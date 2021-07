Tout l’accès avec le Go-Go’s Due Out

Les Go-Go’s ont été le premier groupe de rock entièrement féminin de l’histoire à écrire leurs propres chansons, à jouer de leurs propres instruments et à atteindre le sommet des charts Billboard avec leur album n°1, Beauty and the Beat. Made In Hollywood : All Access with the Go-Go’s (Black Dog & Leventhal ; 26 octobre 2021) est le compte rendu visuel entièrement autorisé du groupe, raconté par leur batteuse, Gina Schock, et présentant des photographies personnelles et des souvenirs collectés par Gina au cours de ses 40 ans de carrière.

Le premier album de Go-Go, La belle et la Bête, ont atteint le sommet des charts en 1981 et leurs chansons à succès «We Got the Beat», «Our Lips Are Sealed», «Vacation» et «Head Over Heels» (pour n’en nommer que quelques-uns) ont servi de bande originale à notre vit dans les années 80. Maintenant, juste après la sortie de leur documentaire Showtime, lauréat du Critics Choice Award, et en prévision de leur tournée 2021 aux États-Unis et de leur prochaine intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, Gina offre un trésor d’images personnelles et d’artefacts qui suivent le cours du voyage sauvage du groupe vers les sommets de la gloire et de la célébrité.

Présentant des affiches, des photographies, des Polaroids et d’autres souvenirs de ses archives, Made In Hollywood comprend également des histoires de chaque membre des Go-Go, ainsi que d’autres sommités culturelles comme Kate Pierson, Jodie Foster, Dave Stewart, Martha Quinn et Paul Reubens. . Avec un style aussi audacieux et distinctif que n’importe quel album de Go-Go, Made In Hollywood est l’hommage parfait à l’un des groupes les plus appréciés au monde.

Gina Schock joue dans des groupes de rock depuis l’âge de treize ans et elle est la batteuse des Go-Go’s depuis plus de quatre décennies. En plus de son travail en tant que batteuse, guitariste et productrice, Gina a co-écrit des chansons pour Miley Cyrus et Selena Gomez. Elle a également co-écrit des chansons avec Alanis Morissette et Wilson Phillips. C’est son premier livre.

