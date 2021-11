Tout le mal arrive aux rois

Absolument: Tout ce qui peut arriver, si les bonnes choses sont exclues, arrive aux Sacramento Kings. L’équipe californienne a perdu, comme c’était logique, contre les Utah Jazz (103-125) dans ce qui peut être ou non le dernier match de Luke Walton en tant qu’entraîneur d’une équipe à la dérive, qui a perdu sept de ses huit derniers matchs et a une fiche de 6-11, pire départ avec Luke Walton, après un départ plus ou moins valable (5-4). Dans un rythme de 28 victoires, la franchise (qui n’a pas joué en séries éliminatoires depuis 2006) a une décision à prendre concernant un Walton que beaucoup ont déjà vu la saison dernière.

Le public, quant à lui, a chanté le ‘fire Luke Walton’ lors d’un dernier quart-temps où le Jazz a ouvert avec un 2-12 et s’est échappé sans aucun problème. Ils ont joué au chat et à la souris avec les Kings pendant les trois quarts (80-84), lâchant et tirant le talent contre un adversaire bien inférieur. Et ils ont frappé à la fin, sans opposition. Donovan Mitchell a marqué 26 points et distribué 5 passes décisives, Rudy Gobert a ajouté 21 points et 14 rebonds et le Jazz a bien tiré sur trois (17/39) pour condamner une victoire facile qui les laisse à 11-5. Chez les Kings, comme presque toujours, déploiement professionnel de Harrison Barnes (18 + 8 + 5) et Richaun Holmes (22 + 7), lancers de Hield (16 points), intention de Haliburton (17 + 4 interceptions) et un peu de De’Aaron Fox, qui semble totalement flou en ce début de saison: 13 points, 3 passes décisives, 5/17 au tir.

Mais que tout arrive aux Kings : dans le dernier quart-temps, avec le tableau de bord déjà cassé et tout le monde veut que ça s’arrête, public compris, un fan en état d’ébriété a vomi abondamment au premier rang, près du banc de certains Jazz qui ont abandonné leur poste, certains se couvrant le visage avec leurs chemises et d’autres en riant. Le jeu a dû s’arrêter pendant plus de 15 minutes pendant que les services de nettoyage du Golden 1 Center nettoyaient le désordre, les buteurs vidéo passaient en revue les protocoles concernant la consommation d’alcool et les membres de la presse qui étaient dans le pavillon ont convenu qu’ils n’avaient jamais eu vu quelque chose comme ça. Rudy Gobert l’a pris avec humour : « Ça ne m’était jamais arrivé, ce sont des surprises de la vie. J’espère que l’homme va bien, dans un instant nous nous sommes regardés et il souriait. Je souriais et vomissais en même temps”. Et Jordan Clarkson a tenté de donner un câble au fan qui a été expulsé de sa ville : « Cela nous est arrivé à tous, j’espère qu’il va bien. Nous avons tous eu des nuits comme ça. Maintenant un peu de sérum pour se réhydrater, pour réajuster les électrolytes ».

Un fan ivre a vomi sur le terrain. Il a été escorté à l’extérieur et c’était un gâchis chaud. – James Ham (@James_HamNBA) 21 novembre 2021

Je crois qu’un fan des Kings s’est fait vomir par le banc de Jazz. Les Jazz ont quitté ce côté du court, le fan a été escorté hors des sièges et les équipes nettoient le désordre maintenant. Je n’ai jamais vu cela auparavant. – Andy Larsen (@andyblarsen) 21 novembre 2021

Comme beaucoup. C’était tout à fait dégoûtant, et quelque chose que je n’ai jamais vu lors d’un match de la NBA – en particulier sur le court. Le match est retardé et les Kings affichent immédiatement la politique en matière d’alcool sur grand écran. https://t.co/xQQgieSHGk – Sam Amick (@sam_amick) 21 novembre 2021

Damian Lillard sort sa meilleure version du cours

Les Blazers sont positifs (9-8) après leur mauvais début de saison. Et Damian Lillard est clairement à la hausse, donc la plupart sont de bonnes nouvelles maintenant après 118-111 contre les Sixers (également 9-8) et Les 39 points et 7 passes décisives de Lillard, qui a marqué de toutes les positions, sont allés quatorze fois (14/14) à la ligne des lancers francs. De plus, McCollum a ajouté 18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives et Nurkic, Powell et le montant Nassir Little étaient bons. Les Blazers sont bien meilleurs qu’il y a quelques jours, même s’ils ont mal commencé le dernier quart-temps et ont permis au match d’être bien plus équilibré que prévu avant une dernière ligne droite dans laquelle les visiteurs ont finalement calé.

Les Blazers ont affronté un Sixers épuisé, très affecté par la perte de Joel Embiid : six défaites en sept matchs, en plein tour de l’Occident. Tyrese Maxey a terminé avec 28 points et 9 passes et Tobias Harris avec 28 points et 8 rebonds. Mais la perte de Danny Green et surtout d’Embiid, qui a contracté COVID, fait une grosse brèche dans une équipe qui est passée de 8-2 à 9-8.