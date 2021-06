George Harrison rappellera plus tard comment « allez, c’est une telle joie » et « tout le monde a quelque chose à cacher » étaient les deux phrases préférées du Maharishi, et donc les graines de John Lennon« Tout le monde a quelque chose à cacher, sauf moi et mon singe » ont été semés par leur gourou à Rishikesh – « à part cette partie sur le singe ».

Le sens de la chanson

Qui ou quoi était le singe a fait l’objet de nombreux débats depuis. Pour John, la réponse était simple : « C’était juste une sorte de joli vers que j’ai transformé en chanson. C’était à propos de moi et Yoko. Tout le monde semblait paranoïaque sauf nous deux, qui étions dans la lueur de l’amour. Tout est clair et ouvert quand on est amoureux. Tout le monde était un peu tendu autour de nous, tu sais ? « Qu’est-ce qu’elle fait ici à la séance ? Pourquoi est-elle avec lui ? Toute cette sorte de folie se passe autour de nous parce que nous voulions juste être ensemble tout le temps. »

C’était le souvenir de John de la chanson plus d’une décennie plus tard, et il reste certains problèmes avec la chronologie – notamment qu’il l’a écrite à Rishikesh, alors qu’il était encore avec sa première femme, Cynthia. Mais, comme cela allait bientôt se produire, John et Yoko étaient maintenant très préoccupés l’un par l’autre. Et John reviendra sur cette explication dans la dernière interview qu’il a donnée, au DJ de San Francisco Dave Sholin dans son appartement de New York, le 8 décembre 1980 : “Comme je l’ai dit dans ma dernière incarnation, ‘Everybody’s Got Something To Hide Except Me Et mon singe.’ Cela signifie vraiment qu’on ne peut pas être absolument soi-même en public, parce que le fait que vous soyez en public vous fait… vous devez avoir une sorte de défense, ou quoi que ce soit.

L’enregistrement de la chanson

Par le temps Les Beatles est venu enregistrer la chanson, le 26 juin 1968, le mariage de John avec Cynthia était pratiquement terminé et Yoko Ono s’était fermement installé aux côtés de John en studio, comme dans toutes les autres parties de leur vie ensemble. (Une semaine avant l’enregistrement du morceau de base, fin juin 1968, John et Yoko avaient fait leur première apparition publique ensemble, à l’ouverture de la dramatisation du livre de John, In His Own Write, par le National Theatre.)

À l’heure actuelle, les répétitions des Beatles étaient traitées comme des enregistrements, tout était enregistré. Cela leur a permis d’entendre comment la chanson évoluait au fur et à mesure qu’ils travaillaient dessus. Et bien que cela ne fasse qu’augmenter le temps passé sur la chanson, le retour en valait bien l’investissement, car cela a permis au groupe de réaliser pleinement la vision collective qu’ils avaient. Cela est rarement mieux illustré que sur “Tout le monde a quelque chose à cacher, sauf moi et mon singe”.

La démo Esher de la chanson montre que, fin mai 1968, les riffs distinctifs ne faisaient pas encore partie de la chanson. Au cours des 26 et 27 juin, cependant, il a commencé à se développer en un rock aux riffs lourds et influencés par le blues qui a marqué une partie du retour des Beatles en tant que groupe de rock’n’roll tout en correspondant à la récolte actuelle de heavy les rockers livrent pour livre. Révision “L’album blanc” pour Rolling Stone, Jann Wenner a noté: “Tous les anciens éléments des Beatles sont ramenés, à jour… Ils utilisent également ces vieux tons harmoniques des Beatles.” Il s’agissait d’un enregistrement qui ressemblait aux Beatles, mais qui sonnait aussi nouveau et excitant – un bon tour à réussir.

En plus des guitares électriques survoltées et tranchantes de John et George, Ringodes batteries fortement compressées et une ligne de basse endiablée de Paul, la piste – et vraisemblablement la session d’enregistrement – a reçu un sentiment supplémentaire d’intensité urgente par le tremblement frénétique d’une clochette de Paul tout au long (ses cris et cris en arrière-plan ne font qu’ajouter à la procédure). La voix surdoublée de John est un véritable tour de force, le poussant à ses limites absolues et mettant en valeur ses talents comme l’un des plus grands chanteurs de rock’n’roll de tous les temps.

Après quelques jours passés à travailler sur la chanson ensemble, la performance des Beatles sur l’album fini est sûrement l’une des plus serrées, des plus puissantes, des plus lourdes et des plus rock qu’ils aient jamais enregistrées – et se classe certainement aux côtés « Helter Skelter » et « Hey Bulldog » parmi leurs performances les plus fougueuses de 1968. Le résultat de quelques dizaines d’heures d’enregistrement : deux minutes et 25 secondes de puissance pure et débridée des Beatles.

