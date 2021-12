CME lancera aujourd’hui Micro Futures of Ether, la seule crypto qui n’est « pas étirée à la baisse » sur les métriques techniques, car les institutions héritées réalisent des bénéfices avant la fin de l’année.

Après le vidage de la semaine dernière, les marchés de la cryptographie en ont récupéré une partie pour montrer une faiblesse lundi, la majorité des actifs numériques ayant encore du mal à se redresser.

L’éther a montré la plus grande force parmi les meilleurs cryptos alors qu’il dépassait 4 200 $ dimanche, contre 3 585 $ samedi, pas « aussi négativement impacté par le langage belliciste de la Fed », selon Stéphane Ouellette, PDG et co-fondateur de FRNT Financière inc.

Alors qu’Ether est tombé aujourd’hui en dessous de 4 025 $, Bitcoin se négocie maintenant à près de 48 100 $. À ce titre, ETHBTC maintient sa position au-dessus de 0,08. Bien qu’il soit en baisse par rapport au plus haut de 0,0857 dimanche, il est toujours à 0,0833.

« Le reste du marché de la cryptographie se remet à un rythme beaucoup plus rapide que Bitcoin » à la suite d’événements qui créent une incertitude macroéconomique, a déclaré le responsable de la recherche sur les actifs numériques de Fundstrat, Sean Farrell, dans une note. Selon Farrell, cela montre le « niveau écrasant d’institutionnalisation de Bitcoin » et « alors que les institutions héritées cherchent à préserver les gains annuels avant la fin de l’année ».

Aujourd’hui, le Chicago Mercantile Exchange (CME) lancera également des contrats à terme sur Micro Ether, d’une taille de 1/10e d’un éther, dix mois seulement après le lancement des contrats à terme sur Ether plus tôt cette année et huit mois après la sortie des contrats à terme sur Micro Bitcoin.

« Pensez qu’à partir de maintenant, l’ETH absorbe une prime SOV crypto native de BTC. L’ETH a assez de lindy maintenant + un élan positif, ce que BTC n’a pas. Les acteurs alternatifs dans l’ensemble sont également de moins en moins fidèles à BTC, et toutes les innovations DeFi/NFT/P2E = plus d’appréciation pour ETH », a déclaré Andrew Kang de Mechanism Capital.

Les institutions engloutissent la baisse du $ ETH. C’est l’investissement le moins risqué (du point de vue du représentant professionnel) et le plus liquide dans Web3. – Le Crypto Dog📈 (@TheCryptoDog) 5 décembre 2021

Ether est également en passe de devenir un chouchou institutionnel comme UBS, dans son dernier rapport sur la stratégie FX, a écrit : « Tout tourne autour de l’ETH.

Ils ont noté qu’au cours des quinze derniers jours, toutes les principales cryptographies ont enregistré de meilleures performances corrigées de la volatilité par rapport aux actions et à l’or. Et tandis que chaque crypto a légèrement glissé, l’ETH était « l’exception ».

Ether « a surperformé et apparaît désormais comme la seule pièce qui n’a pas été étirée à la baisse sur nos métriques techniques », ont-ils déclaré.

Pendant ce temps, dans un rapport publié le mois dernier, James Malcolm, l’un des meilleurs stratèges en devises chez UBS, a noté que la crypto a le potentiel de diversifier le portefeuille d’un investisseur.

« On peut maintenant affirmer avec une grande confiance que les monnaies numériques privées sont là pour rester et constituent une classe d’actifs naissante », a écrit Malcolm. Et peu importe que l’on veuille s’impliquer ou non car « ça va être très difficile à éviter ».

Sans parler du fait que de nombreuses entreprises grand public s’intéressent de plus en plus aux actifs numériques, et elles ne feront que « faire plus de choses en cryptographie ».

Comment obtenons-nous un marché baissier si $ ETH a tendance à augmenter sur un financement négatif alors qu’il s’éloigne de 15 % des ATH Question sérieuse – Andrew Kang (@Rewkang) 5 décembre 2021

Cependant, selon lui, la crypto restera une classe alternative de niche qui aura une pondération assez légère dans les portefeuilles.

Dans ses recherches, Malcolm a souligné que la réglementation « sera probablement positive, ouvrant la voie à une adoption généralisée et à une participation plus large ». Il s’attend également à ce que l’interopérabilité de la blockchain soit la « prochaine grande chose » en 2022.

Comme nous l’avons signalé récemment, JPMorgan a également qualifié Ether de jeu meilleur et plus sûr que Bitcoin dans son rapport. À la fin du mois dernier, le géant bancaire a déclaré, contrairement à Bitcoin, la hausse des rendements obligataires et la normalisation de la politique monétaire n’exercent pas de pression à la baisse sur Ether. En outre, Ether tire sa valeur de DeFi, des NFT, des jeux et des pièces stables.

Ce n’était même pas la première fois que JPMorgan soutenait Ether sur Bitcoin. Cela dure depuis le début de cette année, lorsque les analystes de la banque ont noté que la croissance continue de DeFi et d’autres composants de l’économie basée sur Ethereum apportait des vents favorables par rapport au bitcoin.

Selon eux, l’ETH 2.0 offre également des opportunités supplémentaires de gagner un rendement grâce au jalonnement, qui sera également l’un des facteurs pour aider la crypto à devenir « plus courante ». « En fait, dans l’environnement actuel de taux zéro, nous considérons les rendements comme une incitation à investir », ont déclaré les analystes en juillet.

