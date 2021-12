Tout le catalogue de 90 millions de chansons mis à niveau

Crédit photo : Giorgio Trovato

Apple a tenu sa promesse de rendre l’intégralité de son catalogue Apple Music disponible en qualité sans perte.

Lorsque Apple a annoncé la prise en charge de la qualité sans perte et de Dolby Atmos, il n’a pris en charge que 20 millions de chansons. Apple a déclaré qu’il déploierait un support au cours de 2021 pour l’ensemble de son catalogue de chansons, ce qui est exactement ce qu’il a fait. Depuis le 28 décembre, l’ensemble du catalogue Apple Music prend désormais en charge un son de qualité sans perte.

. dit qu’il ne peut pas trouver un seul EP, album, collection ou collection des plus grands succès qui ne soit pas disponible en version sans perte. L’annonce d’un son de qualité sans perte a suscité une certaine controverse au lancement. C’est parce que les utilisateurs d’AirPods et d’AirPods Max ne peuvent pas profiter du format. Les utilisateurs ont besoin d’une connexion filaire avec au moins iOS 14.6, iPadOS 14.6, MacOS 11.4 ou tvOS 14.6 pour profiter d’un son de qualité sans perte.

Bien qu’il soit agréable de voir la promesse de qualité audio sans perte d’Apple Music tenue, peut-être que Spotify devrait prendre des notes.

Les utilisateurs de Spotify demandent quand la date de sortie de Spotify HiFi arrive depuis que Spotify a annoncé qu’il fournirait le service en 2021. Mais il ne reste que trois jours dans l’année et son service de streaming HiFi est introuvable. Apple a probablement coupé le souffle aux voiles HiFi de Spotify en annonçant une mise à niveau gratuite pour les abonnés. Toutes les indications indiquaient que Spotify espérait facturer aux membres Spotify Premium l’accès à un son sans perte.

Il convient également de mentionner qu’Apple ne mentionne pas le nombre de chansons disponibles en haute résolution sans perte et Dolby Atmos. Le catalogue de chansons Dolby Atmos est probablement beaucoup plus petit. Le streaming en haute résolution sans perte nécessite un DAC externe, que seuls les musiciens et artistes les plus dévoués auront dans leur arsenal. Le support Dolby Atmos doit venir du côté des artistes avec un maître approprié – ce qui nécessite que tout le monde soit à bord.

Les abonnés Apple Music ont indéniablement obtenu un meilleur rapport qualité-prix cette année. Pendant ce temps, Spotify continue de se concentrer sur les podcasts, où il a largement battu la longue part de marché d’Apple.