Tout est prêt pour que le rideau du Championnat d’Europe se lève

06/10/2021 à 6h30 CEST

Arnau montserrat

Le 17 mars 2020, alors que le coronavirus se déchaîne et que la pandémie mondiale fait ses premiers pas, l’UEFA a pris la décision la plus judicieuse trois mois après le début de l’Eurocup. Il a été reporté à 2021. Une décision après la suspension provisoire des ligues nationales et également suivie d’autres compétitions comme les Jeux Olympiques qui se jouent également, à Tokyo, d’ici quelques mois. Le monde du sport s’est arrêté. Le monde en général l’a fait. La santé toujours en premier.

Un an et un peu moins de trois mois plus tard, le ‘bug’ est toujours là. Heureusement, de manière plus contrôlée, personne ne peut baisser la garde. Le vaccin est venu pour essayer de retrouver une normalité dont nous nous rapprochons de plus en plus. Par exemple, l’Eurocup pourra compter sur un public dans chacun des 11 sites qui composent la 16e édition du meilleur tournoi par équipes nationales du vieux continent.

C’est la grande nouveauté du format de cette année. C’est la première fois dans l’histoire qu’il n’y a pas de pays hôte. Les plans originaux avaient 12 sites. Deux des initiales sont tombées en raison de la situation du coronavirus. Bilbao et Dublin. L’Espagne a pu conserver sa place avec La Cartuja de Sevilla mais les Irlandais sont tombés de la liste. Saint-Pétersbourg est passé de quatre matchs à son calendrier à sept.

Le reste des villes dans lesquelles se jouera cette Eurocup pandémique sont Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Munich et Rome.

Rome s’habille

La capitale italienne aura les honneurs de lever le rideau d’un Championnat d’Europe qui ouvrira demain avec Italie-Turquie, avec un stade olympique accessible à 16 000 spectateurs, soit 25 % de la capacité totale. En outre, ils placeront également des écrans situés dans le Forum romain ou sur la Plaza del Popolo, au cœur de la capitale italienne, auxquels les fans pourront accéder.

Les quelques chanceux qui ont obtenu un billet pour les matchs devront montrer aux responsables de la sécurité un certificat de vaccination contre le coronavirus, un test négatif ou un document garantissant leur rétablissement de l’infection au cours des six derniers mois. La nouvelle normalité.

Justement, le vaccin était à l’ordre du jour depuis quelques heures. L’UEFA a décidé de laisser aux Fédérations la liberté de vacciner ou non les joueurs. La décision signifie que de nombreuses équipes n’ont pas été immunisées ou que seuls les joueurs qui étaient d’accord avec elle l’ont fait. Egalement des cas d’équipes complètes avec le vaccin inoculé. Pot-pourri.

Le format

La phase de groupes commence dans 24 heures et se terminera le 23 juin. Depuis la France, il n’y a plus 16 équipes qui se disputent le tournoi mais 24. Les deux meilleurs des six groupes et les quatre meilleurs tiers passent. Cela signifie que les chambres ne sont plus directement accessibles. Il y a un huitième de finale.

De plus, pour lutter contre le covid et un calendrier infernal que les joueurs ont subi en raison de la pandémie, les équipes nationales ont pu donner des listes allant jusqu’à 26 joueurs. Bien entendu, seuls les 23 règlements peuvent être invoqués. Cinq modifications peuvent être apportées.