les chemins BMW R100GS. Ils sont les vainqueurs actuels du test et ils ont également remporté en juin dernier la première édition du Navarra Classic Raid.

Activités quotidiennes dans le Passeig del Mar de Palamós

La partie sportive du rallye sera complétée par le programme d’activités le plus complet organisé à ce jour dans le village de pêcheurs.

Le point culminant sera le samedi 2 octobre à midi, date à laquelle les participants du rallye, ainsi que tous les propriétaires de voitures anciennes qui viennent à Platja Gran, effectueront le Rúa du XVIII Rallye Costa Brava Històric dans les rues de Palamós et Sant Antoni de Calonge. Ce sera un moment très particulier, destiné à rapprocher cet événement du public local et pour lequel un afflux important de fans est attendu.

Le même samedi matin, il y aura une réunion très spéciale. Pilote Antonio Zanini (Champion d’Europe des Rallyes 1980 et plusieurs fois Champion d’Espagne des Rallyes) et collectionneurs Salvador Bordeaux et Ramon Magriña Ils exposeront leurs voitures anciennes respectives à Palamós. Zanini assistera au rendez-vous avec l’Abadal-Buick Centella des années 1920, qu’il se charge lui-même de restaurer et de remettre en état depuis quelques années, Claret le fera avec la voiturette de course Sizaire & Naudin de 1908 et Magriñà avec un Delahaye des années 30. À 13 heures, ces véhicules feront un parcours autour de Palamós jusqu’à Romanyà de la Selva. Ce sera un rendez-vous incontournable pour les fans.

Ces activités seront complétées par le Rallye virtuel qui se tiendra sous la tente Kuruma Motorsport, qui mettra ses simulateurs de conduite à disposition de tous ceux qui s’approchent. Les trois personnes ayant réalisé le meilleur temps dans les simulateurs recevront un prix et monteront sur le podium du rallye avec les vainqueurs de l’épreuve. L’installation ouvrira jeudi après-midi et restera en service jusqu’à dimanche.