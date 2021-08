Tout ira bien : Santa Fe Klan, Big Soto et Neto Peña

Après plus d’un an d’écoute de l’avant-première de cette chanson, la chanson tant attendue « Todo Va A Estar Bien » est arrivée. Une collaboration entre Santa Fe Klan, Neto Peña et l’artiste vénézuélien Big Soto.

Le thème est une histoire déchirante dans laquelle les protagonistes parlent de relations que nous n’oublierons sûrement jamais dans nos vies, mais que nous comprenons qu’il est impossible de prendre pour x et les circonstances.

“Todo Va A Estar Bien” semble être l’un des tubes les plus joués de l’année sur la scène Rap Mexa et l’un des favoris de La Cultura pour les premières du week-end.

Dans ses réseaux sociaux, Santa Fe Klan a exprimé son plaisir et son bonheur pour la première de ce nouveau single qui donnera sans aucun doute le ton pour l’avenir du genre, Neto Peña et Big Soto ont publié des phrases faisant référence à la première ainsi que des blagues à Santa Fe Klan, cette chanson deux semaines seulement après sa sortie, ce tube cumule déjà plus de deux millions de visites sur sa plateforme YouTube et continue de grandir chaque jour.

Il n’y a pas grand chose de plus à dire sur ce sujet si ce n’est que vous devez l’écouter, nous vous laisserons le lien ci-dessous pour que vous puissiez en profiter et que vous puissiez dire ce que vous en pensez.