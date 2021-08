TOUT JOUR MAINTENANT…TIC TAC : TIC TAC

Votre Tic Tac Merengue du jour ! FIL OUVERT : 26 AOT 2021

L’Open Thread/Daily Merengue est un lieu où l’on peut discuter de tout et de tout ce qui touche au football. N’hésitez pas à discuter des sujets présentés ici, ou à démarrer vos propres discussions ! Le fil ouvert sera publié chaque jour par l’un des mods : Valyrian Steel, Felipejack, YoSnail, Ezek Ix ou NeRObutBlanco.

SAINT COMMUNIQUE



C’est fou de penser que d’un jour à l’autre, le plus gros Communicado Official depuis Crisitano sortira bientôt.

Mbappe veut faire partie d’une équipe où il sera au centre de toutes les choses, en prenant tous les coups francs, les pénalités et tous les jeux offensifs qui le traversent. À la fin de la saison dernière, il est sorti et a dit qu’il voulait plus de responsabilités et le PSG est allé et a fait tout le contraire en obtenant un homme (Messi) qui prendra toutes ces responsabilités de lui et même de Neymar. Le laissant juste être un buteur en roue libre. Alors que le PSG s’est considérablement renforcé, Mbappe ne se considère plus comme important dans cette équipe et a refusé à plusieurs reprises plus de salaire annuel que Messi et Neymar ont reçu selon le directeur sportif du PSG, Leonardo.

C’est drôle que nous puissions même obtenir un officiel de Communicado avant que Kanye West abandonne DONDA et Drake abandonne CLB. Beaucoup de journalistes de Tic Tac Emoji prient pour que cette décision échoue parce que leur peu de crédibilité et leur carrière sans scrupules en dépendent. Mbappe quittera une équipe avec un projet sportif clair en place, un président de club qui ne se fait pas passer pour un directeur sportif, une équipe remplie de neymar, Messi, verrati, marquinhos, hakimi et d’autres joueurs de niveau élite (non nommés Kipembe & dalot) tout autour de lui pour venir ici et subir des sentiers et des tribulations inédits depuis le temps des 11 apôtres après l’ascension de Jésus-Christ au ciel.

Mbappe est sur le point d’être associé à Vinicius, Benzema, balle, Walmart, danger de grande valeur, etc. Pas mal, mais il s’éloigne de beaucoup, beaucoup mieux. C’est l’étoffe des légendes et au cours de ces 6 derniers jours d’août, Oncle Flo ferait mieux de faire pleuvoir sur notre défense et notre milieu de terrain pour qu’à l’avenir, Mbappe ait toujours un soutien adéquat.

Malgré tout cela, C’est là que ça commence pour lui. Le début de son héritage footballistique au Real Madrid.

QUI VEUT ÊTRE UNE LÉGENDE DE TOTTENHAM ?

C’était incroyable de voir l’accueil des fans des Spurs dimanche et de lire certains des messages de soutien que j’ai reçus ces dernières semaines. ?? Je resterai à Tottenham cet été et je me concentrerai à 100% sur le succès de l’équipe. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 – Harry Kane (@HKane) 25 août 2021

Quelle charge de raifort PR. Cela se lit plutôt comme un appel à l’aide. L’attaquant anglais le plus prolifique de la Premier League au cours des 7 dernières saisons, avec pas plus de 25 à 30 buts en moyenne par saison. Pourtant, je n’arrive pas à sortir du trou noir qu’est Tottenham Hotspurs, grâce au capitaine Levy du corps de l’enquête qui joue au hardball. A 28 ans, et seulement avec une médaille de finaliste CL à son actif, qui ne compte pour rien. Harry Kane doit gagner un trophée avant que le temps des pères ne rappelle tous ses cadeaux. Malheureusement pour lui, il n’y a pas de club assez enthousiaste pour l’éloigner des éperons. Pas même City.

ICYMI :

Le directeur du PSG, Leonardo, admet notre offre pour Mbappe.